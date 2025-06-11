У Кремлі побоюються Карабаха-2 в Україні та ще чогось

Марк Рютте їдко та влучно помітив 9 червня на брифінгу в Лондоні – "Для того, щоб закінчити цю війну, нам потрібна росія, яка прийде за стіл переговорів. Але не з цим істориком, який знову і знову є у Стамбулі та переказує історію Росії та України з ХІІ століття". Зрозуміло, що Рютте вказав на мединського, але примітніше, що він згадав саме ХІІ століття.

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Упомянул не случайно. Середина ХІІ век, а именно 1147 г. – первое упоминание форта Москва, построенного Суздальским княжеством на земле народа голядь. Задорнов может продолжать рассказывать в пекле Жириновскому и Кобзону, какие тупые американцы, но Рютте, общающийся с командой Трампа, поставил на этой байке Задорнова и кремлёвцах жирный крест.

Рютте дал понять кремлёвцам, прекращайте прогружать нас Рюриком и половцами с печенегами. Прекращайте, так как Москва появилась лишь через 300 лет после Рюрика и печенегов, и даже на сто лет позже появления половцев в Причерноморье. Поэтому какое вы имеете отношение к событиям, происходившим задолго до вас? К Рюрику и к Киеву, и даже к печенегам, точно никакого. Ещё скажите, что это вы направили ковчег Ноя к горе Арарат, и поэтому она ваша.

Поэтому, давайте танцевать танго вдвоём от печки, то есть, от постройки форта Москва. Иначе заставим вас перечитать все скандинавские саги и быстро докажем, что верховья реки Волги – это земли викингов и она отнюдь не русская река. Чья угодно, болгарская, скандинавская, тюркская, финская, хазарская, но точно не русская. Иначе Трамп заявит о плане возрождения Хазарии в Астраханской области и переселении туда Нетаньяху со всеми истинными иудеями, чтобы не мешали строить новую Ривьеру в секторе Газа.

Рютте ясно дал понять кремлёвцам, что американцы не тупые, в истории разбираются, и что НАТО надоели московские байки про Рюрика и половцев с печенегами. Слушать их опять в Альянсе не желают, и жду Москву за круглым столом, чтобы обсудить срок вывода из Украины оккупационных войск РФ.

При этом Рютте многократно подчёркивал, в НАТО сейчас производят снарядов в 4 раза меньше, чем в РФ, и Альянс к войне с нею не готов. Когда будут производить больше, тогда и будет готов. Но для это надо, чтобы все члены тратили на свои армии 3,5% ВВП и ещё 1,5% на компенсации цивильным от затрат на оборону. Но так как Португалия лишь в этом году обещает совершить рывок и выделить на армию 2% ВВП, то НАТО будет готово к столкновению с РФ не раньше, чем через три-четыре года.

Сенсацией на брифинге стали слова Рютте, если Москва сейчас подпишет с Украиной договор о длительном прекращении огня, то за это время в РФ накопят столько снарядов, что неизвестно, когда Альянс сможет её догнать и перегнать. По мнению Рютте, дроны – это замечательно, но без достойного запаса снарядов войну не выиграть. При этом Рютте уточнил, что он всего лишь констатирует факт, а не призывает Украину подписывать или не подписывать прекращение огня.

Личное мнение Рютте так и осталось неизвестно, но его уклончивость означает, что у генсека есть какой-то план, оглашать который он пока не считает нужным.

Одновременно с брифингом Рютте происходил и брифинг упомянутого им мединского в студии "Рашит тудей", куда были допущены иностранные журналисты, в том числе из США. Мединский тоже выдал сенсацию, что если перемирие будет подписано сейчас, то через какое-то время Украина вместе с НАТО устроят РФ "второй большой Карабах". То есть, вернут военным путём все территории, которые Зеленский, возможно, сейчас отдаст. Поэтому мединский не знает, стоит ли РФ его подписывать, даже если будут приняты все хотелки Москвы, так как оно делает новую войну неизбежной и лишь отодвигает её срок.

В финский вариант, что Украина земли отдаст и всё забудет, мединский почти не верит. Поэтому повздыхал о банкире Денисе Кирееве, какой милый был человек, всё правильно понимал на переговорах, но его 5 марта 2022 г. в Киеве застрелили сотрудники СБУ за эту понятливость. Подоляк потом объяснял, что застрели по недоразумению, а Зеленский дал ему звание героя Украины посмертно. Теперь мединский горько вздыхает, что нет второго такого Киреева, притом, что в Москве живёт судья Родион Киреев, отправивший именем Януковича в 2011 г. в тюрьму Юлию Тимошенко за зраду с газом. Де-факто, за то, что не уехала из Украины.

Похоже, в кремле через мединского пробуют начать в Украине кастинг, кто подпишет Стамбул-2. Причём не просто подпишет, а с гарантиями, что не будет Карабаха-2. Тупые, но понимают, что вляпались в дерьмо до конца жизни. Причём до конца жизни не только одного "путина" с двойниками, но и всего поколения "Z", и до конца жизни РФ. Хоть бери и переучреждай заново расею, как рекомендует профессор Соловей. Это переучреждение уже логично начинать с Керенского, а не с Рюрика.

На мозги кремлёвцам капитально давит Трамп, который ждёт от них подарок на свой день рождения 14 июня в виде какой-то совместной бумаги с Украиной. Трамп встал в позицию, вы там сами между собой о чём-нибудь договоритесь, а мы потом это оценим всем НАТО.

При этом, в отличие от Байдена, совершенно не запрещает парить украинским F-16 над Курской областью и где им захочется. Если лавров до сих пор утверждает, что эта война внутриукраинский конфликт, то ничего удивительного, что взрывы гремят по всей РФ. Всё строго по лаврову. В конце концов, эти земли давние вотчины киевских князей, потомков Игоря, сына Рюрика, и Вещий Олег тоже похоронен в Киеве на Щекавице вместе с конём и змеёй. Трамп лишь говорит, что он к "Паутине" не причастен и регулярно подчёркивает, что ему очень жаль гибнущих российский солдат. Не меньше, чем украинских. Пацифист чистейшей пробы. Даже советует Грете Тунберг сходить на курсы по сдерживанию гнева, когда её отпустят израильские военные. Осталось только нанести финальное поражение Демпартии в штате Калифорния, начало чему положили в Лос-Анджелесе.

Правительство Ирана назначило на 12 июня шестой раунд переговоров с США в Омане и, похоже, готовит подарок Трампу вопреки РФ и Нетаньяху, который опять ударился в войну. Нетаньяху сорвал двухмесячное перемирие в Газе, и добился, что из Сирии стало в ответ прилетать по Израилю. Попался на поставках оружия в Газу неким вождям, которые якобы против Хамас. Эти вожди могут быть против Хамас также, как гиркин был против "путина", из-за того, что тот неправильно воевал с Украиной.

Нетаньяху всей этой вознёй удерживает цены на нефть от снижения, вопреки усилиям США, Саудитов и Евросоюза, который хочет снизить их потолок для РФ до 45 долларов. Китай с Индией тоже за такое снижение. "Путин" против, а Нетаньяху хочет, чтобы Трамп разбомбил Иран хоть чуть-чуть, так как в конце 2026 г. в Израиле плановые выборы. США для замещения нефти РФ на мировом рынке нужен целый Иран, а не руины, но Нетаньяху нужно хоть немного ярких фото руин.

В результате несовпадение интересов, и даже Стиву Виткоффу не удаётся привести их к устойчивому балансу. Поэтому более вероятен подарок Трампу от иранцев к 14 июня, чем от Нетаньяху. Если это произойдёт, то в Израиле начнут такую же кампанию про "зраду" Трампа, как и в Украине. Одно неудобство: "хфашист" Маск из Белого дома ушёл, и унёс с собой часть негатива, налипшего на Трампа. Отец "хфашиста" полетел 7 июня в Москву на "Форум будущее – 2050", чтобы объяснить кремлёвцам, что происходит в США, так как эксперты из российского Института США и Канады сами не понимают, что происходит, а лавров как эксперт давно вышел из доверия. Эррол Маск им всё объяснил, и заверил, что Москва выглядит как Рим. Мединский задумался, а может начинать историю Москвы не с Рюрика, а с волчицы, спасшей Ромула и Рема.

В итоге у кремлёвцев цейтнот ещё больший, чем у Орбана, который не знает, куда уже прислониться. Кремлёвцам надо до 14 июня что-то изобразить с переговорами, но они не могут придумать ничего другого, кроме как назначить ещё один пустой раунд в Стамбуле. Более того, судя по речам мединского, они поняли, даже подписание соглашения по типу стамбульского 2022 г. не решает их проблем.

Не решает, так как его придётся согласовать с "Семёркой", куда могут на днях принять Мексику, и затем утверждать в ООН. Изменение границ между двумя государствами без согласия Генассамблеи ООН невозможно. Это XXI век, а не времена Рюрика и половцев с печенегами. Впрочем, даже тогда изменение границ приходилось согласовывать, чтобы сократить число желающих пересмотреть их.

Если вспомнить, как Си Цзиньпин в начале 2023 г., когда в Пекине заинтересовались российско-украинской войной, сказал, что все границы на постсоветском пространстве сомнительны, то согласование возможного Стамбула-2 в ООН может потянуть за собой и пересмотр границ РФ с Китаем, Казахстаном и КНДР. Япония в ООН точно молчать не будет. Вопрос о границе могут также поднять Эстония, Финляндия и, возможно, Латвия. Всё это гораздо интересней, чем даже Карабах-2, которого опасается мединский.