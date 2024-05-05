В Європі впроваджують новий дорожній знак: штраф за невиконання 135 євро
У Франції та деяких інших європейських країнах з'явився новий дорожній знак, який може збити з пантелику навіть досвідчених водіїв.
Цей знак зображує білий ромб на синьому фоні і позначає смугу для спільного використання автомобілів. Про це пише видання auto.24tv.ua.
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Що це означає?
- Смугою для спільного використання можуть користуватися:
- Громадський транспорт.
- Таксі.
- Автомобілі з двома і більше людьми в салоні, включаючи водія.
- Автомобілі з низьким рівнем викидів (наприклад, електромобілі), навіть з одним водієм.
- Проїзд заборонений:
- Комерційному та комунальному транспорту, якщо на смузі активна відповідна табличка.
- Автомобілям з одним водієм, які не відповідають вищезазначеним критеріям.
Як правило, знаки активні лише в певні години доби, наприклад, у години пік.
Інформація про активність знака може бути відображена на електронних табло або за допомогою світлового символу з білим ромбом і стрілкою під знаком.
Мета цього знака:
- Зменшити затори на дорогах.
- Мотивувати людей більше користуватися громадським транспортом та електромобілями.
- Знизити рівень забруднення довкілля.
Штраф за невиконання вимог цього знака у Франції може становити 135 євро.
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