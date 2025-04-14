В ці дні в 2014 році провалився план Путіна захопити Донбас

11 років тому, 13 квітня 2014-го року, загін ФСБ РФ "Крим" під командуванням полковника ФСБ Ігоря Гіркіна раптово атакував під Слов'янськом групу військовослужбовців СБУ та ЗСУ. Це були перші постріли на Донбасі, так Росія почала неоголошену війну проти України та руйнування мирного життя на Донбасі.

Від російських куль загинув капітан СБУ Генадій Біліченко, важкі поранення отримали ще два офіцера СБУ.

І в цей момент командир 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади старший лейтенант Вадим Сухаревський віддав перший бойовий наказ ЗСУ у цій війні:

"Хулі ти смотриш - єбаш!"

Важливо відмітити, що Сухаревський віддав наказ всупереч забороні стріляти від його командира - комбрига Копачинського.

Наказ виконав оператор-навідник БТР-80 солдат Микола Лавренчук, який першим зарядив розряджений за наказаом комбрига кулемет, і першим серед військовослужбовців ЗСУ відкрив вогонь по ворогу.

І диверсанти втікли, зазнавши втрати (мінімум один ліквідований підтвердується даними ворога).

В результаті нападу, виконувач обов'язки президента Олексанр Турчинов в цей же день оголосив про початок Антитерористичної операції на Донбасі, і віддав наказ про зосередження там усіх боєздатних підрозділів сил оборони.

План Путіна захопити Донбас без значного спротиву провалився. Українські воїни дали бій окупантам.

Україна вступила у Війну за Незалежність.

На фото: бійці 3-ї роти 80-ї одшбр у зоні АТО – по центру у чорній шапці В.Сухаревський. Квітень 2014 р.