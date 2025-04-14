В эти дни в 2014 году провалился план Путина захватить Донбасс

11 лет назад, 13 апреля 2014 года, отряд ФСБ РФ "Крым" под командованием полковника ФСБ Игоря Гиркина внезапно атаковал под Славянском группу военнослужащих СБУ и ВСУ. Это были первые выстрелы в Донбассе, так Россия начала необъявленную войну против Украины и разрушение мирной жизни на Донбассе.

Далее текст на языке оригинала.

Від російських куль загинув капітан СБУ Генадій Біліченко, важкі поранення отримали ще два офіцера СБУ.

І в цей момент командир 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади старший лейтенант Вадим Сухаревський віддав перший бойовий наказ ЗСУ у цій війні:

"Хулі ти смотриш - єбаш!"

Важливо відмітити, що Сухаревський віддав наказ всупереч забороні стріляти від його командира - комбрига Копачинського.

Наказ виконав оператор-навідник БТР-80 солдат Микола Лавренчук, який першим зарядив розряджений за наказаом комбрига кулемет, і першим серед військовослужбовців ЗСУ відкрив вогонь по ворогу.

І диверсанти втікли, зазнавши втрати (мінімум один ліквідований підтвердується даними ворога).

В результаті нападу, виконувач обов'язки президента Олексанр Турчинов в цей же день оголосив про початок Антитерористичної операції на Донбасі, і віддав наказ про зосередження там усіх боєздатних підрозділів сил оборони.

План Путіна захопити Донбас без значного спротиву провалився. Українські воїни дали бій окупантам.

Україна вступила у Війну за Незалежність.

На фото: бійці 3-ї роти 80-ї одшбр у зоні АТО – по центру у чорній шапці В.Сухаревський. Квітень 2014 р.