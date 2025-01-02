У 2024 році армія Росії зазнала найбільших втрат за час свого існування

У грудні російські окупаційні війська цілком очікувано встановили абсолютний рекорд із втрат особового складу. В іншому відзначився деякий спад втрат з техніки, що обумовлено дефіцитом, який зростає, у військах. Загалом за 2024 рік РОВ втратили в Україні стільки сил та засобів, скільки сумарно не втрачали як РФ, так і СРСР у всіх війнах та конфліктах після Другої світової війни.

Докладніше про це – у матеріалі спільного проєкту OBOZ.UA та групи "Інформаційний спротив".

Втрати особового складу

У грудні російські окупаційні війська встановили абсолютний рекорд втрат у особовому складі – 48 670.

Починаючи з червня відзначалося поступальне зростання цього показника із встановленням абсолютних рекордів з жовтня.

Як я зазначив вище і у своїх попередніх оглядах втрат РОВ, втрати особового складу окупаційних військ у 2024 році настільки великі, що за підсумком 12 місяців вони обов'язково перевищать сумарні втрати російських окупантів за 2022 та 2023 роки.

Це видно з об'єктивних показників втрат у 2022-му – 92 920 особового складу та у 2023-му – 253 290 о/с.

Але загальні втрати за 2024 рік становили 430 790, що більше не лише сумарних втрат 2022 і 2023 років, а й усіх втрат російської армії за останні 30 років та СРСР після Другої світової війни разом узяті.

Для Росії та в історичному контексті для СРСР ця війна найкривавіша.

Втрати танків

У грудні російські окупанти втратили 203 танки – що трохи нижче від середньостатистичного показника, який зберігався протягом усього 2024 року.

Це пов'язано з тим, що РОВ зараз максимально економлять основні бойові танки всіх типів через вичерпання їх запасів. На частині центральних баз резервів танків (ЦБРТ) ОБТ не лишилося зовсім. Наприклад, на зберіганні ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 станом на середину і під кінець 2024 року перебувало 0 танків. Нуль!

Загалом за весь 2024 рік РОВ втратили в Україні знищеними, пошкодженими та затрофеєними – 3689 танків.

Втрати бойових броньованих машин

У грудні 2024 року РОВ втратили 674 ББМ. Це не рекордний показник, але досить високий, пов'язаний з інтенсивністю наступальних дій окупантів, що зберігається в зоні бойових дій.

Загалом проблема скорочення кількості задіяних у штурмових діях ББМ та сама, що й з танками, – їх намагаються економити.

Всього за весь 2024 рік РОВ втратили 8956 бойових броньованих машин.

Втрати ствольної артилерії

У грудні втрати ствольної артилерії у РОВ склали 609 одиниць. Це досить низький показник порівняно з тими, що ми фіксували протягом усього 2024 року. Це пов'язано зі зростанням кризи у РОВ у питанні компенсації втрат артсистем та забезпечення військ штатною кількістю артилерії.

Загалом у 2024 році РОВ втратили 13 050, що є абсолютним рекордом за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Зазначу, що у 2022 році окупанти втратили 1936 одиниць ствольної артилерії, а у 2023-му – 6461.

З цього легко можна зробити висновок, наскільки болючим у питаннях артилерії 2024-й став для РОВ. Багато в чому це пов'язано з тим, що якість артсистем, що застосовуються окупантами, погіршується (переважно це розконсервована радянська буксована артилерія), як і якість боєприпасів до них.

З урахуванням цих показників у 2025 році у російських окупантів може виникнути критичний дефіцит артилерії.

Втрати РСЗВ

Протягом грудня російські окупаційні війська втратили 3 реактивні системи залпового вогню… Цей черговий низький показник пов'язаний не з тим, що в окупантів стає дедалі менше можливостей компенсувати втрати РСЗВ – потенціал відновлення запасів практично вичерпаний за відсутності серійного виробництва нових.

Усього за 2024 рік окупанти втратили 310 одиниць РСЗВ, що є найнижчим показником за третій рік повномасштабної війни. Знову-таки, через вичерпання запасів цих систем та максимальну їх економію.

Втрати ППО

У грудні 2024 року протиповітряна оборона російських окупантів втратила 13 комплексів. Це найнижчий показник за цілий рік. Але я неодноразово наголошував на тому, що системи ППО в зоні бойових дій у РОВ стали першою категорією з багатьох, які стали відчувати гостру проблему в питаннях щомісячної компенсації.

На сьогодні в окупантів відзначається криза ППО не лише у зоні бойових дій, а й на території самої Росії.

Усього за 2024-й РОВ втратили 407 систем протиповітряної оборони.

Втрати автотранспорту

У грудні російські війська втратили 2168 одиниць автомобільного транспорту. Це не рекорд, але впевнене призове місце. Причому ця незмінність втрат виходить із дефіциту, що росте, у РОВ танків, ББМ і бронеавтомобілів, які під час штурмових операцій замінюють неспеціалізованим цивільним автотранспортом.

Важливо розуміти, що втрати автомобільного транспорту відображають як вкрай негативну ситуацію з постачанням основних бойових танків і ББМ до російських військ, так і зростання втрат в особовому складі, які зумовлені застосуванням неспеціалізованої, броньованої техніки.

За весь 2024 рік РОВ втратили 21 345 одиниць автотранспорту, що є абсолютним рекордом за 2022-й та 2023-й сумарно взяті.

Втрати спецтехніки

У грудні 2024 року показник знищеної спецтехніки склав 53 одиниці. Це досить низький показник втрат з урахуванням тих рекордів, які демонструвала ця категорія протягом усього року, але також демонструє не найкращу ситуацію з технікою такого призначення у складі РОВ.

Загалом у 2024 році окупанти втратили 2396 одиниць спецтехніки.

Загальні підсумки року

Раніше під час оглядів втрат РОВ я не використовував цю категорію, оскільки вона вкрай специфічна і дуже складно сприймається вузькопрофільними фахівцями, але для узагальненого розуміння середньостатистичного читача вважаю важливим її відзначити.

Суть проста. За рік російські окупаційні війська в Україні втратили знищеними/пошкодженими/трофейними 50 153 одиниці техніки. Якщо гіперболізувати, то на кожну втрачену одиницю техніки припадало від 8 до 9 тіл окупантів.

Гіперболізовано – оскільки все-таки є різниця між співвідношенням фінансового показника однієї БМП-2 або МТ-ЛБ на втрату 8-9 окупантів і втратою ЗРС С-400, але загалом суть не стільки в глибокому вивченні цього аспекту, а саме усередненого рівня втрат людського ресурсу та техніки.

Висновки

Протягом усього 2024 року російські війська щомісяця демонстрували рекорди втрат у тій чи іншій категорії. Найбільші втрати – серед особового складу, серед танків, серед ББМ, абсолютний рекорд – ствольна артилерія, автомобільний транспорт тощо.

Російська пропаганда намагається представити 2024 рік як успішний для РОВ – з просуванням військ та територіальними захопленнями, але при цьому вона ніколи не пояснить, якою ціною ці вигризені локації дісталися російській армії. І, що важливо, російська пропаганда не розповість співвітчизникам, що втрати 2024 року ніколи не будуть компенсовані, будучи своєрідним нокаутом для ВПК Росії та майбутнього її армії.

У 2025 російська армія входить знекровлена як ніколи.

Демілітаризація та денацифікація армії Росії проходить строго за планом.