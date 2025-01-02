В 2024 году армия России понесла самые большие потери за время своего существования

В декабре российские оккупационные войска вполне ожидаемо установили абсолютный рекорд по потерям личного состава. В остальном отметился некоторый спад потерь по технике, что обусловлено растущим ее дефицитом в войсках. В целом же за 2024 год РОВ потеряли в Украине столько сил и средств, сколько суммарно не теряли как РФ, так и СССР во всех войнах и конфликтах после Второй мировой войны.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В декабре российские оккупационные войска установили абсолютный рекорд потерь в личном составе – 48 670.

Начиная с июня отмечался поступательный рост этого показателя с установлением абсолютных рекордов с октября.

Как я отметил выше и в своих предыдущих обзорах потерь РОВ, потери личного состава оккупационных войск в 2024 году настолько велики, что по итогу 12 месяцев они обязательно превысят суммарные потери российских оккупантов за 2022 и 2023 гг.

Это видно из объективных показателей потерь РОВ в 2022-м – 92 920 личного состава, и в 2023-м – 253 290 л/с.

Но общие потери за 2024 год составили 430 790, что больше не только суммарных потерь 2022 и 2023 годов, но и всех потерь российской армии за последние 30 лет и СССР после Второй мировой войны, вместе взятых.

Для России и в историческом контексте для СССР эта война самая кровавая.

Потери танков

В декабре российские оккупанты потеряли 203 танков – что несколько ниже среднестатистического показателя, сохранявшегося на протяжении всего 2024 года.

Это обусловлено тем, что РОВ сейчас максимально экономят основные боевые танки всех типов ввиду исчерпания их запасов. На части центральных баз резервов танков (ЦБРТ) ОБТ не осталось совсем. Например, на хранении ЦБРТ 187, 230, 240, 245, 246, 295, 330, 342, 835, 7033 по состоянию на середину и под конец 2024 года находилось 0 танков. Ноль!

Всего за весь 2024 год РОВ потеряли в Украине уничтоженными, поврежденными и затрофеенными – 3689 танков.

Потери боевых бронированных машин

В декабре 2024 года РОВ потеряли 674 ББМ. Это не рекордный показатель, но достаточно высокий, связанный с сохраняющейся интенсивностью наступательных действий оккупантов в зоне боевых действий.

В целом проблема сокращения количества применяемых в штурмовых действиях ББМ та же, что и с танками, – их пытаются экономить.

Всего за весь 2024 год РОВ потеряли 8956 боевых бронированных машин.

Потери ствольной артиллерии

В декабре потери ствольной артиллерии в РОВ составили 609 единиц. Это довольно низкий показатель по сравнение с теми, которые мы фиксировали на протяжении всего 2024 года. Это связано с растущим кризисом в РОВ в вопросе компенсации потерь артсистем и обеспечения войск штатным количеством артиллерии.

Всего в 2024 году РОВ потеряли 13 050, что является абсолютным рекордом за весь период полномасштабного вторжения в Украину. Отмечу, что в 2022 году оккупанты лишились 1936 единиц ствольной артиллерии, а в 2023-м – 6461.

Из этого без труда можно сделать вывод, насколько болезненным в вопросах артиллерии 2024-й стал для РОВ. Во многом это связано с тем, что качество применяемых оккупантами артсистем ухудшается (в основном это расконсервированная советская буксируемая артиллерия), как и качество боеприпасов к ним.

С учетом этих показателей в 2025 году у российских оккупантов может возникнуть критический дефицит артиллерии.

Потери РСЗО

В течение декабря российские оккупационные войска потеряли 3 реактивные системы залпового огня… Этот очередной низкий показатель связан не с тем, что у оккупантов становится все меньше возможностей компенсировать потери РСЗО – потенциал восстановления запасов практически исчерпан при отсутствии серийного производства новых.

Всего за 2024 год оккупанты потеряли 310 единиц РСЗО, что является самым низким показателем за третий год полномасштабной войны. Опять-таки по причине исчерпания запасов этих систем и максимальной их экономии.

Потери ПВО

В декабре 2024 года противовоздушная оборона российских оккупантов потеряла 13 комплексов. Это самый низкий показатель за весь год. Но я неоднократно отмечал, что системы ПВО в зоне боевых действий у РОВ стали первой категорией из многих, которые начали испытывать острую проблему в вопросах ежемесячной компенсации.

На сегодняшний день у оккупантов отмечается кризис ПВО не только в зоне боевых действий, но и на территории самой России.

Всего же за 2024-й РОВ потеряли 407 систем противовоздушной обороны.

Потери автотранспорта

В декабре российские войска потеряли 2168 единиц автомобильного транспорта. Это не рекорд, но уверенное призовое место. Причем эта неизменность потерь исходит из растущего дефицита у РОВ танков, ББМ и бронеавтомобилей, которые в ходе штурмовых операций заменяют неспециализированным гражданским автотранспортом.

Важно понимать, что потери автомобильного транспорта отражают как крайне негативную ситуацию с поставками основных боевых танков и ББМ в российские войска, так и рост потерь в личном составе, которые обусловлены применением неспециализированной, бронированной техники.

За весь 2024 год РОВ потеряли 21 345 единиц автотранспорта, что является абсолютным рекордом за 2022-й и 2023-й, суммарно взятые.

Потери спецтехники

В декабре 2024 года показатель уничтоженной спецтехники составил 53 единицы. Это довольно низкий показатель потерь с учетом тех рекордов, которые демонстрировала эта категория на протяжении всего года, но также демонстрирующий не лучшую ситуацию с техникой такого назначения в составе РОВ.

Всего в 2024 году оккупанты потеряли 2396 единиц спецтехники.

Общие итоги года

Ранее при обзорах потерь РОВ я не использовал эту категорию, поскольку она крайне специфическая и очень сложно воспринимается узкопрофильными специалистами, но для обобщенного понимания среднестатистического читателя считаю важным ее отметить.

Суть проста. За год росийские оккупационные войска в Украине потеряли уничтоженными/поврежденными/трофейными 50 153 единицы техники. Если утрировать, то на каждую потерянную единицу техники приходилось от 8 до 9 тел оккупантов.

Утрированно – поскольку все же есть разница между соотношением финансового показателя одной БМП-2 или МТ-ЛБ на потерю 8-9 оккупантов и потерей ЗРС С-400, но в целом суть не столько в глубоком изучении этого аспекта, а именно усредненного уровня потерь людского ресурса и техники.

Выводы

На протяжении всего 2024 года российские войска ежемесячно демонстрировали рекорды потерь в той или иной категории. Самые большие потери – среди личного состава, среди танков, среди ББМ, абсолютный рекорд – ствольная артиллерия, автомобильный транспорт и т.д.

Российская пропаганда пытается представить 2024 год как успешный для РОВ – с продвижением войск и территориальными захватами, но при этом она никогда не пояснит, какой ценой эти выгрызенные локации достались российской армии. И, что немаловажно, российская пропаганда никогда не расскажет соотечественникам, что потери 2024 года никогда не будут компенсированы, являясь своего рода нокаутом для ВПК России и будущего ее армии.

В 2025 год российская армия входит обескровленная как никогда.

Демилитаризация и денацификация армии России проходит строго по плану.