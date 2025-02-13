Україну ніхто здати не може

Зараз багато хто пише: "Трамп здав Україну". Україна - велика країна, а не пляшка з-під пива. Ніхто її здати не може. Поки українська влада та суспільство не втратили волю до опору, країна зможе боротися та перемагати.

Путінська пропаганда зараз намагається деморалізувати Україну, нагнітаючи панічні настрої через останні події. Не допомагатимемо їй.

Не треба робити трагедію з того, що два старі мудаки півтори години несли словесний пронос телефоном. Трамп, напевно, розповідав Путіну про свої героїчні подвиги після повернення в Макдональдс пластикових трубочок, перейменування географічних об'єктів і перетворення Гази на Рів'єру. А Путін просвітлював Трампа з приводу свого права першої ночі з Катериною 2 та взаємин Рюриковичів із половцями та печенігами. Два старі неадеквати залишилися один одним задоволені. Наступного разу домовилися обговорити всі ці найцікавіші теми, шкода, що не в палаті дурдому.

Жодних угод вони поки не підписали і, враховуючи те, що кожен з них вважає себе напівбогою і живе у власному шизомирі, до чогось конкретного їм буде важко домовитися. Швидше за все, їхня зустріч буде настільки ж "продуктивною" як численні побачення Трампа та Кім Чен Ына.

Україна – не колонія США (що б там не в'якала російська пропаганда) і сама прийматиме будь-які рішення. Що може зробити проти неї Трамп? Тільки одне – повністю припинити їй допомогу. Так він це вже, насправді, зробив. Нових пакетів допомоги, на кшталт байденівських, від нього чекати не доводиться. Хіба що, якщо він посвариться з Путіним з приводу використання пластикових трубочок у Макдональдсі або презервативів при спілкуванні з Катериною 2. Якщо це і станеться, то навряд чи скоро.

Тож повторюю тут те, що я написав одразу після перемоги Трампа на виборах.

Ну поголосили і вистачить, настав час переходити до конструктивної повістки. Зараз потрібно терміново, не чекаючи неминучих проблем, розпочинати роботу зі створення європейської коаліції з підтримки України, автономну від США (апдейт: така робота вже активно ведеться, див. останню заяву семи найбільших європейських країн та голови Єврокомісії про посилення підтримки України). У старенької Європи гроші є і зброя теж. І вона кровно зацікавлена в тому, щоб Україна вистояла, інакше такою буде сама Європа. Є особливо вмотивовані найбагатші країни – Норвегія, наприклад.

Раніше європейці звично сподівалися США. Зараз сподіватися нема на кого. Доведеться самим брати відповідальність за безпеку на континенті – допомагати Україні не слідом за США, а грати у цій справі першу скрипку. Тільки в цьому порятунок України та самої Європи.