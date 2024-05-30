Українців стали частіше штрафувати за газові плити: як цього уникнути

В умовах регулярних відключень електроенергії багато українців вирішують підключити газову плиту або варильну поверхню. Однак важливо пам'ятати, що всі роботи з газовим обладнанням повинні виконуватися лише офіційними газівниками!

Про це пише OBOZREVATEL. Зверніться до оператора газорозподільної мережі у вашому регіоні, щоб отримати детальну інформацію про підключення газу.

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Неправильно виконані роботи можуть призвести до:

Штрафу

Відключення від системи газопостачання

Витоку газу, що може спричинити отруєння, вибух, пошкодження майна, каліцтва або загибель людей.

Як же підключити газ легально та безпечно?

1. Зверніться до центру обслуговування клієнтів ОГРМ

Це оператор газорозподільної мережі, який обслуговує ваше домоволодіння.

Контакти центру можна знайти на сайті ОГРМ або зателефонувавши на гарячу лінію.

2. Надайте необхідні документи:

Заява від споживача

Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу

Копія ідентифікаційного коду

Копії документів на право власності приміщенням, де буде встановлюватися плита

Копія технічного паспорта на будинок або квартиру (отримується в БТІ)

3. Сплатіть за підключення

Орієнтовна вартість підключення відрізняється залежно від регіону та операторів ГРМ.

Ціна включає погодинну оплату роботи майстрів, відстань до об'єкту, транспортувальні послуги тощо.

Установка оплачується наперед на основі наданого газівниками рахунку.

4. Отримайте пакет виконавчо-технічної документації

Цей пакет видає організація, яка виконувала роботи.

Він підтверджує, що роботи були проведені легально та безпечно.

Пам'ятайте!

Самовільне встановлення газових пристроїв карається штрафом, відключенням від газопостачання та відшкодуванням збитків газовому оператору.

Розмір штрафу може сягати 500 тисяч гривень.

Звертайтеся лише до офіційних газівників, щоб убезпечити себе та своїх близьких!

Раніше ми повідомляли, чи можна не платити за доставлення газу.

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