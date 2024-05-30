Українців стали частіше штрафувати за газові плити: як цього уникнути
В умовах регулярних відключень електроенергії багато українців вирішують підключити газову плиту або варильну поверхню. Однак важливо пам'ятати, що всі роботи з газовим обладнанням повинні виконуватися лише офіційними газівниками!
Про це пише OBOZREVATEL. Зверніться до оператора газорозподільної мережі у вашому регіоні, щоб отримати детальну інформацію про підключення газу.
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Неправильно виконані роботи можуть призвести до:
- Штрафу
- Відключення від системи газопостачання
- Витоку газу, що може спричинити отруєння, вибух, пошкодження майна, каліцтва або загибель людей.
Як же підключити газ легально та безпечно?
1. Зверніться до центру обслуговування клієнтів ОГРМ
- Це оператор газорозподільної мережі, який обслуговує ваше домоволодіння.
- Контакти центру можна знайти на сайті ОГРМ або зателефонувавши на гарячу лінію.
2. Надайте необхідні документи:
- Заява від споживача
- Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
- Копія ідентифікаційного коду
- Копії документів на право власності приміщенням, де буде встановлюватися плита
- Копія технічного паспорта на будинок або квартиру (отримується в БТІ)
3. Сплатіть за підключення
- Орієнтовна вартість підключення відрізняється залежно від регіону та операторів ГРМ.
- Ціна включає погодинну оплату роботи майстрів, відстань до об'єкту, транспортувальні послуги тощо.
- Установка оплачується наперед на основі наданого газівниками рахунку.
4. Отримайте пакет виконавчо-технічної документації
- Цей пакет видає організація, яка виконувала роботи.
- Він підтверджує, що роботи були проведені легально та безпечно.
Пам'ятайте!
- Самовільне встановлення газових пристроїв карається штрафом, відключенням від газопостачання та відшкодуванням збитків газовому оператору.
- Розмір штрафу може сягати 500 тисяч гривень.
- Звертайтеся лише до офіційних газівників, щоб убезпечити себе та своїх близьких!
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