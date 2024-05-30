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Українців стали частіше штрафувати за газові плити: як цього уникнути

Ігор Романько

Штрафи за неправильне встановлення та ремонт газових плит
Штрафи за неправильне встановлення та ремонт газових плит

В умовах регулярних відключень електроенергії багато українців вирішують підключити газову плиту або варильну поверхню. Однак важливо пам'ятати, що всі роботи з газовим обладнанням повинні виконуватися лише офіційними газівниками!

Про це пише OBOZREVATEL. Зверніться до оператора газорозподільної мережі у вашому регіоні, щоб отримати детальну інформацію про підключення газу.

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Неправильно виконані роботи можуть призвести до:

  • Штрафу
  • Відключення від системи газопостачання
  • Витоку газу, що може спричинити отруєння, вибух, пошкодження майна, каліцтва або загибель людей.

Як же підключити газ легально та безпечно?

1. Зверніться до центру обслуговування клієнтів ОГРМ

  • Це оператор газорозподільної мережі, який обслуговує ваше домоволодіння.
  • Контакти центру можна знайти на сайті ОГРМ або зателефонувавши на гарячу лінію.

2. Надайте необхідні документи:

  • Заява від споживача
  • Копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
  • Копія ідентифікаційного коду
  • Копії документів на право власності приміщенням, де буде встановлюватися плита
  • Копія технічного паспорта на будинок або квартиру (отримується в БТІ)

3. Сплатіть за підключення

  • Орієнтовна вартість підключення відрізняється залежно від регіону та операторів ГРМ.
  • Ціна включає погодинну оплату роботи майстрів, відстань до об'єкту, транспортувальні послуги тощо.
  • Установка оплачується наперед на основі наданого газівниками рахунку.

4. Отримайте пакет виконавчо-технічної документації

  • Цей пакет видає організація, яка виконувала роботи.
  • Він підтверджує, що роботи були проведені легально та безпечно.

Пам'ятайте!

  • Самовільне встановлення газових пристроїв карається штрафом, відключенням від газопостачання та відшкодуванням збитків газовому оператору.
  • Розмір штрафу може сягати 500 тисяч гривень.
  • Звертайтеся лише до офіційних газівників, щоб убезпечити себе та своїх близьких!

Раніше ми повідомляли, чи можна не платити за доставлення газу.

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