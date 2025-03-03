Українські воїни посилюють оборону на південному фланзі міста Покровськ

Російське міністерство оборони гучно заявило про захоплення кількох важливих сіл біля Покровська - Піщане, Котліне, Удачне, цей напрямок дозволяє ворогу оточити Покровськ. Але насправі українські війська з початку лютого не дають ворогу просунутись на цьому напрямку ні на крок, та навіть більше - провели цілу низку успішних контратак, які зміцнили оборону.

Бійці 425-го окремого штурмового полку "Скала" та 3-го батальйону 25-ї повітряно-десантної бригади вибили росіян із села Котліне.

Від себе відмічу, що бійці "Скали" штурмували Котліне ТРИ рази. Кожного разу туди заводились погано керовані підрозділи, які залишали село без бою, а потім нашим штурмовикам доводилось із втратами вибивати звідти росіян. Але у лютому ситуація змінилась, оскільки тепер село не залишають - відбивають щоденні російські атаки десантники 25-ї бригади, "Скала" і воїни 152-гої бригади.

Також бійці 425-го штурмового полку разом з воїнами 3-ї бригади Нацгвардії "Спартан" вибили ворога з більшої частини села Удачне. Удачне ефективно обороняється нацгвардійцями.

Також ворог намагається вибити українських воїнів із звільненого 425-м полком села Піщане. Там зараз відбивають атаки окупантів воїни 32-ї механізованої бригади та того самого 425-го ошп.

Максимально ефективну підтримку на напрямку створюють воїни підрозділів БПЛА, РЕБ, РЕР, вплив яких на результати наземних бойових дій має неоціненне значення. Ворог відмічає високу ефективність україських дронів на цій ділянці, і зосереджує там додаткові сили.

Варто відмітити, що стріжнем оборони на південній околиці Покровська є піхотинці 425-го полку "Скала", які провели десятки контратак і неодноразово вступав у жорстокі контактні бої з наступаючим та переважаючим у силах ворогом, щоб зупинити прориви фронту на різних ділянках. І ці завдання були виконані дуже важкою ціною. Задіювати штурмовий полк в обороні це вимушений, але виправданий крок - замість постійних штурмів краще не дозволити ворогу просуватись далі. 425-й полк сильно розтягнутий по усьому фронту.

Варто відмітити, що з початку лютого українське командування на рівні головнокомандувача ЗСУ, командира ОТУ, командира ТГР помітно покращили управління військами на даній ділянці.

Створення центру вогневої підтримки, створення групи по управлінню та застосуванню БПЛА, організація РЕБ та боротьби з крилами - ефективність зросла саме за рахунок покращення управління та організації, за рахунок ініціативи командирів частин та підрозділів, додаткових сил сюди не передають.

Українське командування також відійшло від практики непідготовлених контратак, від вимог посилати на якусь точку без розвідки та підтримки малі груп піхотинців. Надання більшої ініціативи командирам боєздатних підрозділів, налагодження взаємодії артилерії, БПЛА та піхоти створило оборонний рубіж навіть без наявності оборонних споруд.

Українські воїни докладають неймовірних зусиль для оборони Покровська та Мирнограда, і їх зусилля потребують якісного посилення.

Будемо слідкувати за обстановкою, на даний момент оборонна операція південніше Покровська триває.