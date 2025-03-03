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Война в Украине

Украинские воины усиливают оборону на южном фланге города Покровска

Юрий БутусовЮрий Бутусов

Украинские воины усиливают оборону на южном фланге города Покровска
Украинские воины усиливают оборону на южном фланге города Покровска

Российское министерство обороны громко заявило о захвате нескольких важных сел у Покровска - Песчаное, Котлино, Удачное, это направление позволяет врагу окружить Покровск. Но на самом деле украинские войска с начала февраля не дают врагу продвинуться на этом направлении ни на шаг, и даже больше - провели целый ряд успешных контратак, укрепивших оборону.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и 3-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады выбили россиян из села Котлино.

От себя отмечу, что бойцы "Скалы" штурмовали Котлине три раза. Каждый раз туда заводились плохо управляемые подразделения, которые покидали село без боя, а потом нашим штурмовикам приходилось с потерями выбивать оттуда россиян. Но в феврале ситуация изменилась, поскольку теперь село не покидают – отбивают ежедневные российские атаки десантники 25-й бригады, "Скала" и воины 152-й бригады.

Также бойцы 425-го штурмового полка вместе с воинами 3-й бригады Нацгвардии "Спартан" выбили врага из большей части села Удачное. Удачно эффективно обороняется нацгвардейцами.

Также враг пытается выбить украинских воинов из освобожденного 425-м полком села Песчаное. Там сейчас отбивают атаки окупантов воины 32-й механизированной бригады и того же 425-го ошп.

Максимально эффективную поддержку на направлении создают воины подразделений БПЛА, РЭБ, РЭР, влияние которых на результаты наземных боевых действий имеет неоценимое значение. Враг отмечает высокую эффективность украинских дронов на этом участке и сосредотачивает там дополнительные силы.

Стоит отметить, что стержнем обороны на южной окраине Покровска являются пехотинцы 425 полка "Скала", которые провели десятки контратак и неоднократно вступали в жестокие контактные бои с наступающим и превосходящим врагом, чтобы остановить прорывы фронта на разных участках. И эти задачи были выполнены очень тяжелой ценой. Задействовать штурмовой полк в обороне это вынужденный, но оправданный шаг – вместо постоянных штурмов лучше не позволить врагу продвигаться дальше. 425-й полк сильно растянут по всему фронту.

Следует отметить, что с начала февраля украинское командование на уровне главнокомандующего ВСУ, командира ОТУ, командира ТГР заметно улучшило управление войсками на данном участке.

Создание центра огневой поддержки, создание группы по управлению и применению БПЛА, организация РЭБ и борьбы с крыльями – эффективность выросла именно за счет улучшения управления и организации, за счет инициативы командиров частей и подразделений дополнительных сил сюда не передают.

Украинское командование также отошло от практики неподготовленных контратак, от требований посылать на какую-либо точку без разведки и поддержки малых групп пехотинцев. Предоставление большей инициативы командирам боеспособных подразделений, налаживание взаимодействия артиллерии, БПЛА и пехоты создало оборонительный рубеж даже без оборонных сооружений.

Украинские воины прилагают невероятные усилия для обороны Покровска и Мирнограда, и их усилия требуют качественного усиления.

Будем следить за обстановкой, сейчас оборонная операция южнее Покровска продолжается.

Источник:facebook.com

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