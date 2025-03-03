Украинские воины усиливают оборону на южном фланге города Покровска

Российское министерство обороны громко заявило о захвате нескольких важных сел у Покровска - Песчаное, Котлино, Удачное, это направление позволяет врагу окружить Покровск. Но на самом деле украинские войска с начала февраля не дают врагу продвинуться на этом направлении ни на шаг, и даже больше - провели целый ряд успешных контратак, укрепивших оборону.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" и 3-го батальона 25-й воздушно-десантной бригады выбили россиян из села Котлино.

От себя отмечу, что бойцы "Скалы" штурмовали Котлине три раза. Каждый раз туда заводились плохо управляемые подразделения, которые покидали село без боя, а потом нашим штурмовикам приходилось с потерями выбивать оттуда россиян. Но в феврале ситуация изменилась, поскольку теперь село не покидают – отбивают ежедневные российские атаки десантники 25-й бригады, "Скала" и воины 152-й бригады.

Также бойцы 425-го штурмового полка вместе с воинами 3-й бригады Нацгвардии "Спартан" выбили врага из большей части села Удачное. Удачно эффективно обороняется нацгвардейцами.

Также враг пытается выбить украинских воинов из освобожденного 425-м полком села Песчаное. Там сейчас отбивают атаки окупантов воины 32-й механизированной бригады и того же 425-го ошп.

Максимально эффективную поддержку на направлении создают воины подразделений БПЛА, РЭБ, РЭР, влияние которых на результаты наземных боевых действий имеет неоценимое значение. Враг отмечает высокую эффективность украинских дронов на этом участке и сосредотачивает там дополнительные силы.

Стоит отметить, что стержнем обороны на южной окраине Покровска являются пехотинцы 425 полка "Скала", которые провели десятки контратак и неоднократно вступали в жестокие контактные бои с наступающим и превосходящим врагом, чтобы остановить прорывы фронта на разных участках. И эти задачи были выполнены очень тяжелой ценой. Задействовать штурмовой полк в обороне это вынужденный, но оправданный шаг – вместо постоянных штурмов лучше не позволить врагу продвигаться дальше. 425-й полк сильно растянут по всему фронту.

Следует отметить, что с начала февраля украинское командование на уровне главнокомандующего ВСУ, командира ОТУ, командира ТГР заметно улучшило управление войсками на данном участке.

Создание центра огневой поддержки, создание группы по управлению и применению БПЛА, организация РЭБ и борьбы с крыльями – эффективность выросла именно за счет улучшения управления и организации, за счет инициативы командиров частей и подразделений дополнительных сил сюда не передают.

Украинское командование также отошло от практики неподготовленных контратак, от требований посылать на какую-либо точку без разведки и поддержки малых групп пехотинцев. Предоставление большей инициативы командирам боеспособных подразделений, налаживание взаимодействия артиллерии, БПЛА и пехоты создало оборонительный рубеж даже без оборонных сооружений.

Украинские воины прилагают невероятные усилия для обороны Покровска и Мирнограда, и их усилия требуют качественного усиления.

Будем следить за обстановкой, сейчас оборонная операция южнее Покровска продолжается.