Україна спонсорує окупантів? В ОРДЛО давно працює схема

Сьогодні знову на болючу тему, яка тригерить багатьох ВПО – виплата Україною пенсій та соціальних виплат мешканцям ОРДЛО, які проживають на окупованій території, але отримали в Україні статус ВПО. Ця тема завжди викликає обурення у багатьох. Бо ті реальні ВПО, які покинули окупаційні регіони ОРДЛО й залишилися без підтримки з боку держави, просто плачуть від безсилля та обурення, коли їх колишні сусіди сміються над ними, бо ж "ласкаве теля двох маток ссе".

Я про те, що усі, хто має право на соціальні виплати, але живе в ОРДЛО усі 10 років війни отримують їх без проблем. Більш того ці виплати отримують навіть ті, хто помер. Звісно не самі, їх отримують родичі по шахрайським схемам.

Коли я пишу про ці шахрайські схеми, починається ґвалт. Українці не вірять, що так буває, хоча доказів та скринів я надаю багато. Бо, як же ж так, в нас воїнів поза штат виводять у разі поранення, грошей не вистачає на ЗСУ та соціалку, а ми в ОРДЛО мільярди з пенсійного та інших фондів віддаємо, це ж фактично спонсорувати окупантів. Згодна, тому й пишу про це. Але, як бачите – віз й далі стоїть на місці.

Багато захисників у отримувачів пенсій з ОРДЛО серед журналістів й блогерів, особливо тих, хто має відношення до Луганської чи Донецької області. Я теж маю, але якось хочеться справедливості. Після подібних публікацій мені й погрожували, й бокували у ФБ, розумію чому: гроші по цім схемам рахуються в цифрах з багатьма нулями.

Отримувачів пенсій та соціальних виплат на Донбасі на початок війни було чимало. Одна й та ж людина, шахтар-пенсіонер, може отримувати пенсію й регрес, це виплата у разі втрати працездатності по професійному захворюванню чи каліцтву. На пенсію на Донбасі виходять раніше, пенсія нараховується по "юліному закону" про шахтарський престиж, а це 80% від зарплати. Загравали наші політики з шахтарями завжди гарно.

То винахідливі ордлинчані, отримав російське громадянство в ОРДЛО й приховав українські документи, отримують усі ці роки й російські виплати, й українські. Саме тому ця категорія мешканців, проти закінчення війни, повернення України, бо ж втратять одну з виплат, та ще й перевірять їх, що вони там отримували й від кого.

Так ось, що цікаво, Україна толерантно виплачує усе, а росія нетолерантно знущається з довірливих мешканців ОРДЛО, особливо з тих, хто не зміг знайти "рєшалу" й усе порішати з виплатами. "Соціальний російський рай" виявився закритим й не таким вже й соціальним.

Так от, писати, як на росії знущаються з мешканців ОРДЛО, то є добре, це люблять читачі, а ось писати, як мешканці ОРДЛО грабують Україну, то є погано, бо це "демонізувати мешканців Донбасу".

Цікава позиція, як на мене. Якась бездержавницька. Але толеранти та захисники прав людини несамовито волають на мої розслідування: "наші люди там, ми зобов’язані".

Ну, як би то да, але – ні. Утримувати окуповані території має окупант, це раз. Друге, ВПО це ті, хто реально переселився з окупації у мирні частини України. Реально. А не живе в ОРДЛО й має фіктивну довідку ВПО, яку роздавали з 2014 направо й наліво, аби тільки надали документи, що прописана людина в ОРДЛО.

Корупція вбивала й не такі країни, як наша. А фактично за час війни на ВПО створені корупційні схеми, які дозволяють тим, хто залишився в ОРДЛО й прийняв російське громадянство, отримувати виплати в Україні, тобто "сосать молочко двух мамок".

Усі заявлені пенсійним фондом перевірки торкнулися виключно реальних ВПО, який інколи змушували проходити декілька верифікацій, от ми надавали навіть довідки, яких тварин утримуємо у господарстві, комісія рахувала в нас курей, кіз, кролів, аж поки я не (тримаю себе у руцях, викреслюю обсценну лексику) й це при тому, що ми родина, яка не отримувала жодної допомоги, бо ж самостійно придбала будинок у селі.

В ОРДЛО швидко з’явилися "рєшали", які обходили усі перевірки замість пенсіонера "впо", без присутності людини отримували довідки й навіть картки у банку.

Це продовжується досі. Тому я продовжую писати. Бо це не тільки шахрайство, схеми, гроші, шкода державі, це, взагалі-то, наша безпека. Просто погляньте на питання шахрайства ширше й ви побачите увесь рівень небезпеки, що несе в собі з одного боку невинне "просто получали положенное". Я вже неодноразово підіймала саме питання безпеки, то можете тегати "СБУ, ау" чи якось там.

Я не розумію, взагалі не розумію, як за 10 років війни ми так й не навчилися дивитися на світлофор життя, праворуч й ліворуч, вгору й вниз, бо йдемо ж по фактично мінному полю.

Пишу, бо болить. Бо хтось донатить з маленької пенсії без надії на її підвищення, а хтось тягне з пенсійного фонду мільярди, щоб унеможливити це саме підвищення.

В ОРДЛО шахрайські схеми тільки відпрацьовуються й розростаються. Але чому? Тому, що це можливо, бо, як кажуть самі ордлинці: "есть каналы в Украину".

Що йде по цим каналам окрім грошей, банківських карток, документів? От, наприклад, як в ОРДЛО обходять верифікацію онлайн. Там вже цілий бізнес розгорнувся. Шукають бабцю чи дідуся, схожого по віку й параметрам на їх померлого, вчать його, що казати по відео зв’язку, підказують, показують у відеокамеру оригінали документів, й продовжують отримувати пенсію на померлого. Є люди, які допомагають з банківським картками, обналічкою грошей та іншим.

Виїхати в Європу без перевірок? – будь ласка. Маршрути з ОРДЛО по усій Україні? – кожне місто в ОРДЛО завішано рекламою, як й сайти та групи, де можна замовити квиток хоч в Черкаси, хоч у Львів.

"Да, ездим, там наш дом, а пенсию мы заработали, Украина обязана", – пишуть мені обурені гастролери, які в Україну та Європу їдуть з українськими документами, а на росію заїжджають з російськими, підморгуючи російським прикордонникам, мовляв, свої, просто маскуємося від хунти.

Що саме цікаве, це те, що усі мешканці ОРДЛО з тих, хто отримує соціальні виплати в мирних частинах України, з ненавистю говорять про державу, яка їх годує.

В ОРДЛО зараз нові рєшали пропонують новий вид послуг: викупають картки "Ощадбанку" померлих людей, разом з номером телефону та пін-кодом.

Коштує ця послуга 20 тисяч рублів. Наразі ті люди, хто не має свого рєшали, який би допоміг з карткою та верифікацією, активно збувають картки померлих родичів, бо "лучше синица в руке".

Як на мене дуже цікава інформація, то, як там? "СБУ, ау".

Звісно після такого допису в особистих шквал питань: "а чи є там ті, хто чекає Україну". Звісно ж є. Навіть, як що це буде якась одна людина, варто про неї згадати.

Але за ці роки, більшість тих, хто вірить в Україну, виїхали з ОРДЛО, або померли. Звідти виїхали навіть ті, хто вірив в "новоросію", росію й навіть "республіку". ОРДЛО спустошене, але ще живе.

Знову завезли гастарбайтерів з Красноярського краю, знову лікарів, знову розселяють родинами у пусті будинки.

Пусті будинки в ОРДЛО "націоналізують" й віддають росіянам, яких сюди масово звозять родинами. Пусті, це, як наш. Тобто це будинки тих, хто виїхав з ОРДЛО, поставивши там крапки. Чи пусті, це коли померлі старі, а спадкоємці давно виїхали й навіть не мали змоги поховати батьків. Пусті, це коли зникали люди родинами, просто зникали, бо на них написали донос, щоб віджати майно. Віджати не вийшло, бо "республіці" теж треба.

Скільки людей померло в ОРДЛО – невідомо. Бо свідоцтво про смерть видає "республіка".

Як шахраї будуть використовувати картки "Ощадбанку" померлих в ОРДЛО людей, навіть не уявляю, але, коли людина вкладає в щось кошти, вона очікує на профіт.

Чи готова служба безпеки банку до протидії цим шахрайським схемам, я теж не знаю. Маю надію, що на допис звернуть увагу та щось там вирішать. Бо ж писати 10 років на оду й ту ж тему, якось важкувато.