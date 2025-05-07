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Війна в Україні

Україна здійснила наймасовіший наліт ударних дронів на Росію

Олександр КоваленкоОлександр Коваленко

Україна здійснила наймасовіший наліт ударних дронів на Росію
Україна здійснила наймасовіший наліт ударних дронів на Росію

Минулої доби по росії було здійснено наймасованіший наліт українських ударних дронів за весь період повномасштабного вторгнення в Україну.

Низка російських, так званих, z-воєнкорів, у режимі у "страху очі великі", стали істерично віщати про те, що було задіяно 447 ударних дронів!

Насправді ця кількість була значно меншою, але озвучувати її я не стану. Проте, це все одно рекордний був показник, що явно вказує на "успішність" плану путіна з демілітаризації України, яка ніколи раніше не робила нальотів на Росію ударними дронами і навіть не планувала цього, а тепер це стає буденним явищем.

Але, судячи з того, що ми можемо зараз спостерігати – це системна робота по воєнних об'єктах і об'єктах, пов'язаних з ВПК росії, в період, коли регіони їх розміщення ослаблені відсутністю ППО. Як відомо, для захисту параду на 9 травня в Москву і область було стягнуто величезну кількість засобів ППО і ешелоноване насичення зараз там максимальне. При цьому стягувалося це все "добро" з інших регіонів, які і так були слабо прикриті, а тепер...

Заради безпеки і пафосу путін оголив практично всю південно-західну, західну і північно-західну частину росії. Центр і далекий схід уже давно оголені, там і говорити нема про що. І що роблять СОУ у відповідь на таку можливість? Починають системну роботу по вищезазначених об'єктах військового призначення.

Скажімо так, великий геній і стратег, майстер багатоходовочок, щоб попетушитися перед Ібрагімом Траоре, Абієм Ахмедом Алі або Бандрою Гунбою, оголили стратегічного значення підприємства, арсенали, аеродроми та інші об'єкти, у режимі – бийте "не хочу", спалюйте вщент, аби на 9 травня все пройшло чинно – благородно.

Ну і прекрасно. Але, знову-таки, судячи з нальотів останніх днів, це була тільки розминка. Що в цьому букеті з квіточок стане ягідками, можна тільки припускати. А ягідки будуть.

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