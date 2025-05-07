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Война в Украине

Украина совершила самый массированный налет ударных дронов на Россию

Александр КоваленкоАлександр Коваленко

Украина совершила самый массированный налет ударных дронов на Россию
Украина совершила самый массированный налет ударных дронов на Россию

В прошедшие сутки по россии был совершён самый массированный налёт украинских ударных дронов за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Ряд российских, так называемых, z-военкоров, в режиме у "страха глаза велики", стали истерично вещать о том, что было задействовано 447 ударных дронов!

На самом деле это, количество было значительно меньшее, но озвучивать его я не стану. Тем не менее, это всё равно рекордный был показатель, что явно указывает на "успешность" плана путина по демилитаризации Украины, которая никогда ранее не совершала налётов на россию ударными дронами и даже не планировала этого, а теперь это становится будничным явлением.

Но, судя по тому, что мы можем сейчас наблюдать – это системная работа по военным объектам и объектам, связанным с ВПК россии, в период, когда регионы их размещения ослаблены отсутствием ПВО. Как известно, для защиты парада на 9 мая в Москву и область было стянуто огромное количество средств ПВО и эшелонированное насыщение сейчас там максимальное. При этом стягивалось это всё "добро" с других регионов, которые и так были слабо прикрыты, а теперь…

Ради безопасности и пафоса путин оголил практически всю юго-западную, западную и северо-западную часть россии. Центр и дальний восток уже давно оголены, там и говорить не о чем. И, что делают СОУ в ответ на такую возможность? Начинают системную работу по вышеупомянутым объектам военного назначения.

Скажем так, великий гений и стратег, мастер многоходовочек, чтобы попетушится перед Ибрагимом Траоре, Абием Ахмедом Али или Бандрой Гунбой, оголили стратегического значения предприятия, арсеналы, аэродромы и прочие объекты, в режиме – бейте "не хочу", сжигайте дотла, лишь бы на 9 мая всё прошло чинно – благородно.

Ну и прекрасно. Но, опять-таки, судя по налётам последних дней, эта была только разминка. Что в этом букете из цветочков станет ягодками, можно только предполагать. А ягодки будут.

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