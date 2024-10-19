Україна виявилася крайньою у геополітичній боротьбі і зробити нічого не можна

Зрештою, Захід хоче зіштовхнути агресивну путінську Росію, яка програла війну в Україні з Китаєм. Для цього Заходу потрібне перемир'я в Україні, щоб зняти з Росії санкції та повернути заморожені кошти.

Так само Китай хоче зіткнути в Україні США, НАТО і ЄС з Росією, щоб посилити її залежність від Пекіна і за рахунок Росії, що ослабла, торгуватися із Заходом про поділ світу. Ймовірно, у будь-якому разі ми крайні.