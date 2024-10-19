Украина оказалась крайней в геополитической борьбе и сделать ничего нельзя

В конечном счете, Запад хочет столкнуть агрессивную путинскую Россию, проигравшую войну в Украине, с Китаем. Для этого Западу нужно перемирие в Украине, чтобы снять с России санкции и вернуть замороженные средства.

Точно так Китай хочет столкнуть в Украине США, НАТО и ЕС с Россией, чтобы усилить ее зависимость от Пекина и за счет ослабевшей России торговаться с Западом о разделе мира. Вероятно, в любом случае, мы крайние.