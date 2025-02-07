Три причини, чому Путін не зупиниться
Про перемовини, заморозку і "Росія повернеться".
Ні, Росія не повернеться. І саме через те, що путінська Росія чи її наступниці не матимуть другого шансу, я досі вважаю низькою ймовірність продуктивних перемовин і заморозки у найближчому часі.
Бо для режиму Путіна існування поза зоною війни надто ризиковане. І або ми чогось не знаємо про критичність становища Росії (і тоді Путін вимушений йти на перемовини, незважаючи на всю браваду), або всі мрії і страхи про "скору заморозку" лише марення.
Чому вони не повернуться? А тут нічого нового. У Росії є кілька серйозних фундаментальних проблем:
- Вона вимирає шаленими темпами. Так, їх демографічна катастрофа цілком порівнювана з нашою. Але для відносно компактної країни, якою є Україна, адаптація простіша. І нам, щоб ситуацію стабілізувати, потрібно менше нової робочої сили і у принципі менше людей. А у Росії вимирають переважно саме "російські" регіони. Такий дисбаланс живить ксенофобію і закладає ґрунт для потенційних міжетнічних конфліктів.
- Дорогий простір. Неймовірні простори Росії стають дедалі більшою проблемою через низьку густоту населення. Чим менша концентрація населення, тим більшу частину національного доходу треба витрачати на підтримку логістики і управління. І Росія вже зараз не вивозить.
- Збанкрутіла державно-економічна модель. Путін остаточно "добив" залишки федералізму, перетворивши Росію на надцентралізовану диктатуру, у якій корупція давно перевершила навіть "славні" 90-ті роки. Єдина альтернатива такій моделі – справжній федералізм, але для існуючого режиму це неможливо, адже надто сильно розхитає владну вертикаль.
Ці три фактори Путін лише додатково посилив чи не зміг вирішити, хоча мав 25 років і всі можливі ресурси.
Є ще фактори, які створив особисто Путін і його команда.
- Росія перетворюється на десятиліття у зону "підвищених витрат та ризиків". Навіть часткове зняття санкцій і відновлення ділових контактів з Заходом (що далеко не гарантовано навіть у разі заморозки війни) не врятує економіку від похмілля військового перегріву. Тому – тільки "швидкі доходи", продати дорожче, купити дешевше, жодних довгострокових інвестицій. Торгувати – так, інвестувати – ні.
- Суспільство, переповнене ненавистю. Російське суспільство одночасно й агресивно налаштоване, і вкрай демотивоване. Відсутність соціальних ліфтів, тотальна пропаганда та репресії виштовхують будь-яку "пасіонарність" у бандитизм чи приватні армії типу ПВК. Це робить країну у дуже велике Сомалі.
- Невідворотне розмивання легітимності і дієздатності режиму. Ми спостерігаємо все більше і більше регіональних або елітарних конфліктів, бо всі сили Путіна кинуті на війну. Але втратити контроль над елітами порівняно просто, а от повернути – практично неможливо.
Кожен із факторів веде до ослаблення Росії. Усе це підточує фундаментальну базу, без якої ніяка "велика" війна не може бути успішною. І ці проблеми не вирішуються ані заморозкою, ані навіть успішною війною.
Демографічна криза, неможливість відновити відносно нормальну економічну модель та тотальна корупція (справді тотальна, а не як у нас) не лишають Росії довгострокових можливостей для відновлення чи розвитку. Крім радикальної перебудови інституцій і демонтажу вертикальної диктатури.
Але чи здатна путінська Росія на такі реформи? Ні. А зближення з клятою Європою чи США потребуватимуть (навіть за Трампа) надто великих поступок для особисто Путіна.
Навіть якщо при владі опиняться "просвітлені" реформатори, надто багато внутрішніх проблем доведеться вирішувати. А ресурси на це досі можна взяти тільки на Заході.
Тому ні, якщо ми будемо хоч трохи готові (а ми будемо, літаки, дрони, ракети і люди з досвідом у нас будуть), Росія не зможе повторити агресію. Довгостроково їм кабзда.
Але саме через те, що Путін багато чого з цього розуміє (і його оточення точно), він або захоче продовжувати війну, чекаючи на кращу кон'юнктуру (ні, але А ВДРУГ), або піде на перемовини від усвідомлення безвиході. Власне, ясності чекати недовго.