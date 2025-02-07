Три причины, почему Путин не остановится

О переговорах, заморозке и "Россия вернется".

Нет, Россия не вернется. И именно потому, что путинская Россия или ее преемницы не будут иметь второй шанс, я до сих пор считаю низкой вероятность продуктивных переговоров и заморозки в ближайшее время.

Потому что для режима Путина существование вне зоны войны слишком рискованно. И либо мы чего-то не знаем о критичности положения России (и тогда Путин вынужден идти на переговоры, несмотря на всю браваду), либо все мечты и страхи о скорой заморозке только бред.

Почему они не вернутся? А здесь ничего нового. У России есть несколько серьезных фундаментальных проблем:

Она вымирает бешеными темпами. Да, их демографическая катастрофа вполне сравнима с нашей. Но для относительно компактной страны, какова Украина, адаптация проще. И нам, чтобы ситуацию стабилизировать, нужно меньше новой рабочей силы и, в принципе, меньше людей. А в России в основном вымирают именно "российские" регионы. Такой дисбаланс питает ксенофобию и закладывает почву для потенциальных межэтнических конфликтов. Дорогое пространство. Невероятные просторы России становятся все большей проблемой из-за низкой плотности населения. Чем меньше концентрация населения, тем большую часть национального дохода следует тратить на поддержку логистики и управления. И Россия уже сейчас не увозит. Обанкротилась государственно-экономическая модель. Путин окончательно "добил" остатки федерализма, превратив Россию в сверхцентрализованную диктатуру, в которой коррупция давно превзошла даже "славные" 90-е годы. Единственная альтернатива такой модели – настоящий федерализм, но для существующего режима это невозможно, ведь слишком сильно расшатывает вертикаль власти.

Эти три фактора Путин лишь дополнительно усилил или не смог решить, хотя у него было 25 лет и все возможные ресурсы.

Есть еще факторы, созданные лично Путином и его командой.

Россия превращается в десятилетие в зону "повышенных издержек и рисков". Даже частичное снятие санкций и возобновление деловых контактов с Западом (что далеко не гарантировано даже при заморозке войны) не спасет экономику от похмелья военного перегрева. Поэтому – только "быстрые доходы", продать подороже, купить дешевле, никаких долгосрочных инвестиций. Торговать – да, инвестировать – нет. Общество, переполненное ненавистью. Российское общество одновременно и агрессивно настроено и крайне демотивировано. Отсутствие социальных лифтов, тотальная пропаганда и репрессии выталкивают любую пассионарность в бандитизм или частные армии типа ПВК. Это делает страну в очень большой Сомали. Неотвратимое размывание легитимности и дееспособности режима. Мы наблюдаем все больше и больше региональных или элитарных конфликтов, потому что все силы Путина брошены на войну. Но потерять контроль над элитами сравнительно просто, а вот вернуть – практически невозможно.

Каждый из факторов ведет к ослаблению России. Все это подтачивает фундаментальную базу, без которой никакая большая война не может быть успешной. И эти проблемы не разрешаются ни заморозкой, ни даже успешной войной.

Демографический кризис, невозможность восстановить относительно нормальную экономическую модель и тотальную коррупцию (действительно тотальную, а не как у нас) не оставляют России долгосрочных возможностей для восстановления или развития. Кроме радикального переустройства институтов и демонтажа вертикальной диктатуры.

Но способна ли путинская Россия на такие реформы? Нет. А сближение с проклятой Европой или США потребуют (даже при Трампе) слишком больших уступок лично Путину.

Даже если у власти окажутся "просветленные" реформаторы, слишком много внутренних проблем придется решать. А ресурсы на это до сих пор можно взять только на Западе.

Поэтому нет, если мы будем хоть чуть-чуть готовы (а мы будем, самолеты, дроны, ракеты и люди с опытом у нас будут), Россия не сможет повторить агрессию. Долгосрочно им кабзда.

Но именно потому, что Путин многое из этого понимает (и его окружение точно), он либо захочет продолжать войну, ожидая лучшей конъюнктуры (нет, но А ВТОР), либо пойдет на переговоры от осознания безысходности. Собственно, ясность ждать недолго.