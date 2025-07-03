Трамп знову намагається бути модератором війни

Президент США Дональд Трамп знову намагається досягти результатів у модерації війни росії проти України. Вже не раз казав, що виходить з процесу, та багато взагалі чого казав. Відводив путіну два тижді мінімум тричі, але… здається на такі заяви Москва вже просто не реагує. Але несподівана активність. Сьогодні Трамп майже годину розмовляв з путіним по телефону. Завтра запланована телефонна розмова з президентом Зеленським

Мабуть, ми знов бачимо спробу Трампа покінчити з конфліктом швидко, вислухавши оби дві сторони. Це марна трата часу. Бо таке працює, коли розбіжності в позиціях сторін незначні. Просто вони не чують один одного. І тут впливовий посередник може все залагодити. Але це не наш випадок. Немає "незначних розбіжностей на тлі просто небажання розмовляти"

Кремль й досі прагне дуже багато. Більш того, путін особисто вірить, що він або зможе досягти своїх цілей військовим шляхом, або змусить нас піти на принципові поступки. Крапка. Те, що вимагає Москва, наразі виглядає як умови капітуляції України. Все просто. Зі свого боку Україна переживає дуже важкий період. Так, нас тиснуть на фронті, ворог обстрілює міста в тилу. Тим не менш фронт не посипався. Щодня є інфа про чергового "забараненого" російського генерала, або знищені літаки і гелікоптери. Київ ніяк не схожий на готового до капітуляції від знесилення

Тим не менш, дуже чекаємо результатів цих розмов. По сьогоднішній розмові з путіним Дональд Трамп поки мовчить. А помічник бункерного щура Ушаков дуже загалом каже, що: Трамп знову ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. А путін зазначив, що "триває пошук політичного переговорного вирішення конфлікту". Тобто, мабуть Трамп знов питав, чому нема припинення вогню та намагався спокусити перспективною угодою. Він же майстер угод. А путін налякано озирався в бік Пекіну та щось буркотів про пошук компромісу, половців та печенігів

Тобто – ні про що. Сподіваємося, що завтрашня розмова с Трампа с Зеленським буде більш конструктивна. Не у форматі "в тебе немає карт", а "кремлівський вояка всіх вже дістав, давай його спільно дотиснемо". Дуже сподіваюся…