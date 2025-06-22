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Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран не дуже

Сергій ФурсаСергій Фурса

Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран не дуже
Трамп вирішив бомбити Іран. Ізраїль радіє, Іран не дуже

Напружились і на фондовому ринку. Бо як виявилось, Трамп не завжди здає назад. І TACO, на якому все зростало в світі останні кілька місяців, не завжди працює.

А ще радіє Путін. І нам цемнемнесе нічого хорошого. Окрім приємного відчуття помсти. За шахеди. Але то емоціі. Раціо говорить про інше.

Росіяни, звісно, для виду будуть топати ніжками, писати злі пости і кричати, про порушення суверенитету.

Але це для виду. Бо зроблено Трампом цієї ночі дає їм кілька вагомих плюсів.

- ціна на нафту знову може підрости. Ще до бомбометання нафта коштувала на 15 відсотків дорожче, ніж ми бачили іі останні місяці. Що дуже допомагає проблемному російському бюджету. І проблемній російський економіці. Купуючи Путіну час на продовження війни. Тепер є ризик ескалації і тиск на ціну буде додатковий. Трафік в перський затоці вже обмежився. Трейдери бояться відповіді Ірану.

- США втягуються в нову війну. І це буде послаблювати Вашингтон і НАТО вцілому. І чим глибше США втягнеться, тим Путіну краще.

- збільшення хаосу в ключовому регіоні. А Росія завжди сіє хаос. Постійно. Це їх основна стратегія.

- менше уваги російський агресії проти України.

Да, Трамп звісно продемонстрував, що він здатен на вчинки. Але продемонстрував він це в той момент, коли Ізраїль зробив всю основну роботу. Коли ризики стали мінімальні. І можна просто повісити собі медальку. Це точно не означає, що Трамп здатен до рішучих дій проти Росії. У Росії вже є ядерна бомба, і багато, а у Ірана їх немає. Тому Путіну нема чого боятися, що наступного разу Трамп скине бомбу на його бункер.

І так, Іран не друг Росії і не союзник. Вони використовували один одного. В тому числі Росія за гроші куплла в Ірану (раніше купляла) шахеди, які вбивали українців. І тепер у нас немає симпатії до Ірану. Але це не означає, що ескалація на Близькому Сході в наших інтересах. І не означає, що Росія страждає від ослаблення Ірану.

Багато що залежить від того, як відповість Іран. І на що він щось значить. Але це все впливає вже на рівень шкоди, але, звісно, не змінює суті.

І якщо ви чакаєте, що раптом в Тегерані може статися революція і до влади прийде демократ ліберал, то не хочеться вас розчаровувати… але…

Джерело:facebook.com

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