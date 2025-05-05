Трамп подарував Путіну шанс вийти з війни: вікно можливостей зачиниться 9 травня

У Росії були два шанси вийти з нинішньої великої війни якщо не повною переможницею, то десь між позначками "перемога" і "часткова перемога" або "часткова перемога" і "нічия".

Перший - наприкінці весни 2022 року, другий - наприкінці осені того ж року.

Але Путін відомий тим, що з усіх варіантів завжди обирає найгірший. Тому замість вискочити з награбованим чужим та зберегти своє, він вирішив дотиснути жертву, незважаючи на свої втрати.

Третій (можливо останній) шанс залишитися "при своїх" йому зараз подарував Трамп. Вікно відчинилося 20 січня і зачиняється 9 травня. Теоретично, у Путіна ще є час для мегафінту прямо під своє свято побєдобєсія.

Однак щось мені підказує, що Путін ухвалив рішення накласти купу на пропозицію Трампа і піти на нове коло ескалації - до кінця осені 2025 року.

Отже, якщо за кілька днів в присутності сюзерена - імператора Сі - не будуть сказані неочікувані слова про мир, це означатиме одне.

Що Росія вирішила вести війну до кінця. Свого. Невідворотного.