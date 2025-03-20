Трамп оприлюднив документи про вбивство Кеннеді: все виявилося дуже банальним

Трамп, як і обіцяв, організував оприлюднення ще кількох тисяч документів про вбивство Кеннеді. Серед засекречених даних була інформація про дзвінок через два дні після загибелі Кеннеді, 24 листопада 1963 року, військово-морському аташе США в Канберрі, Австралія. Людина на іншому кінці дроту представилася польським водієм з посольства СРСР і заявила, що існує план виплатити $100 тисяч за вбивство Кеннеді. Розвідка Австралії скептично поставилася до заяви невідомого, оскільки, за їхніми даними, в радянських дипломатичних установах працювали лише громадяни СРСР, і жодних відомостей про польського водія не було. Також у документах детально описано, як ЦРУ здійснювало прослуховування телефонних ліній радянських і кубинських дипломатичних установ у Мехіко. Саме ці представництва за кілька місяців до трагедії відвідував Лі Гарві Освальд, якого офіційна версія називає вбивцею Кеннеді.

Найзабавніше в цій історії з вбивством – банальність всього. Якщо все це дійсно правда і вбивство Кеннеді організувала не мафія, не Кастро, не картелі, не "діп стейт", не масони чи іллюмінати котрі і навіть не іншопланетяни-загарбники. А просто КҐБ, як і казали, тупо вербонув того Освальда і той замочив президента...

Так от, якщо все справді отак, то вся конспірологія йде в топку. Все тупо, примітивно, дуже просто і нікому не цікаво. Прогнозована банальність від Лубянкі.