Трамп обнародовал документы об убийстве Кеннеди: все оказалось очень банальным

Трамп, как и обещал, организовал обнародование еще нескольких тысяч документов об убийстве Кеннеди. Среди засекреченных данных была информация о звонке через два дня после гибели Кеннеди, 24 ноября 1963, военно-морском атташе США в Канберре, Австралия. Человек на другом конце провода представился польским водителем из посольства СССР и заявил, что существует план выплатить $100 тысяч за убийство Кеннеди. Разведка Австралии скептически отнеслась к заявлению неизвестного, поскольку, по их данным, в советских дипломатических учреждениях работали только граждане СССР, и никаких сведений о польском водителе не было. Также в документах подробно описано, как ЦРУ осуществляло прослушивание телефонных линий советских и кубинских дипломатических учреждений в Мехико. Именно эти представительства за несколько месяцев до трагедии посещал Ли Гарви Освальд, которого официальная версия называет убийцей Кеннеди.

Самое забавное в этой истории с убийством – банальность всего. Если все это действительно правда и убийство Кеннеди организовала не мафия, не Кастро, не картели, не "дип стейт", не масоны или иллюминаты, которые и даже не инопланетяне-захватчики. А просто КГБ, как и говорили, тупо вербонул Освальда и тот замочил президента...

Так вот, если все так, то вся конспирология идет в топку. Всё тупо, примитивно, очень просто и никому не интересно. Прогнозируемая банальность от Лубянки.