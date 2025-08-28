Трамп обіцяв виборцям закінчити війну в Україні, а не укласти з Путіним вигідний бізнесовий контракт

Перспектива повернення Дональда Трампа до Білого дому лякала багатьох як у світі, так і в США. Багато в чому цьому сприяв і сам кандидат-республіканець, роздаючи багато лякаючих обіцянок під час кампанії.

Для нас, українців, найбільш значним із його обіцянок, було те, що Трамп пообіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин після свого вступу на посаду. Згадаймо, що його інавгурація відбулась 20 січня 2025 року.

Зважаючи на те, що повномасштабна війна продовжується повним ходом, агресія путіна стає все більш і більш зухвалою, усі заходи, які вчиняв Трамп і його адміністрація за час своєї влади, не тільки не завершили війну проти України, а навіть не зупинили її для мирних переговорів, є усі підстави вважати, що Трамп не виконав своєї однієї з головних обіцянок - завершити війну в Україні протягом 24 годин після вступу на посаду.

Принагідно зауважити, що така обіцянка Трампа мала велике істотне значення для його перемоги на виборах, оскільки переважна більшість виборців симпатизувала справедливій боротьбі українського народу проти путінської агресії і обіцянки Трампа припинити війну в Україні, могли вплинути на волевиявлення американців.

Трампу постійно нагадують про цю його обіцянку і в Конгресі, і через ЗМІ. А американські виборці уважно слідкують за діями Трампа щодо війни Путіна проти України і відповідним чином реагують результатами соціологічних опитувань. Американські виборці, в переважній більшості, не задоволені тим, що Трамп не виконує своєї обіцянки, в тому числі і про припинення цієї жахливої війни. Більше того, американці бачать пряму загрозу інтересам і безпеці США продовження Путіним повномасштабної агресії в Україні.

Як би Трамп до цього не ставився і як би він цю обставину не коментував, але не виконання ним його обіцянки припинити війну в Україні, може мати для нього і Республіканської партії істотні негативні наслідки.

Хоча прямого юридичного покарання за невиконання передвиборних обіцянок немає, наслідки можуть бути дуже серйозними, для президента, який їх не виконує - від політичної поразки до загрози звільнення з посади, через імпічмент.

Президенти США, відомі невиконанням своїх ключових передвиборчих обіцянок, можуть бути негативно оцінені істориками і залишитися в пам'яті як невдахи, наприклад, Джеймс Бʼюкенен, якого часто називають одним із найгірших президентів США, частково через його провали у вирішенні проблем, що призвели до Громадянської війни.

Зважаючи на певні характерні особливості Трампа, можна впевнено прогнозувати, що він хоче залишитись в історії США, як один із найкращих президентів.

Американська демократія побудована таким чином, що величезну роль у притягненні президента, який ігнорує свої обіцянки, до відповідальності відіграє громадська думка, яка може тиснути на політиків і на сам Конгрес, щоб ті вжили заходів проти неефективного президента.

У повномасштабній війні Росії проти України більшість американців підтримують українську сторону і водночас вважають, що їхній президент Дональд Трамп – навпаки, на боці РФ.

Про це свідчить опитування (березень 2025 року) на замовлення телеканалу NBC News. Серед опитаних зареєстрованих виборців у США 61% сказали, що віддають перевагу Україні, тоді як лише 2% – Росії.

Президент США Трамп декілька днів тому, оголосив, що його рейтинг схвалення "на найвищому рівні", звинувативши пресу у навмисному заниженні його популярності. У Truth Social Трамп заявив, що "деякі опитування показують 60 або навіть 70 відсотків", подякувавши прихильникам та назвавши критичні публікації "фейк-ньюс".

Проте останні дослідження дають зовсім іншу картину. Згідно з опитуванням Pew Research Center, проведеним 4–10 серпня серед 3554 дорослих американців, рейтинг схвалення Трампа становить лише 38% — це на дев'ять пунктів нижче лютого. За даними дослідників, рівень несхвалення досяг рекордних 60 відсотків.

Як повідомило TRT Global 25.08.2025 року, американці сподіваються, що Трамп не домовлятиметься з Росією, а посилить тиск на неї: 62% впевнені, що дії Москви в Україні становлять реальну загрозу Сполученим Штатам, 31% вважає цю загрозу дуже серйозною.

Тобто, з моменту вступу Трампа на посаду президента США, багаточисельні опитування різних соціологічних і медійних компаній постійно підтверджують високий рівень підтримки американців, який з кожним опитуванням зростає, справедливої війни України проти Росії.

Трамп, цю важливу обставину, не може не враховувати у своїй діяльності, оскільки це може призвести до краху на найближчих проміжних виборах до Конгресу. Крім того, значній частині Республіканської партії, які в основному є прихильниками Рейгана, теж не задоволені відвертою лояльністю до міжнародного злочинця Путіна.

Не секрет, що значна частина Республіканської партії і взагалі американців, хотіли б бачити Трампа, який наслідує політику Рейгана. Опитування громадської думки, серед американців, проведені останніми роками, показують, що Рейган є одним із найпопулярніших президентів США в історії, поряд з Авраамом Лінкольном, Джорджем Вашингтоном, Франкліном Рузвельтом та Джоном Кеннеді.

Висока популярність Рейгана пояснюється ще й тим, що за час його президентства, йому вдалося без єдиного пострілу, перемогти " імперію зла". Чи є у Трампа шанс приєднатись до когорти видатних американських президентів в історії США?

Це будуть визначати американці.

Давайте згадаємо, що під час виступу 8 березня 1983 року перед членами Національної асоціації євангелістів у місті Орландо, штат Флорида, Президент США Рональд Рейган назвав радянський союз - "Імперією зла". Рейган закликав - "Піднесемо молитви на спасіння всіх тих, хто живе в цій тоталітарній темряві, щоб вони відкрили радість пізнання бога. Але доки вони не зроблять це, ми будемо впевнені, що вони проповідують перевагу і всемогутність держави, яка тріумфує над особистістю, і маємо намір утвердити свою перевагу над усіма народами світу. І що вони – осередок зла у світі. (…) Я закликаю вас уникати спокуси (…) вважати однаково винними (у протистоянні – ГА) обидві сторони, ігноруючи історичні факти та агресивні дії імперії зла".

Вже давно не має ні радянського союзу, ні Рейгана, але Захід продовжує вважати своїм ворогом Росію незалежно від того, в якій історичній формі вона існує. Тому доки Росія існує, Захід вважатиме її "імперією зла".

Більше чверті століття сучасною Росією одноособово править путін, який знищив деякі незначні демократичні паростки "єльцінської росії" і перетворив її в повністю тоталітарну і надзвичайно агресивну імперію!

Завдяки війні путіна проти України фраза Рейгана зберегла свою актуальність сьогодні і наповнилась значно більшим емоційним навантаженням! Четвертий рік іде повномасштабна війна, яку розпочав путін проти України. Він вже отримав стратегічну поразку на першому етапі війни і зараз, незважаючи на колосальні людські ресурси, які щодня загарбники втрачають у війні, продовжує агресію і сподівається на перемогу.

Зараз вже для багатьох у світі є очевидним факт, що крах Росії неминучий.

Путін допустив декілька стратегічних помилок, які будуть мати історичні наслідки не тільки для побудованої ним тоталітарної держави, а і взагалі для Росії. Не будемо аналізувати детально ці помилки, лише згадаємо дві:

1) фатальна помилка полягала у тому, що він не вірив, що українці здатні успішно протистояти його агресії;

2) помилився в оцінці згуртованості західних країн щодо допомоги Україні.

Розпочавши війну, путін сподівався знищити Україну, а насправді запустив механізм знищення Росії, як держави, як субʼєкта міжнародного права. Вже найближчим часом, Росії у міжнародно визнаних кордонах, які існували станом на 01.01.1991 року, на карті світу існувати не буде! Замість Росії, на частині цієї території, яку колись займала РФ виникнуть інші державні утворення, а ядерний потенціал, який належав путінській Росії, перейде під міжнародний контроль обʼєднаних націй.

Це не фантастика, це закономірний історичний процес, який вступив у завершальну стадію.

Для того щоб краще зрозуміти план Трампа, який передбачає руйнівні санкції для путіна, давайте повернемось до середини 80-х років і згадаємо 40 президента США, однопартійця Трампа - Рональда Рейгана. Як правило, "могильником СРСР" називають Рейгана. Хоча до загибелі СРСР призвело багато факторів, але те що зробив Рейган мало вирішальне значення. Багато в чому це так, проте план ліквідації Радянського Союзу вигадав все таки не він. Ідеологом стратегії виступив Вільям Кейсі – керівник передвиборного штабу Рейгана, який на подяку за успішну роботу отримав посаду директора ЦРУ, але Рейган цей його план повністю підтримав. Згідно з цим планом, метою Сполучених Штатів має стати не збільшення американської могутності, а абсолютне скорочення могутності радянського союзу. Саме на це і повинен бути направлений план Трампа по знищенню економічних умов ведення агресивної війни путіна проти України і світу.

План Кейсі передбачав декілька важливих пунктів, але найголовніший пункт його стратегії припускав знекровлення скарбниці СРСР через зменшення її головної статті експортних доходів - продажу нафти та газу. Відомо, що фінальним кроком директора ЦРУ у формуванні єдиного антирадянського фронту став його візит до Китаю та контакт із китайською розвідкою. Незважаючи на те, що влада США прямо називала Китай ідеологічним ворогом, спільне бажання перемогти СРСР зробило Вашингтон і Пекін союзниками. Тим часом Кейсі робив усе можливе, щоб Сполучені Штати стали головним другом і захисником королівського будинку Саудівської Аравії – одного з основних на той час виробників нафти у світі. "Якоюсь мірою інтереси Саудівської Аравії збігалися з нашими. На її найбагатші нафтові родовища зазіхав комуністичний світ та сусідній Іран, а для їхнього захисту Саудівська Аравія і потребувала дружби та допомоги великої країни. Як вважав Кейсі, Москва фінансує свою імперію на прибуток від продажу нафти. Щойно ціна на нафту піднімається на долар, СРСР кладе до свого бюджету зайвий мільярд доларів. Тому Саудівська Аравія має утримати ціни, а ще краще обрушити їх, щоб у такий спосіб перекрити потік нафтодоларів до радянського союзу.

У 2014 році, коли тільки розпочався перший етап окупації України, син Рональда Рейгана Майкл Рейган дав пораду Бараку Обамі: (42 президенту США на той час), якщо він хоче зупинити Росію, то найкращим способом зробити це буде обвалення нафтових цін. Як Рональд Рейган переміг СРСР? Він зробив це без жодного пострілу, у його розпорядженні була суперзброя – нафта. І якщо вже вийшло так, що на нафті грунтувалося все кремлівське багатство, то мій батько переконав саудівців взяти та залити ринок дешевою нафтою. Це спричинило девальвацію рубля, доводячи СРСР буквально до банкрутства. Наслідки відомі: перебудова, Михайло Горбачов та розпад самої радянської імперії."

Чи може Трамп, запровадити проти Росії такі санкції, які остаточно підірвуть здатність путіна продовжувати війну? Є достатньо переконлива аргументація, яка підтверджує, що Трамп має цілий набір ефективних заходів, серед яких і санкції! В тому числі і вторинні санкції, які будуть мати катастрофічні наслідки для економіки Росії.

Але, проблема у тому, що Трамп не може зважитись, чи йому щось перешкоджає, щоб ввести максимально руйнівні санкції. Проблема полягає у тому, як пише BBC News, що для Трампа головною метою є не припинення війни, а відновлення відносин із Росією.

У цьому є його кардинальна відмінність від Рейгана, який вважав Росію ( у формі СРСР), "імперією зла", а Трамп називає правителя цієї імперії зла, " дорогий друг" і зустрічає його з червоною доріжкою на американській землі.

Разом з тим, війна продовжується, незважаючи на суперечливі стосунки і заяви Трампа щодо путіна в Росії, Сили оборони України свою справу роблять. Кожний прожитий день у цій війні, наближає нашу перемогу і ще більше виснажує військово-промисловий потенціал Росії.

Через продовження війни проти України, РФ у 2025 році вже збільшила державні витрати на національну оборону на чверть – до 6,3% валового внутрішнього продукту. Це найвищий показник за останні десятиліття. Аналітики прогнозують, що уряд Росії не матиме іншого вибору, окрім як підвищити податки, скоротити соціальні витрати якщо путін не скорочуватиме витрати на війну. Успішні удари українських безпілотних систем призвели до того, що 17% нафтопереробної галузі Росії втратили свої потужності і як результат - в Росії виникла серйозна криза в нафтопродуктах. Швидкими темпами зростає зубожіння населення Росії і загострюється суспільно політична ситуація.

Трамп уже кілька місяців загрожує Кремлю новими санкціями, якщо не буде зупинено агресію проти України. Але ультиматуми закінчуються, дедлайни зрушуються, а віз і нині там: США не ввели жодної нової санкції проти Росії за півроку правління Трампа. Чи варто вірити його загрозам?

Трамп днями вкотре дав путіну "ще пару тижнів" і погрожував, що якщо прогресу на шляху до миру не буде, він "ухвалить дуже важливе рішення".

"Я вирішу, що ми робитимемо, — сказав Трамп. — Це буде дуже важливе рішення про те, вводити чи ні масштабні санкції чи тарифи, а може й те, й інше. Або ми нічого не робитимемо і скажемо: розбирайтеся самі", пише BBC NEWS. Трамп зробив перший крок на шляху до вторинних санкцій та оголосив, що з 27 серпня вводить додаткове 25% мито на імпорт індійських товарів у США, а всього мито на індійські товари складе 50%, якщо Індія не припинить купувати нафту в росії. Але це не санкції проти росії, це санкції проти Індії, які сприймаються неоднозначно.

Як би там не було, індійська нафтова карта відіграла свою позитивну роль, оскільки втрата другого після Китаю найбільшого покупця у вигляді Індії є болісним для Кремля.

Індія - важливий, але далеко не головний покупець російської нафти. Ключовий партнер Кремля - Китай. А стосунки із Сі Цзіньпіном Трамп псує ще більш неохоче, ніж із Путіним. У торгівельній війні США та Китаю зараз перемир'я — аж до можливої зустрічі Трампа з Сі наприкінці жовтня на саміті АСЕАН у Малайзії.

В Росії з кожним днем серйозно погіршується економічне становище. Справжня війна прийшла в багато регіонів Росії. В значній мірі паралізовано авіаційне сполучення. Путін втрачає Південну Корею, оскільки після колосальних втрат, які зазнали корейці в Курській операції, їх контингент виведено з території Росії. Зараз все залежить від здатності Трампа переконати Сі Цзіньпіна і спільно з китайцями, як колись зробив Рейган, завдати нещівної шкоди російській економіці, яка позбавить його можливості продовжувати війну.

Зараз тільки від Трампа залежить яке він прийме остаточне рішення, чи запровадить проти путіна руйнівні санкції, які неодмінно призведуть до загибелі "імперії зла", чи піддасться спокусам путіна укласти з ним вигідний бізнес-проект і заробити додатково мільярди доларів.

Це буде вибір Трампа - стати успішним "новим Рейганом" чи невдахою.

Можна з високою ймовірністю прогнозувати, що рішення Трамп ухвалить найближчим часом.

А українці і американський народ побачать, що для президента більш важливо - виконати свої обіцянки чи укласти вигідний контракт.

Однак, Трамп обіцяв виборцям закінчити війну в Україні, він не обіцяв виборцям укласти з путіним вигідний бізнесовий контракт.