Трамп кидає всіх

Трамп закликав Іран та Ізраїль укласти мирну угоду, а потім заявив, що не заперечує проти участі Володимира Путіна як посередник: "Він готовий. Він зателефонував мені з цього приводу. Ми довго говорили про це". Також ЗМІ повідомляють, що Трамп заборонив Ізраїлю вбивати аятолу Хаменеї.

Трамп кидається між країнами, які сприймає як можливе джерело підтримки та грошей: арабськими нафтовими монархіями, Росією та Ізраїлем. Трамп схожий на невдаху чиновника-хабарника, який бере хабарі під обіцянки, які не в змозі реалізувати. Таких шахраїв зазвичай потім б'ють, але хто поб'є американського президента.

Спочатку Трамп узяв хабар особистим люкс-літаком та девелоперськими проектами у Катару та саудитів за те, щоб стримати Ізраїль. Проте не зміг цього вдіяти. Ізраїль завдав потужного удару по Ірану. Тоді Трамп зобразив гарну міну при поганій грі і начебто на словах підтримав Ізраїль. Однак на відміну від тричі проклятого ізраїльськими ідіото-патріотами Байдена не дав команду американської армії закрити небо над Ізраїлем (звідси й набагато більші жертви, ніж під час атаки іранців у ніч із 13 на 14 квітня 2024 року, коли така команда Байденом була дана).

Природно Катар і саудити залишилися незадоволені і, мабуть, почали тиснути на Трампа, щоб він дотримувався зобов'язань (проплачено вже). А ще, прагнучи захистити своїх іранських союзників, Трампу зателефонував шановний Путін і запропонував своє посередництво в переговорах з Іраном.

Трамп знову почав метатися, намагаючись догодити своїм арабським хабародавцям. Для цього він спробував зупинити Ізраїль та домовитися з Іраном за допомогою Путіна. Але тут у нього знову нічого не вийшло. Ізраїль тільки закусив удила, до того ж головну його мету поки що не досягнуто - ядерні об'єкти фатально ще не зруйновані.

Трамп не зміг запобігти війні, не може зупинити її або допомогти Ізраїлю в ній перемогти (щоб не образити шейхів та Путіна). Його безглузді метання не можуть призвести ні до чого іншого, окрім продовження хаосу. Режим мулл в Ірані зараз можна дотиснути, перси здебільшого були б за це лише вдячні. Але США за нинішнього президента ні на що не здатні. Як завжди, Трамп намагається просто всіх кинути.