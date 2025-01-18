Трамп як Месія: чи зможе президент США змінити світ

Багато ізраїльтян чекали приходу до влади Трампа буквально як приходу Месії: Байден, мовляв, не дає дотиснути Хамас, ось прийде Трамп - від гнізда терору каменю на камені не залишиться. Проте Трамп ще до приходу до влади продавив Ізраїль на мирну угоду, яка передбачає фактичну відмову від знищення Хамас та зобов'язання вивести війська з Гази (підготовлено воно було за Байдена, але ключову роль у тому, що Ізраїль пішов на нього, зіграла позиція Трампа).

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Я не берусь оценивать плохое или хорошее это соглашение. В любом случае я счастлив, что некоторых заложников освободят и, возможно, хоть на какое-то время остановится кровопролитие. Однако, судя по социальным сетям, значительная часть израильского общества в шоке от условий, которые должен выполнить для этого Израиль. Израильтяне были уверены, что Трамп поможет им уничтожить Хамас, а он кинул своих израильских поклонников, хотя далеко не все из них это поняли.

Выдам вам один секрет - Трамп никакой не произраильский политик. Ему, вообще, плевать на Израиль, на Украину, Европу или Тайвань. Но самое главное, ему и на США плевать. Он один из самых успешных (пока) аферистов и мошенников в мировой истории, уже осужденный судом, но ещё не понесший наказание. У мошенника нет идеалов, у него есть только корыстные интересы. Трамп даже не фашист, он просто жулик. Ему плевать на всё кроме выгоды. На днях он выпустил собственную криптовалюту, которая может дать миллиардные прибыли. Вот это для него важно. А какие-то союзнические обязательства, защита демократии и прав человека для Трампа, как и для Путина - смешная болтовня.

Аферизм - не только стиль жизни Трампа, но и метод ведения им внешнеполитических дел. Вначале провозглашается громкая популистская цель, без даже приблизительного понимания того, насколько она реалистична и как ее достичь. А давайте присоединим Гренландию! Фигли нам, что мы не крутые американцы, тоже мне задача. Не учитывается ни позиция Дании, ни позиция Гренландии, ни позиция союзников США в Европе. Все они вежливо, но последовательно посылают Трампа нафиг. Когда он понимает, что никто ему на уступки идти не хочет - отсткакивает и переходит к другой афере, авось получится.

Иногда аферы Трампа могут быть временно успешными. Он решил, что ему выгодно прекратить войну в Газе, прогнул Натаньяху и получил сиюминутный положительный результат. На то, чем обернется это перемирие для Израиля - ему плевать. Главное будет картинка спасенных заложников, которых "освободил Трамп".

Также и с российской агрессией против Украины. Трампу плевать на обе стороны, но ему нужен имидж великого миротворца, остановившего войну, неважно на каких условиях. Значит он будет прогибать ту сторону, которая готова прогибаться. Скорее всего ничего у него не получится: Украина откажется от фактической капитуляции, а Россия не захочет без этого заморозить войну. Тогда Трамп быстро потеряет интерес к этой теме. И опять вспомнит о Гренландии (шучу).