Трамп каже правду: якби він був президентом у 2022 році, цієї війни б не сталося

рамп на пресконференції: ви дуже мужні, Зеленський дуже милий, ми подумаємо, чи можемо знайти вам ракети і систему Patriot

Трамп в реальному житті: США призупиняють постачання частини ракет ППО та інших високоточних боєприпасів для України. Серед видів зброї, постачання якої затримають, є ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди Hellfire та інші ракети, які запускаються з винищувачів F-16 та безпілотників.

Трамп каже правду, коли говорить, що якби він був президентом у 2022 році, цієї війни б не сталося.

Бо:

розвідка Трампа не стала б розкривати деталі про російський напад і в принципі навряд чи б розповідали про нього. А всі публікації в пресі називалися б fake news, адже Путін дуже поважає Трампа і не розпочне війну, поки Трамп у Білому домі;

Трамп би не сформував ще до нападу широкий фронт підтримки України, наголошуючи на несправедливій військовій агресії, що не дозволило б сформувати широку коаліцію підтримки, що включала ЄС, США, Японію, Австралію і Канаду;

без цієї широкої коаліції підтримки Росія б не зіткнулась з неочікувано сильними санкціями на початку вторгнення (так-так, нам все мало, але те саме замороження резервів Центрального Банку стало шоком для Путіна) і не було б організовано постачання зброї, з поступовим переходом на західні стандарти, і фінансування, на якому тримається український бюджет і українська економіка.

У результаті, навіть якби неочікуваний наступ росіян не призвів би до захоплення Києва, Одеси, Дніпра і Вінниці за 2-3 дні, то героїчний опір ЗСУ вже літом зіткнувся б з тотальною нестачею зброї та фінансово-економічним колапсом тилу.

А вже восени президент Трамп і президент України Медведчук підписали б чудову прекрасну взаємовигідну угоду про корисні копалини....

А вже взимку 2023 року Росія, Україна і Білорусь об'єднались би в єдину державу, виправивши найбільшу несправедливість 20 століття, по словах Путіна.

А що відбулось би влітку 2023 року, ніхто не знає. Але ж ми пам'ятаємо, що Путін би ніколи не наважився на війну з членами НАТО, бо він дуже поважає Трампа....

Але б це хвилювало тільки тих українців, які, можливо, брали б участь у м'ясних штурмах десь в околицях Вільнюса, Таліна, чи Риги, або Кракова.