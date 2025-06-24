Топ-9 розкішних курортів на Маврикії для вишуканих гурманів

Відвідування Маврикію — це особливий момент, який може прикрасити будь-яку відпустку, особливо якщо ви шукаєте розкішний відпочинок із вишуканою кухнею та ексклюзивними зручностями. Острів, відомий своїми бірюзовими лагунами, білими піщаними пляжами та пишною зеленню, пропонує ідеальне поєднання природної краси та висококласного сервісу. Багато курортів на Маврикії славляться своєю гастрономічною пропозицією, яка задовольнить найвибагливіших гурманів, а також розкішними умовами проживання та унікальними розвагами, такими як водні види спорту, спа-процедури та культурні заходи. Ось добірка з 9 найкращих курортів на Маврикії у 2025 році, які пропонують розкішний сервіс для гурманів і не тільки.

1. One&Only Le Saint Géran

One&Only Le Saint Géran — ідеальне місце для водних активностей. Джерело: Freepik

Розташований на власному півострові на північно-східному узбережжі Маврикію, One&Only Le Saint Géran є втіленням розкоші та ідеальним місцем для любителів водних видів спорту. Курорт пропонує вишукані страви у своїх ресторанах, зокрема Prime, де подають стейки преміум-класу, та La Terrasse з різноманітними міжнародними стравами. Гості можуть насолоджуватися коктейлями на пляжі та ексклюзивними дегустаціями вин, організованими сомельє. Просторі люкси та вілли з видом на океан доповнені персоналізованим обслуговуванням дворецького. Окрім водних активностей, таких як каякінг, дайвінг і катання на катамаранах, курорт пропонує спа-центр із процедурами від Guerlain.

Зручності : Приватний пляж, спа-центр, 5 ресторанів, водні види спорту, дитячий клуб.

: Приватний пляж, спа-центр, 5 ресторанів, водні види спорту, дитячий клуб. Для гурманів: Дегустаційні меню, вишукані страви з морепродуктів, винний погреб із 25 000 пляшок.

2. The St. Regis Mauritius Resort

Розташований біля підніжжя гори Ле-Морн, The St. Regis Mauritius Resort пропонує розкішний відпочинок із п’ятьма ресторанами, які задовольнять найвибагливіших гурманів. Le Manoir Dining Room пропонує креольські смаки, тоді як Floating Market поєднує тайську та малайзійську кухні. Гості можуть насолоджуватися шампанським і устрицями в Boathouse Bar & Grill або вишуканими японськими стравами в Atsuko. Люкси та вілли з приватними басейнами та видом на океан доповнені персоналізованим обслуговуванням дворецького.

Зручності: Поле для гольфу, спа-центр, 5 ресторанів, водні види спорту, дитячий клуб.

Поле для гольфу, спа-центр, 5 ресторанів, водні види спорту, дитячий клуб. Для гурманів: Креольська, японська, тайська кухня, винні дегустації.

3. Four Seasons Resort Mauritius at Anahita

Four Seasons Resort Mauritius at Anahita на східному узбережжі вражає тропічним дизайном і вишуканою кухнею. Ресторани, такі як Acquapazza, пропонують італійські страви, а Beau Champ спеціалізується на стравах із місцевих морепродуктів. Курорт відомий своїм винним погребом і приватними вечерями на пляжі. Вілли з приватними басейнами та садами забезпечують усамітнення, а спа-центр пропонує процедури з використанням місцевих інгредієнтів.

Зручності: Поле для гольфу, спа-центр, приватні вілли, водні види спорту.

Поле для гольфу, спа-центр, приватні вілли, водні види спорту. Для гурманів: Італійська кухня, приватні вечері, винний погреб.

4. SALT of Palmar Mauritius

SALT of Palmar Mauritius пропонує екзотичні напої у своєму барі. Джерело: Freepik

SALT of Palmar Mauritius — це бутиковий курорт на східному узбережжі, відомий своєю екологічною спрямованістю та унікальною гастрономічною пропозицією. Ресторан The Restaurant пропонує страви з місцевих інгредієнтів, приготовані за принципом "від ферми до столу". Бар на пляжі славиться екзотичними коктейлями з маврикійським ромом і свіжими фруктами. Курорт також пропонує кулінарні тури, де гості можуть досліджувати місцеві ринки та готувати разом із шеф-кухарем. Сучасні номери оформлені в яскравих кольорах, що відображають культуру острова.

Зручності: Екологічний дизайн, басейн, кулінарні тури, йога, пляжні вечірки.

Екологічний дизайн, басейн, кулінарні тури, йога, пляжні вечірки. Для гурманів: Місцеві страви, екзотичні коктейлі, фермерські інгредієнти.

5. Shangri-La Le Touessrok

Shangri-La Le Touessrok, розташований на приватному острові, поєднує шикарний стиль із маврикійською гостинністю. Курорт пропонує вишукані ресторани, такі як Le Bazar із міжнародною кухнею та Kushi з японськими делікатесами. Гості можуть насолоджуватися коктейлями в барі на пляжі та приватними вечерями під зірками. Просторі номери та вілли з видом на океан ідеально підходять для романтичного відпочинку. Водні види спорту та екскурсії на приватний острів Ilot Mangénie додають пригод.

Зручності: Приватний острів, 5 ресторанів, спа-центр, водні активності.

Приватний острів, 5 ресторанів, спа-центр, водні активності. Для гурманів: Японська кухня, міжнародні страви, коктейлі на пляжі.

6. Constance Belle Mare Plage

Constance Belle Mare Plage гармонійно доповнює екзотичний куточок Маврикію. Джерело: Freepik

Розташований на мальовничому східному узбережжі Маврикію, Constance Belle Mare Plage гармонійно доповнює екзотичну красу острова. Цей курорт славиться двома чемпіонськими полями для гольфу та сімома ресторанами, які пропонують усе — від вишуканої кухні в Blue Penny Cellar до невимушених страв на пляжі в Indigo. Гості можуть взяти уроки кулінарії у шеф-кухарів світового класу або насолодитися коктейлями в барі з видом на лагуну. Просторі номери та вілли оточені тропічними садами, а спа-центр Shiseido пропонує розслаблюючі процедури.

Зручності : Два поля для гольфу, 7 ресторанів, спа-центр, водні види спорту, дитячий клуб.

: Два поля для гольфу, 7 ресторанів, спа-центр, водні види спорту, дитячий клуб. Для гурманів: Гастрономічні вечері, кулінарні майстер-класи, винний погреб.

7. Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort

Heritage Le Telfair на південно-західному узбережжі поєднує колоніальну елегантність із сучасною розкішшю. Ресторани, такі як Annabella’s, пропонують вишукані страви європейської кухні, а Gin’ja спеціалізується на азійських смаках із видом на океан. Курорт відомий своїм спа-центром Seven Colours і полем для гольфу. Просторі люкси та вілли з видом на пляж або сади створюють атмосферу спокою.

Зручності: Поле для гольфу, спа-центр, 12 ресторанів, водні види спорту.

Поле для гольфу, спа-центр, 12 ресторанів, водні види спорту. Для гурманів: Європейська та азійська кухня, приватні вечері на пляжі.

8. Veranda Grand Baie

Veranda Grand Baie пропонує захоплюючі прогулянки на катамаранах уздовж мальовничого узбережжя. Джерело: Freepik

Veranda Grand Baie, розташований на північному узбережжі в жвавому районі Гранд-Бей, пропонує розслаблену розкіш із маврикійським шармом. Курорт відомий захоплюючими прогулянками на катамаранах уздовж мальовничого узбережжя, які ідеально підходять для романтичних вечорів або сімейних пригод. Ресторани курорту, такі як Le Tilapia, пропонують креольські страви з акцентом на морепродукти, а бар біля басейну подає освіжаючі коктейлі. Номери з видом на лагуну або сади створюють атмосферу затишку та елегантності.

Зручності: Катамарани, басейн, спа-центр, дитячий клуб, ресторани креольської кухні.

Для гурманів: Морепродукти, креольські спеції, коктейлі з місцевих інгредієнтів.

9. LUX* Grand Gaube

LUX Grand Gaube* на північному узбережжі — це тропічний оазис із унікальною пропозицією, такою як "Rum Adventure" — екскурсія на цукрову плантацію з дегустацією рому. Ресторани курорту, зокрема INTI з перуанською кухнею, пропонують гастрономічні враження для гурманів. Бар під столітнім деревом баньяна подає коктейлі з ромом, а спа-центр LUX* Me пропонує розслаблюючі процедури. Номери та вілли оформлені в стилі Келлі Хоппен, що додає сучасної елегантності.

Зручності: Басейни, спа-центр, 6 ресторанів, екскурсії, дитячий клуб.

Басейни, спа-центр, 6 ресторанів, екскурсії, дитячий клуб. Для гурманів: Перуанська кухня, дегустація рому, здорове харчування.

Висновок

Ці 9 курортів на Маврикії пропонують розкішний сервіс, вишукану кухню та унікальні розваги, які задовольнять найвибагливіших гурманів і мандрівників. Від приватних вілл із басейнами до гастрономічних ресторанів і водних видів спорту, кожен курорт створює незабутню атмосферу для сімейного відпочинку, романтичної подорожі чи пригод із друзями. Обирайте свій ідеальний курорт і насолоджуйтесь магією Маврикію у 2025 році!