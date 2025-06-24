Топ-9 роскошных курортов на Маврикии 2025 года для изысканных гурманов.
Посещение Маврикия – это особый момент, который может украсить любой отпуск, особенно если вы ищете роскошный отдых с изысканной кухней и эксклюзивными удобствами. Остров, известный своими бирюзовыми лагунами, белыми песчаными пляжами и пышной зеленью, предлагает идеальное сочетание природной красоты и высококлассного сервиса. Многие курорты на Маврикии славятся своим гастрономическим предложением, которое удовлетворит самых взыскательных гурманов, а также роскошными условиями проживания и уникальными развлечениями, такими как водные виды спорта, спа-процедуры и культурные мероприятия. Вот подборка из 9 лучших курортов на Маврикии в 2025 году, предлагающих роскошный сервис для гурманов и не только.
1. One&Only Le Saint Géran
Расположенный на собственном полуострове на северо-восточном побережье Маврикия, One&Only Le Saint Géran является олицетворением роскоши и идеальным местом для любителей водных видов спорта. Курорт предлагает изысканные блюда в ресторанах, в частности Prime, где подают стейки премиум-класса, и La Terrasse с разнообразными международными блюдами. Гости могут насладиться коктейлями на пляже и эксклюзивными дегустациями вин, организованными сомелье. Просторные люксы и виллы с видом на океан дополнены персонализированным обслуживанием дворецкого. Помимо водных активностей, таких как каякинг, дайвинг и катание на катамаранах, курорт предлагает спа-центр с процедурами от Guerlain.
- Удобства : Частный пляж, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб.
- Для гурманов Дегустационные меню, изысканные блюда из морепродуктов, винный погреб из 25 000 бутылок.
2. The St. Regis Mauritius Resort
Расположенный у подножия горы Ле-Морн, The St. Regis Mauritius Resort предлагает роскошный отдых с пятью ресторанами, которые удовлетворят самых взыскательных гурманов. Le Manoir Dining Room предлагает креольские вкусы, тогда как Floating Market сочетает тайскую и малайзийскую кухню. Гости могут наслаждаться шампанским и устрицами в Boathouse Bar & Grill или изысканными японскими блюдами в Atsuko. Люксы и виллы с частными бассейнами и видом на океан дополнены персонализированным обслуживанием дворецкого.
- Удобства: поле для гольфа, спа-центр, 5 ресторанов, водные виды спорта, детский клуб.
- Для гурманов : Креольская, японская, тайская кухня, винные дегустации.
3. Four Seasons Resort Mauritius в Anahita
Four Seasons Resort Mauritius в Anahita на восточном побережье поражает тропическим дизайном и изысканной кухней. Рестораны, такие как Acquapazza, предлагают итальянские блюда, а Beau Champ специализируется на блюдах из местных морепродуктов. Курорт известен своим винным погребом и приватными ужинами на пляже. Виллы с частными бассейнами и садами обеспечивают уединение, а спа предлагает процедуры с использованием местных ингредиентов.
- Удобства: поле для гольфа, спа-центр, частные виллы, водные виды спорта.
- Для гурманов: Итальянская кухня, приватные ужины, винный погреб.
4. SALT of Palmar Mauritius
SALT of Palmar Mauritius – это бутиковый курорт на восточном побережье, известный своей экологической направленностью и уникальным гастрономическим предложением. Ресторан The Restaurant предлагает блюда из местных ингредиентов, приготовленные по принципу от фермы до стола. Бар на пляже славится экзотическими коктейлями с маврикийским ромом и свежими фруктами. Курорт предлагает кулинарные туры, где гости могут исследовать местные рынки и готовить вместе с шеф-поваром. Современные номера оформлены в ярких цветах, отражающих культуру острова.
- Удобства: Экологический дизайн, бассейн, кулинарные туры, йога, пляжные вечеринки.
- Для гурманов : Местные блюда, экзотические коктейли, фермерские ингредиенты.
5. Shangri-La Le Touessrok
Shangri-La Le Touessrok, расположенный на частном острове, сочетает шикарный стиль с маврикийским гостеприимством. Курорт предлагает изысканные рестораны, такие как Le Bazar с международной кухней и Kushi с японскими деликатесами. Гости могут насладиться коктейлями в баре на пляже и приватными ужинами под звездами. Просторные номера и виллы с видом на океан идеально подходят для романтического отдыха. Водные виды спорта и экскурсии на приватный остров Ilot Mangénie добавляют приключений.
- Удобства: Частный остров, 5 ресторанов, спа-центр, водные активности.
- Для гурманов: Японская кухня, международные блюда, коктейли на пляже.
6. Constance Belle Mare Plage
Расположенный на живописном восточном побережье Маврикия, Constance Belle Mare Plage гармонично дополняет экзотическую красоту острова. Этот курорт славится двумя чемпионскими полями для гольфа и семью ресторанами, которые предлагают все – от изысканной кухни в Blue Penny Cellar до непринужденных блюд на пляже в Indigo. Гости могут взять уроки кулинарии у шеф-поваров мирового класса или насладиться коктейлями в баре с видом на лагуну. Просторные номера и виллы окружены тропическими садами, а спа-центр Shiseido предлагает расслабляющие процедуры.
- Удобства : Два поля для гольфа, 7 ресторанов, спа-центр, водные виды спорта, детский клуб.
- Для гурманов : Гастрономические ужины, кулинарные мастер-классы, винный погреб.
7. Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort
Heritage Le Telfair на юго-западном побережье совмещает колониальную элегантность с современной роскошью. Рестораны, такие как Annabella's, предлагают изысканные блюда европейской кухни, а Gin'ja специализируется на азиатских вкусах с видом на океан. Курорт известен своим спа-центром Seven Colours и полем для гольфа. Просторные люксы и виллы с видом на пляж или сады создают атмосферу покоя.
- Удобства: поле для гольфа, спа-центр, 12 ресторанов, водные виды спорта.
- Для гурманов: Европейская и азиатская кухня, приватные ужины на пляже.
8. Veranda Grand Baie
Veranda Grand Baie, расположенный на северном побережье в оживленном районе Гранд-Бей, предлагает расслабленную роскошь с маврикийским шармом. Курорт известен увлекательными прогулками на катамаранах вдоль живописного побережья, идеально подходящих для романтических вечеров или семейных приключений. Рестораны курорта, такие как Le Tilapia, предлагают креольские блюда с акцентом на морепродукты, а бар у бассейна предлагает освежающие коктейли. Номера с видом на лагуну или сады создают атмосферу уюта и элегантности.
- Удобства: Катамараны, бассейн, спа-центр, детский клуб, рестораны креольской кухни.
- Для гурманов: морепродукты, креольские специи, коктейли из местных ингредиентов.
9. LUX* Grand Gaube
LUX Grand Gaube * на северном побережье – это тропический оазис с уникальным предложением, таким как "Rum Adventure" – экскурсия на сахарную плантацию с дегустацией рома. Рестораны курорта, в частности, INTI с перуанской кухней, предлагают гастрономические впечатления для гурманов. Бар под столетним деревом баньяна предлагает коктейли с ромом, а LUX* Me предлагает расслабляющие процедуры. Номера и виллы оформлены в стиле Келли Хоппен, что придает современной элегантности.
- Удобства: Бассейны, спа-центр, 6 ресторанов, экскурсии, детский клуб.
- Для гурманов: Перуанская кухня, дегустация рома, здоровое питание.
Вывод
Эти 9 курортов на Маврикии предлагают роскошный сервис, изысканную кухню и уникальные развлечения, которые удовлетворят самых взыскательных гурманов и путешественников. От частных вилл с бассейнами до гастрономических ресторанов и водных видов спорта каждый курорт создает незабываемую атмосферу для семейного отдыха, романтического путешествия или приключений с друзьями. Выбирайте свой идеальный курорт и наслаждайтесь магией Маврикия в 2025 году!