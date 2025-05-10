Топ-40 готелів Парижа: від розкішних спа-готелів і модних дизайнерських бутик-готелів до історичних міських особняків і легендарних міських притулків.

Париж можна сміливо назвати одним із міст у світі, які перенасичені готелями. Від дешевих готелів до п’ятизіркових бутиків, місто має все, що може бажати мандрівник. Єдине питання: як вибрати? Зрештою, невдалий зупинний пункт може зіпсувати навіть найчарівніший досвід подорожі. Ознайомтеся з цим путівником по найкращих готелях у Парижі: бюджетні, бутикові, розкішні – ось найкращі варіанти для тимчасового перебування в найрізноманітніших районах міста.

1. Shangri-La Hotel Paris, 16-й округ

Прекрасний спа-готель, більшість номерів якого мають вид на Ейфелеву вежу та Сену, цей готель ідеально розташований на Avenue d'Yen. Елегантні номери, оформлені відомими майстрами, доповнені чудовим спа-комплексом із 15-метровим басейном. Зовні на гостей чекають сади в азійському стилі з екзотичними та рідкісними рослинами для прогулянки, що робить Shangri-La Hotel гармонійним поєднанням природи та урбанізму. Ресторани готелю заслуговують особливої згадки: L'Abeille з типовою французькою кухнею та двома зірками Мішлен; Bauhinia, що пропонує азійські та французькі спеціалітети; і ще один переможець зірки Мішлен, Shang Palace, з меню кантонської кухні.

2. L'Echiquier Opera Hotel, 4-й округ

Оформлення готелю підкреслює його історичну спадщину. Джерело: Image All.accor.com

Цей розкішний 4-зірковий готель у Парижі є частиною колекції бутикових готелів MGallery, що надихає "любителів життя, культури та літератури". Він розташований за кілька кроків від знаменитого вар’єте Folies-Bergère та культового кінотеатру Grand Rex. Колись мисливський будиночок, потім монастир, він був домом для Віктора Гюго, Гюстава Флобера та Оноре де Бальзака, перш ніж у 2015 році був оновлений як шикарний готель. 88 номерів вітають гостей ламінованою лляною шпалерою, лакованими дерев’яними узголів’ями, яскраво-червоними оксамитовими шторами та мармуровими столами на п’єдесталі. Перлинами готелю є ресторан Beer у стилі Belle Epoque та прекрасний зимовий сад із ротанговими меблями – ідеальне місце для відпочинку та насолоди ранковою кавою зі свіжоспеченими мадленами.

3. Hotel The Peninsula Paris, 16-й округ

Ця столітня будівля, тепер домівка, можливо, найрозкішнішого готелю в Парижі, раніше відчиняла свої двері для тимчасових гостей у дні шикарного Hotel Majestic. Відомі гості, такі як Пікассо, Марсель Пруст, Стравінський та Джордж Гершвін, зупинялися тут. Потім будівля була штаб-квартирою ЮНЕСКО, поки в 1958 році її не замінив Міжнародний конгрес-центр, де був підписаний договір про припинення війни у В’єтнамі. Сьогодні, минаючи пару величних левів при вході, ви потрапляєте в один із найгарніших готелів Парижа з декором, таким же багатим, як історія цього місця: головний зал у стилі Версаля прикрашений вишуканими ліпнинами, мармуром і величезною люстрою Lasvit, 34 номери та люкси вражаюче оформлені (мармурові ванні кімнати в чорно-білому стилі з телевізором варті своєї ціни) та сучасними технологіями, такими як гаджети для керування температурою, шторами, освітленням тощо. Готель пропонує чудовий спа-досвід, басейн, три ресторани, старомодний бар, кімнату для куріння сигар та 360-градусний вид на Ейфелеву вежу з верхнього поверху.

4. Saint-James Paris, 16-й округ

Екстравагантний готель Saint-James Paris займає переобладнану садибу 19 століття і розташований на місці, де колись знаходилося перше у світі поле для повітряних куль. Повністю перероблений Лаурою Гонсалес, готель пропонує гостям захоплюючу подорож у часі та занурення в типове паризьке мистецтво життя. На відміну від більшості найкрутіших готелів Парижа, він має чудову різноманітність для розміщення. Колекція унікально оформлених номерів і люксів, що нагадують дім колекціонера, вражає майстерним поєднанням духу ар-деко та сучасних деталей. Вона доповнена окремими приватними триповерховими будинками для сімей або пар і новими апартаментами в окремій віллі поруч із готелем, гості якої мають доступ до всіх послуг і зручностей Saint-James Paris (тераса та сад, ресторан Bellefeuille, спа Guerlain, бар-бібліотека, центри здоров’я та фітнесу тощо).

5. Maison Souquet, 9-й округ

Минуле цього готелю, безумовно, барвисте і навіть авантюрне: колись бордель, він зберігає атмосферу епохи Pigalle. Тепер за стриманим фасадом ховається один із найчудовіших готелів Парижа, що дивує своїм східним духом "Тисячі й однієї ночі": мавританська кераміка, стіни з кордовської шкіри 1895 року, порцеляна та 26 номерів і люксів, що визначають "шик". Кожен індивідуально оформлений у глобальних темах (індійській, японській, китайській тощо), які гармоніюють із єдиною естетикою готелю. Гостей запрошують зануритися у великі розваги: насолоджуватися коктейлями в барі або процедурами в спа та басейні, щоб закріпити досвід справжнього Парижа, не того, що ви бачите на бездушних листівках.

6. Le Cinq Codet, 7-й округ

Цей чудовий готель, спроектований Жан-Філіппом Нуелем, особливо порадує поціновувачів прекрасного, оскільки він має колекцію з 400 творів мистецтва. Він розташований у 7-му окрузі, який, можливо, не є найпопулярнішим місцем для першокласних готелів у Парижі, але, тим не менш, йому вдалося успішно здобути престиж 5-зіркового притулку. Неймовірна архітектура цієї будівлі на скромній вулиці Луї Кодет, з її вигнутими лініями та величезними еркерними вікнами, нагадує океанський лайнер, тоді як оформлення 29 світлих номерів, наповнених палітрою теплих відтінків і дерева, доповнює спокійну атмосферу. Готель має спа, ресторан із доступом до красивого внутрішнього дворика, де можна насолодитися інтимною вечерею на зручних диванах, тренажерний зал і хамам, а панорама Парижа з люксів на верхньому поверсі змусить вас забути про все.

7. Le Narcisse Blanc & Spa, 7-й округ

Спостерігайте за паризькими пам’ятками просто з вікна вашого номеру. Джерело: Image Lenarcisseblanc.com

Розташований між Будинком Інвалідів і Ейфелевою вежею, один із найчарівніших спа-готелів Парижа, Narcisse Blanc, дозволяє своїм гостям спостерігати за красою міста з вікон, залишаючись подалі від метушні вулиць. Його інтер’єри натхненні іконою фотографії 20 століття Клео де Мерод, танцівницею та музою багатьох відомих художників, включаючи Дега, Пруста та Надара, яка вела таємниче і загадкове життя. Посилання на неї можна знайти в портретах на стінах, назвах і номерах готелю. Номери в ніжних кремових кольорах демонструють стриману розкіш, тоді як елементи ар-деко та ар-нуво гармоніюють із сучасними меблями та чудовими тканинами. Зручності готелю включають спа-центр із басейном, сауною, хамамом і джакузі та приголомшливі терасові сади.

8. MGallery Molitor, 16-й округ

Відкриття цього готелю колись викликало справжній ажіотаж, оскільки тут знаходився відомий басейн у стилі ар-деко, який був закритий у 1989 році на наступні 20 років. Але два роки колосальної реконструкції перетворили цей культовий заклад на шикарний комплекс із одним із найкращих 5-зіркових готелів у Парижі, спа та рестораном. Його гірчично-жовтий фасад привертає увагу здалеку, а гостей при вході вітає відкритий Rolls-Royce Corniche, прикрашений художником JonOne. Усі номери мають вид на знаменитий 48-метровий відкритий басейн, особливо вражаючий вночі. Інтер’єр готелю наповнений історичними посиланнями. Також є гігантський спа Clarins, йога-клуб, тренажерний зал і виставковий простір для шоу всередині.

9. Royal Monceau – Raffles Paris, 8-й округ

Це місце, в яке можна закохатися з першого погляду, тож, побувавши тут, ви, можливо, не захочете шукати інші розкішні готелі Парижа. Royal Monceau розташований за два кроки від Єлисейських полів, і його вишуканий декор Філіпа Старка вражає. Мистецтво всюди: від консьєрж-сервісу з мистецтва та галереї до літньої перлини – саду, створеного ландшафтним дизайнером Луї Бенеком, та власного кінотеатру на 99 місць. 149 номерів і люксів доповнені дзеркальними ванними кімнатами, а зручності включають спа з одним із найбільших басейнів у готелях Парижа та 2 ресторани: Matsuhisa з японсько-перуанською кухнею та Il Carpaccio із зіркою Мішлен, що пропонує високу італійську кухню. Особливої згадки заслуговує чудовий бранч П’єра Ерме та, можливо, найкраща випічка в місті.

10. Mandarin Oriental Paris, 1-й округ

Готель, натхненний своїм азійським походженням і оточенням будинків високої моди та ювелірних бутиків, розташований у серці вулиці Saint-Honoré. Він відкидає типову історичну паризьку архітектуру і є одним із готелів "палацового" типу з приголомшливо розкішною атмосферою: палітра фіолетових, сіро-лілових і екрю відтінків, твори мистецтва та скульптури, стеля, прикрашена золотими листами, і сад, схожий на джунглі. Але спальні вражають ще більше своєю непомітною розкішшю: меблі з темного дерева, тафтові штори, шовкові вишиті подушки та сучасні меблі. Люкс із тренажерним залом, ванною з джакузі та ванною, з якої можна милуватися Ейфелевою вежею. Єдине, що змусить вас покинути номер, – це величезний дворівневий спа з басейном, хамамом і спа-люксами, приголомшлива тераса з краєвидами та ресторани із зірками Мішлен.

11. L'Hôtel, 6-й округ

За два кроки від Сени, цей готель має чим пишатися, включаючи відомих гостей і багате минуле. Найвідомішим гостем був Оскар Вайлд, який провів останні два роки свого життя тут. Сьогодні його кімната – це особистий люкс на другому поверсі, обклеєний шпалерами з улюбленою твариною поета – зеленим павичем, із приватною терасою, де можна спокійно поснідати. Кількома поверхами вище можна забронювати сміливу кімнату французької співачки Mistinguette з оригінальним дзеркальним ліжком у стилі ар-деко. L'Hôtel Paris – один із найменших 5-зіркових готелів у Парижі, з лише 20 номерами. Незважаючи на це, він має ресторан із зіркою Мішлен, невеликий басейн і бар, де можна провести ідеальний вечір у спокої та атмосфері старомодного (в найкращому сенсі) гламуру, затишно влаштувавшись на м’яких оливково-зелених кріслах.

12. Nolinski Paris, 1-й округ

Оздоблення номерів не залишить байдужим нікого. Джерело: Image Nolinskiparis.com

За кілька метрів від знаменитого театру Comédie-Française, між Palais Garnier і жвавою вулицею Saint-Honoré, розташований один із шикарних 5-зіркових готелів Парижа, спроектований, ймовірно, наймоднішим декоратором Франції, Жан-Луї Деніо. Кутюрний інтер’єр справді вражає, від вишуканих меблів на замовлення до рецепції з зеленого каррарського мармуру. Тут 45 елегантних номерів, включаючи 9 люксів, розподілених на 6 поверхах, що пропонують гостям занурення в вишукане і спокійне паризьке життя. На першому поверсі можна відвідати жвавий ресторан Brasserie Réjane, популярний серед туристів, або сховатися від шуму в чудовій їдальні. На поверх нижче – головна місцева пам’ятка, величезний 16-метровий басейн із приглушеним освітленням, а також хамам, сауна та спа-процедури від швейцарського бренду La Colline.

13. Hôtel Costes, 1-й округ

Одне з найелегантніших і наймодніших місць для проживання в Парижі, воно розташоване в центрі вулиці Saint-Honoré, неподалік від саду Тюїльрі та Конкорд. Готель був побудований у 1995 році і спроектований Жаком Гарсіа. Найкращі готелі Парижа відомі як місцевим жителям, так і туристам, і саме їхня назва викликає трепет. Costes – один із головних прикладів цього. Зупиняйтеся тут, якщо хочете пообідати міфічними стравами в знаменитому ресторані, відпочити біля басейну, розслабитися на чудовому внутрішньому дворику, танцювати під сети діджеїв до ранку або насолоджуватися ароматним чаєм перед каміном у спокійній атмосфері. Costes пропонує своїм гостям безліч розваг, після яких вони можуть повернутися до своїх суперкомфортних номерів, гідних п’ятизіркового притулку.

14. Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery, 11-й округ

Колишня столярна майстерня, а потім шоколадна фабрика, перетворена на п’ятизірковий готель у модному паризькому районі Шаронн, за кілька кроків від площі Бастилія. Талановитий дует дизайнера Астрід Дітерлен і архітектора Венсана Бастіє створив красиву фабричну фасаду з елементами ар-деко та мозаїками, тоді як первинне призначення викликається поєднанням бетону, полірованого металу та дерева. Найсміливіша частина цього готелю – його 80 номерів і люксів: нетипові та унікальні. Десять із них доповнені терасами. Є спа з басейном, хамамом і сауною, тренажерний зал і бар із легкими закусками. Це одне з найкращих місць для проживання в Парижі, щоб відкрити один із найстаріших районів міста: готель розташований за кілька кроків від опери Бастилія, передмістя Сент-Антуан і його численних бутиків та району Маре.

15. Renaissance Paris République, 10-й округ

Розташування цього готелю ідеальне: Великі бульвари та канал Сен-Мартен за два кроки, а з його вершини видно статую Маріанни внизу посеред площі Республіки. Це один із найпопулярніших готелів для мандрівників у Парижі, оскільки всередині кожен знайде все, що йому потрібно: дизайнерський ресторан і бар, чудова тераса з живою стіною висотою 254 метри, де можна ідеально поснідати на сході сонця або завершити день із напоєм. У підвальному поверсі є тренажерний зал і оздоровчий центр, щоб провести якісний час для тіла та душі: відвідайте хамам, центр процедур Sothys, сауну або розслабтеся в джакузі. Затишні номери з великими вікнами та ванними кімнатами зі скляними стінами були спроектовані Дідьє Гомезом, натхненним мистецтвом 50-х і 60-х років.

16. Le Meurice, 1-й округ

У Le Meurice панує велична аура, один із найкращих готелів Парижа, з вишуканим декором у стилі Людовика XVI, модними інноваціями Філіпа Старка та мозаїчною підлогою. Він має 160 номерів і люксів, із декором, натхненним різними історичними стилями. Справжня розкіш цього місця проявляється в елегантності та престижі готелю, а також у винятковому сервісі. Верхні поверхи пропонують краєвиди на головні пам’ятки Парижа, тоді як Зимовий сад дозволяє розслабитися під звуки джазу. Виняткові моменти створюються під час відвідування спа Valmont, а ресторан Le Meurice із зіркою Мішлен, під керівництвом Алена Дюкасса, став справжньою епікурейською адресою для гостей і місцевих жителів французької столиці.

17. Hotel Montalembert, 7-й округ

Надихайтеся атмосферою Парижа, відпочиваючи у лобі-барі. Джерело: Image hotelmontalembert-paris.com

Бутик-готель Montalembert може слугувати зразком бездоганної якості та найкращого сервісу паризьких готелів. Це місце мрії для поціновувачів моди, які приїжджають до Парижа на Тиждень моди: ванні кімнати наповнені косметикою Molton Brown, безліч дзеркал і цифрові ваги. Готель оформлений у палітрі коричневих, блідо-сірих і оливкових відтінків. Усе тут виглядає сучасно, лише гуркітливі подвійні ліфти створюють натяк на старомодність. Він був зведений у 1926 році і був першим 5-зірковим бутик-готелем на лівому березі. Готель примітний своїм літературним аспектом і атмосферою інтимної розкоші. Він розташований у серці Сен-Жермен-де-Пре, тож ви будете за кілька кроків від музею Орсе та Лувру.

18. Le Pigalle, 9-й округ

Один із стильних готелів Парижа в модному районі об’єднує групи друзів, які годинами розмовляють, сидячи на зручних диванах і слухаючи платівки, через що стійка реєстрації завжди наповнена дзвоном келихів і сміхом. Місце все ще працює як місцевий бізнес, і вся його команда набрана з навколишнього, схожого на село, району Pigalle. Декор, спроектований архітекторами Юго Созе та Шарлоттою де Тоннак, натхненний неокласицизмом району Nouvelle в Афінах, але деякі номери виконані в стилі паризьких квартир із вінтажними меблями, баром, оббитим шкірою, і вініловими програвачами. Співпраця та бренди є ключовою частиною місцевого шарму: кухню очолює Каміль Фурмон із La Buvette, вініл підбирає Віктор Кісуелл, меблі – дизайнер Александр Гімейн, а стіни прикрашені відвертими картинами П’єра-Анжа Карлотті.

19. Grand Pigalle Hotel, 9-й округ

Проходячи коридорами цього готелю, ви можете подумати, що час зупинився: гвинтові сходи, оксамитові килими, але коли ви натискаєте на золотий молоток у формі ананаса, наче потрапляєте в інший вимір. Оформлення дизайнера Дороті Мейлічзон зосереджене на деталях і відображає інтимну атмосферу: латунні лампи, світла кераміка, ліпнина, каміни тощо. Один із класичних готелів Парижа, Grand Pigalle має 37 номерів із романтичною атмосферою, створеною палітрою темно-синіх кольорів із вкрапленнями золота. Поруч із готелем розташовані коктейль-бари, жваві кабаре та святкові місця зустрічей парижан на вулицях Фрошо, Анрі Монньє та Віктор-Массе, а ви також увійдете до готелю через бар із серйозною нью-йоркською атмосферою. Гурмани оцінять глобалізовану кухню відомого ресторану Frenchie, очолюваного шеф-кухарем із зіркою Мішлен Грегорі Маршаном, який надихається своїми міжнародними подорожами.

20. Hôtel Amour, 17-й округ

Цей бутик-готель, який здобув репутацію оплоту місцевої моди з моменту відкриття, відкриє Париж для закоханих. Розташований у серці Sopi, неподалік від вулиці Pigalle, він демонструє тему кохання та еротики. Декор еклектичний, із безліччю вінтажних деталей, від антикварних меблів і незвичайних дрібничок до більш відвертих елементів, як еротичні журнали. Готель має 20 номерів, кожен унікальний, і кілька з них мають арт-інсталяції, приватний бар і простору терасу. Як і в багатьох вишуканих готелях Парижа, його родзинкою є знаменитий ресторан із мальовничим секретним садом, де люблять проводити час місцеві жителі. Сестринський готель le Grand Hôtel Amour, розташований біля вокзалу Гар де л’Оріан, не менш вражаючий.

21. Four Seasons George V, 8-й округ

Немає сумнівів у тому, що цей член найкращих готелів Парижа серйозно ставиться до розкоші: розкішні ванні кімнати, мармур і гобелени, шикарні квіткові композиції та найбільші номери в місті з комфортними ліжками підтверджують його велич. Досвід ще більше посилюється відвідуванням спа в стилі Версаля, список послуг якого включає гідромасажні ванни, хамам, сауни, басейн, масажі, фітнес і меню інноваційних процедур догляду. Готель був побудований у 1928 році в стилі ар-деко і розташований у Золотому трикутнику Парижа, неподалік від Єлисейських полів. Його три ресторани отримали шість зірок Мішлен, пропонуючи найкраще з французької кухні. Після дня блукання чарівними вуличками ви можете повернутися до свого просторого люксу з видом на Ейфелеву вежу або завершити день із келихом вина з винного погребу на внутрішньому дворику готелю.

22. Grand Hôtel Du Palais Royal, 1-й округ

Готель вражає як зовні, так і зсередини. Джерело: Image Grandhoteldupalaisroyal.com

На поверхні цей готель відповідає образу вулиці, на якій він розташований: тихий і вишуканий у своїй простоті. Але це враження руйнується, щойно ви потрапляєте всередину: класичне позолочення, високі стелі, сходи в стилі принцес Діснея тощо. Типово для найкращих готелів Парижа, Palais Royal має ідеальне місце, щоб провести час із келихом у тіні найгарніших пам’яток міста, від Ейфелевої вежі до Сакре-Кер. Мистецтво також є значною частиною готелю: на його поверхах ви знайдете репродукції робіт Пікассо, Міро, Робера Делона, Модільяні та Матісса, тоді як на першому поверсі є бюсти Вольтера, Руссо та Дідро, створені студентами скульптурної школи Лувру. Не пропустіть також ресторан Lulli та секретний внутрішній дворик.

23. Mama Shelter, 20-й округ

Один із нових готелів-призначень Парижа розташований у величезній будівлі з вікнами на Flèche d'Or. Усередині гості зустрічаються з величезною теплою та сучасною кімнатою, і завдяки чудовому декору та колекції книг одразу відчувається дім. Номери чудово обладнані, включаючи iMac, що поєднує радіо, телевізор і сервіс потокового відтворення фільмів, просторі ліжка з преміальною білизною та органічні засоби догляду. Готель розташований між Пер-Лашез і студіями художників у молодому та космополітичному 20-му окрузі Парижа, поруч із маленькими брукованими вуличками, розділеними зеленими просторами. Одна з найкращих частин цього готелю – їжа: ви можете сидіти на затишних великих лавах ресторану, замовити коктейль і фірмовий бургер, зайти до Mama’s Trattoria за чудовою домашньою піцою, випеченою в дров’яній печі, або милуватися зірками та міським пейзажем із бару на даху.

24. La Maison Favart, 2-й округ

Занурений у романтику Парижа, La Maison обіцяє своїм гостям стримане особливе перебування та вишукану французьку гостинність, очікувану від найкращих готелів міста. Розташований на краю однієї з найелегантніших площ 2-го округу, на тихій вулиці Маріво, він сусідить із Opéra-Comique з 1824 року. Декор 18 століття віддає данину Шарлю та Жюстін Фавар: вишукана атмосфера ліричного мистецтва зберігається тут, змішуючись із сучасною свіжістю. Декор чистий і елегантний, поєднує картаті килими та пастельні кольори. Втечіть від метушні Парижа та розслабте тіло й розум під арками оздоровчого центру готелю, який пропонує розслаблюючий спокій спа-басейну, приємні хвилі гідромасажного ліжка, відновлююче тепло сауни та відокремлений тренажерний зал.

25. Hôtel de Montesquieu, 8-й округ

На маленькій прихованій вуличці, яку ви знайдете після проходження Єлисейських полів і Saint-Philippe-du-Royal, розташований один із найоригінальніших готелів Парижа. Цей міні-палац дивує поєднанням Заходу та Сходу: китайські шпалери, казахські килими, турецьке срібло, сирійські дрібнички та стільниці з чорного дерева створюють вражаючий, але гармонійний і елегантний мікс. Готель має 36 комфортних номерів, оформлених у стилі паризьких квартир 18 століття, із приголомшливими краєвидами на Ейфелеву вежу з деяких люксів. Покиньте свій номер, щоб влаштуватися в одному з класичних крісел і насолодитися післяобіднім чаєм: виберіть, яку частину світу ви хотіли б подумки відвідати, і побалуйте свої смакові рецептори. Якщо хочете влаштувати побачення, відвідайте затишний бар у камері.

26. Hôtel Plaza Athénée, 8-й округ

На вершині найрозкішніших кутюрних готелів Парижа, Plaza незмінно утримує своє лідерство завдяки своїй спільній історії з Крістіаном Діором і близькості до будинків високої моди. Інтер’єр цього закладу на Avenue Montaigne віддає данину своїй багатій історії та вражаючій спадщині, усі деталі налаштовані командою досвідчених дизайнерів із бездоганним смаком. Кожен елемент тут виглядає неймовірно красивим: від бронзових меблів, червоного килиму та свіжих квітів у кожній посудині до бронзи та дуба в холі, ковзанки у дворі та бару з його казковою кіноатмосферою. При такому навколишньому пишноті з усіх боків ресторани все ще примудряються виділятися: із приголомшливим декором люстр Swarovski, дубовими столами та унікальним мистецтвом гастрономії. Обов’язково знайдіть час, щоб побалувати себе спа-досвідом Dior.

27. La Réserve, 8-й округ

Насолоджуйтеся чудовою панорамою міста з терас готелю. Джерело: Image Lareserve-paris.com

Класична будівля на Avenue Gabriel у центрі 8-го округу Парижа була створена 150 років тому. Сьогодні вона є домом для одного з найунікальніших розкішних готелів Парижа, із краєвидами на Grand Palais та Ейфелеву вежу. Інтер’єр відповідає принципам унікального шику: різьблені фризи, мармурові ванні кімнати, зубчасті карнизи, гобелени з геральдичними ліліями та безліч антикваріату. У La Réserve гості можуть побалувати себе відвідуванням спа з 16-метровим басейном із яскраво-червоними шезлонгами, сауною та масажною кімнатою. Ресторан вітає вас меню від Жерома Бантеля, майстерним переглядом класичної французької гастрономії, і приватністю, оскільки столи розставлені далеко один від одного. Бар із дивовижними коктейлями ідеально підходить для розслабленої бесіди з друзями чи вашою половинкою, тоді як острови спокою та тиші можна знайти в бібліотеці або курильній кімнаті.

28. Renaissance Paris Vendôme Hotel, 1-й округ

У 2005 році глобальна готельна група Marriott задумала перетворити старомодний 200-річний готель на новий діамант Парижа. Завдання виявилося складним, оскільки Place Vendôme, на якій він розташований, наповнена розкішними п’ятизірковими "конкурентами", такими як поважний Ritz, натхненний Азією Mandarin Oriental, популярний серед знаменитостей Costes і елегантний Meurice. Незважаючи на це, Renaissance зробив серйозний вплив на район і готельну сцену міста, представляючи яскраву атмосферу ар-деко з міксом елементів 50-х і сучасними деталями. З 97 номерами (включаючи 15 люксів) готель характеризується елегантною простотою. На першому поверсі є зона відпочинку з басейном, бібліотекою, тренажерним залом, затишним баром, приголомшливим сніданком "шведський стіл" і новинкою в житті готелю – середземноморським рестораном Kapara.

29. Hôtel Le A, 8-й округ

Хоча розташований у класичній паризькій будівлі 19 століття, Hôtel Le A твердо відтворює сучасність із яскравою атмосферою нью-йоркського лофту. Один із найнезвичайніших готелів Парижа розташований на тихій вулиці між Rue du Faubourg Saint-Honoré та Єлисейськими полями і справляє перше враження на гостей абстрактними акварельними картинами, величезною стіною книг і яскравим відкритим вогнем. Його 25 номерів із великою кількістю світла, смугастим монохромним килимовим покриттям і розслаблюючими акварелями Фабріса Хіберта відтворюють неперевершений мінімалістичний шик. Багато номерів мають еркерні вікна з краєвидами на паризькі дахи, а деякі також мають балкон із місцями для сидіння. Коктейль-бар, післяобідній чай і сніданок "шведський стіл" чекають на вас на першому поверсі.

30. Hôtel Thoumieux, 7-й округ

Жвава торгова вулиця Saint-Dominique у 7-му окрузі зазнала сильного впливу сім’ї Тум’є. Адреса з номером 58 містить вишукану кондитерську, а номер 79 – два ресторани на перших двох поверхах (брасері та вишукана кухня), а також готель із 15 сучасними шикарними номерами. Hôtel Thoumieux був придбаний Тьєррі Костом і групою Beaumarli у 2009 році. Усередині гості зустрічаються з графічними шпалерами, геометричними килимами та квітковими шторами. Незважаючи на цю різноманітність, створюється враження продуманого стилю та гармонії. Ванні кімнати укомплектовані шикарним мармуром, косметикою Aesop і чудовою сантехнікою від Devon&Devon. Підзарядіться в ресторані сніданком із вишуканою випічкою та нарізаними фруктами, перш ніж вирушити на прогулянку магазинами Saint-Dominique.

31. Hôtel du Collectionneur, 8-й округ

Навіть серед найрозкішніших готелів Парижа цей член нашого топу має чим похвалитися: він має один із найбільших садів у місті. Розташований за кілька хвилин від Єлисейських полів, Hôtel du Collectionneur вражає гостей із порога своїм поєднанням пишноти 30-х і чистого ар-деко. Благородні антикварні матеріали тут гармонійно поєднуються з сучасними тканинами та текстурами. Напроти холу – головна родзинка – чудовий сад, спроектований ландшафтним дизайнером Олів’є Ріолсом. Цей наповнений спокоєм простір займає площу 800 квадратних метрів. Номери шикарні та оформлені в стилі ар-деко. Скуштуйте сучасну, виняткову кухню ресторану Safran і креативні коктейлі шикарного ретро-бару Purple Bar із його численними затишними нішами та еркерними вікнами, що відкриваються на квітучі тераси, і розслабтеся в Spa Mosaic, який пропонує джакузі, хамам і фітнес-центр із персональним тренером на замовлення.

32. MOB Hotel, Saint-Ouen

Яскраво оформлені номери створюють настрій розслабленого літа. Джерело: Image Mobhotel.com

Ціла екосистема ховається в Saint-Ouen за червоною цегляною стіною, покритою листям. MOB у Парижі був відкритий Сірілом Аузератом, який також заснував Mama Shelter Hotels із Сержем Трігано. Готель має 92 номери, а також зони для їжі, танців, прогулянок і читання. Насолоджуйтесь смачними органічними піцами, дивіться кіно просто неба, займайтеся йогою на даху та спостерігайте за роботою в місті, продукція якого йде на потреби кухні готелю, дотримуючись підходу від ферми до столу. Цей величезний простір створює ідеальні умови для літнього відпочинку: ви можете влаштувати барбекю або відпочити на шезлонгу з аперолем у руці. Номери обладнані французькими ліжками та органічною натуральною косметикою Bordeaux, деякі також мають приватні балкони та тераси з зоною відпочинку та видом на сад.

33. Hôtel C.O.Q (Community of Quality), 13-й округ

Стиль тут на першому місці, тож не дивно бачити світильники Memphis, фарбу Farrow & Ball на стінах, меблі Zanotta та назву C.O.Q у списку наймодніших готелів Парижа. Цей готель має 51 сучасний номер, декор якого поєднує дизайнерські меблі з масиву дерева з декором 50-х і різними дрібничками. Їдальня особливо вражає любителів стильного дизайну: це щось середнє між скандинавською вітальнею, наповненою артефактами, і кунсткамерою. Килими, аптекарські банки, мистецькі книги, комахи під склом, глобуси – інтер’єр можна розглядати годинами, постійно відкриваючи щось нове. Його доповнюють рослини, зручні крісла, камін і вініловий програвач, створюючи ідеальне місце для тихого вечірнього відпочинку з напоєм або початку дня з безкоштовним сніданком.

34. Hôtel Bourg Tibourg, 4-й округ

Bourg Tibourg має багато спільного з іншим із найкращих паризьких готелів у цьому списку, Hôtel Costes: ті ж власники, той же дизайнер інтер’єру. Але це не означає, що він виглядає як мініатюрна копія. Його основа – неоготичний, візантійський декор Жака Гарсіа: розкішні тканини, кітчеві деталі дизайну, що поєднуються з яскравими кольорами та мотивами з китайськими та японськими впливами, створюючи максималістичний бароковий рай. Увага до деталей поширюється на номери, із ретро-світильниками, гладкими візерунками та ванними кімнатами з дерев’яними панелями та підлогами з чорного граніту. Розташування в шикарному районі Маре ідеально підходить для насолоди його чарівними терасними кафе та модними бутиками. Континентальний сніданок подається в розкішному лаунджі внизу, а маленький бар у холі пропонує напої.

35. Hôtel Anne d'Anjou, Saumur

Розташування цього готелю ставить гостей за 5 хвилин від центру, але все ще пропонує відчуття безпеки від метушні, що так важливо для готелів у великих мегаполісах, таких як Париж. Він займає чудову садибу 18 століття на березі річки біля підніжжя замку Сомюр, створюючи умови для незабутнього відпочинку: гості можуть спостерігати за заходом сонця над Луарою, засинати в номері в стилі Людовика XVI, розслаблятися в джакузі та підігрітому басейні та насолоджуватися вишуканим сніданком у чарівному дворику. Увійшовши всередину, перше, що ви помітите, – це величезні широкі сходи, що спіраллю піднімаються вгору, ведучи до стелі, розписаної у 1730 році невідомим флорентійським художником. Кімната для сніданків, бар і чудова книжкова кімната з каміном доповнюють розслаблену атмосферу.

36. Maison Pigalle, 9-й округ

Поруч із кабаре Moulin Rouge і багатьма коктейль-барами, класичний Maison Pigalle (раніше Trinité Haussmann) створює ідеальні умови для жвавих і ділових зустрічей у районі та занурення в нічне життя Парижа. Він розташований у типово паризькому районі, і за коротку поїздку на метро ви можете відкрити найгарніші пам’ятники міста. Інтер’єр тримає легкість і тепло з бездоганно білими стінами, ліпниною, дерев’яним паркетом і мармуром у ванних кімнатах. Його 34 номери затишні та вишукані, нагадують елегантні паризькі помешкання. Сніданок, що включає вибір хліба та випічки з пекарні Delmontel поруч і сири від Maison Frescolet, подається щоранку в затишному лаунджі холу, а необмежена кава та чай доступні протягом дня.

37. The Chess Hotel, 9-й округ

Інтер’єр готелю витриманий у тематиці «шахів». Джерело: Image Thechesshotel.com

Минуючи скромну вулицю Elder, перпендикулярну до Boulevard d'Italienne, ви потрапляєте в таємниче місце, настільки віддалене від яскравих фасадів інших 4-зіркових паризьких готелів, що можете просто пройти повз. Натисніть на домофон і пройдіть величезним коридором до ліфта, щоб опинитися біля стійки реєстрації на першому поверсі. Незважаючи на те, що тут немає шахових ігор, інтер’єр повністю відповідає назві готелю: усе виконано в чорно-білих кольорах. Стіни, шахова підлога, меблі, ресторан створюють монохромний вишуканий всесвіт. Реалізація цієї ідеї належить Філіпу Старку та Крістіану Лієжеру, які прагнули поєднати розкішний французький стиль і інноваційну сучасну атмосферу. 50 номерів оформлені в гірчично-синій кольоровій гамі та прикрашені художніми фотографіями та продуманим декором.

38. Hôtel Vernet, 8-й округ

Спокій, розкіш і задоволення – три слова, що описують Vernet, один із найчудовіших готелів Парижа. Розташований між Золотим трикутником і площею Етуаль, це місце зберігає свою велич і елегантність понад століття. Він представляє розкіш у найкращому вигляді, від скляного та дерев’яного входу та ліфта, оточеного прекрасними вітражами, до світлих коридорів із графічними меблями та світлими килимами, до величного вітражного купола в ресторані, спроектованого Гюставом Ейфелем. Апартаменти оформлені в сучасній версії стилю дзен, із скляними мозаїками, каррарським мармуром у ванній і латунними деталями. Ресторан готелю пропонує відкриту кухню, де гості можуть спостерігати за приготуванням класичних французьких страв із ноткою інновацій, що дивує смакові рецептори.

39. Hôtel Design Secret De Paris, 9-й округ

Вирушайте в нереальну подорож містом, не покидаючи свого номера, у Hôtel Design Secret De Paris, розташованому в районі Saint-Georges, між вокзалом Saint-Lazare і площею Clichy. Він має 29 номерів, 21 із яких обладнані приватним джакузі. Завдяки декору гості можуть здійснити сюрреалістичну подорож, поклавши голову на подушку: відвідайте Palais de Chaillot у Трокадеро, Ейфелеву вежу, студію художника в Монмартрі, музей Орсе, оперу Гарньє та пікантну атмосферу Moulin Rouge. Але не обмежуйте свій досвід цим і відкрийте Париж насправді, а потім повертайтеся до готелю, де є все, щоб розслабитися після насиченого дня прогулянок тротуарами міста. Розслабтеся та омолодіться в оздоровчому центрі з сауною, хамамом і масажем і підсумуйте своє дослідження приголомшливих готелів Парижа та самого міста коктейлем у барі.

40. Hôtel Westminster, 2-й округ

Ця будівля на вулиці де ла Пе, за кілька кроків від опери Palais Garnier у Парижі, раніше була приватним особняком, поки в 1905 році не була перетворена на чудовий типово британський готель. Після реконструкції в 2015 році готель тепер має 101 номер, включаючи 21 люкс, із інтер’єрами від шанованого дизайнера П’єра-Іва Рошона. Він зберіг атмосферу минулого з антикварними консольними столами та годинниками, мармуровими камінами та великими кришталевими люстрами, надаючи простору справжній шарм, який не виглядає старомодним чи застарілим. Інтер’єр ресторану Le Celadon із зіркою Мішлен відповідає тому ж буржуазному стилю. Усе тут красиво: від атмосфери з книжковими шафами, ліпниною, драпіруваннями та стильними меблями до вишуканого меню, яке винагороджує відвідувачів різноманітними смачними смаками.