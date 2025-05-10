Топ-40 отелей Парижа: от роскошных спа-отелей и модных дизайнерских бутик-отелей до исторических городских особняков и легендарных городских приютов.

Париж можно смело назвать одним из городов в мире, перенасыщенных отелями. От дешевых отелей до пятизвездочных бутиков город имеет все, что может желать путешественник. Единственный вопрос: как выбрать? В конце концов, неудачный остановочный пункт может испортить даже самый волшебный опыт поездки. Ознакомьтесь с этим путеводителем по лучшим гостиницам в Париже: бюджетные, бутиковые, роскошные – вот лучшие варианты для временного пребывания в самых разных районах города.

1. Shangri-La Hotel Paris, 16-й округ

Отель Avenue d'Yen располагает прекрасным видом на Эйфелеву башню и Сену. Элегантные номера, оформленные известными мастерами, дополнены отличным спа-комплексом с 15-метровым бассейном. Снаружи гостей ждут сады в азиатском стиле с экзотическими и редкими растениями для прогулки, что делает Shangri-La Hotel гармоничным сочетанием природы и урбанизма. Рестораны отеля заслуживают особого упоминания: L'Abeille с типичной французской кухней и двумя звездами Мишлен; Bauhinia, предлагающая азиатские и французские специалисты; и еще один победитель звезды Мишлен, Shang Palace, из меню кантонской кухни.

2. L'Echiquier Opera Hotel, 4-й округ

Оформление отеля подчеркивает его историческое наследие. Источник: Image All.accor.com

Этот роскошный 4-звездочный отель в Париже является частью коллекции бутиковых отелей MGallery, вдохновляющей "любителей жизни, культуры и литературы". Он расположен в нескольких шагах от знаменитого варьете Folies-Bergère и культового кинотеатра Grand Rex. Когда охотничий домик, затем монастырь, он был домом для Виктора Гюго, Гюстава Флобера и Оноре де Бальзака, прежде чем в 2015 году был обновлен как шикарный отель. 88 номеров приветствуют гостей ламинированными льняными обоями, лакированными деревянными изголовьями, ярко-красными бархатными шторами и мраморными столами на пьедестале. Жемчужинами отеля есть ресторан Beer в стиле Belle Epoque и прекрасный зимний сад с ротанговой мебелью – идеальное место для отдыха и наслаждения утренним кофе со свежеиспеченными мадленами.

3. Hotel The Peninsula Paris, 16-й округ

Это столетнее здание, теперь дом, возможно, самого роскошного отеля в Париже, раньше открывало свои двери для временных гостей в дни шикарного Hotel Majestic. Известные гости, такие как Пикассо, Марсель Пруст, Стравинский и Джордж Гершвин, останавливались здесь. Затем здание было штаб-квартирой ЮНЕСКО, пока в 1958 году его не заменил Международный конгресс-центр, где был подписан договор о прекращении войны во Вьетнаме. Сегодня, минуя пару величественных львов при входе, вы попадаете в одну из самых красивых гостиниц Парижа с декором, таким же богатым, как история этого места: главный зал в стиле Версаля украшен изысканными лепнинами, мрамором и огромной люстрой Lasvit, 34 номера и люксы. достойные своей цены) и современными технологиями, такими как гаджеты для управления температурой, шторами, освещением и т.д. Отель предлагает отличный спа-опыт, бассейн, три ресторана, старомодный бар, комнату для курения сигар и 360-градусный вид на Эйфелеву башню с верхнего этажа.

4. Saint-James Paris, 16-й округ

Экстравагантная гостиница Saint-James Paris занимает переоборудованную усадьбу 19 века и расположена на месте, где когда-то находилось первое в мире поле для воздушных шаров. Полностью переделанный Лаурой Гонсалес, отель предлагает гостям увлекательное путешествие во времени и погружение в типичное парижское искусство жизни. В отличие от большинства самых крутых отелей Парижа, он имеет великолепное разнообразие для размещения. Коллекция уникально оформленных номеров и люксов, напоминающих дом коллекционера, поражает искусным сочетанием духа ар-деко и современных деталей. Она дополнена отдельными частными трехэтажными домами для семей или пар и новыми апартаментами в отдельной вилле рядом с гостиницей, гости которой имеют доступ ко всем услугам и удобствам Saint-James Paris (терраса и сад, ресторан Bellefeuille, спа Guerlain, бар-библиотека, центры здоровья и фитнеса).

5. Maison Souquet, 9-й округ

Прошлое этой гостиницы, безусловно, красочное и даже авантюрное: когда-то бордель, он сохраняет атмосферу эпохи Pigalle. Теперь за сдержанным фасадом скрывается одна из самых замечательных гостиниц Парижа, удивляющая своим восточным духом "Тысячи и одной ночи": мавританская керамика, стены из кордовской кожи 1895 года, фарфор и 26 номеров и люксов, определяющих "шик". Каждый индивидуально оформлен в глобальных темах (индийской, японской, китайской и т.п.), гармонирующих с единой эстетикой гостиницы. Гостей приглашают погрузиться в большие развлечения: наслаждаться коктейлями в баре или процедурами в спа и бассейне, чтобы закрепить опыт настоящего Парижа, не того, что вы видите на бездушных открытках.

6. Le Cinq Codet, 7-й округ

Этот отличный отель, спроектированный Жан-Филиппом Нуэлем, особенно порадует ценителей прекрасного, поскольку он имеет коллекцию из 400 произведений искусства. Он расположен в 7-м округе, который, возможно, не является самым популярным местом для первоклассных отелей в Париже, но, тем не менее, ему удалось успешно обрести престиж 5-звездочного приюта. Невероятная архитектура этого здания на скромной улице Луи Кодет с ее изогнутыми линиями и огромными эркерными окнами напоминает океанский лайнер, тогда как оформление 29 светлых номеров, наполненных палитрой теплых оттенков и дерева, дополняет спокойную атмосферу. Отель имеет спа, ресторан с доступом к красивому внутреннему дворику, где можно насладиться интимным ужином на удобных диванах, тренажерный зал и хаммам, а панорама Парижа из люксов на верхнем этаже заставит вас забыть обо всем.

7. Le Narcisse Blanc & Spa, 7-й округ

Наблюдайте за парижскими достопримечательностями прямо из окна вашего номера. Источник: Image Lenarcisseblanc.com

Расположенный между Домом Инвалидов и Эйфелевой башней, один из самых очаровательных спа-отелей Парижа, Narcisse Blanc, позволяет своим гостям наблюдать за красотой города из окон, оставаясь подальше от суеты улиц. Его интерьеры вдохновлены иконой фотографии 20 века Клео де Мерод, танцовщицей и музой многих известных художников, включая Дега, Пруста и Надара, ведущую таинственную и загадочную жизнь. Ссылку на нее можно найти в портретах на стенах, названиях и номерах отеля. Номера в нежных кремовых цветах демонстрируют сдержанную роскошь, тогда как элементы ар-деко и ар-нуво гармонируют с современной мебелью и великолепной тканью. Отель предлагает следующее: спа-услуги с бассейном, сауной, хамамом и джакузи и потрясающие террасные сады.

8. MGallery Molitor, 16-й округ

Открытие этого отеля когда-то вызвало настоящий ажиотаж, поскольку здесь находился известный бассейн в стиле ар-деко, закрытый в 1989 году на следующие 20 лет. Но два года колоссальной реконструкции превратили это культовое заведение в шикарный комплекс с одной из лучших 5-звездных гостиниц в Париже, спа и рестораном. Его горчично-желтый фасад привлекает внимание издалека, а гостей при входе приветствует открытый Rolls-Royce Corniche, украшенный художником JonOne. Во всех номерах есть вид на открытый бассейн (48 метров), особенно поражающий ночью. Интерьер гостиницы наполнен историческими ссылками. Также есть гигантский спа Clarins, йога-клуб, тренажерный зал и выставочное пространство для шоу внутри.

9. Royal Monceau – Raffles Paris, 8-й округ

Это место, в которое можно влюбиться с первого взгляда, поэтому, побывав здесь, вы, возможно, не захотите искать другие роскошные отели Парижа. Royal Monceau расположен в двух шагах от Елисейских полей, и его изысканный декор Филиппа Старка впечатляет. Искусство повсюду: от консьерж-сервиса по искусству и галерее до летней жемчужины – сада, созданного ландшафтным дизайнером Луи Бенеком, и собственного кинотеатра на 99 мест. 149 номеров и люксов дополнены зеркальными ванными комнатами, а также спа-центр с одним из самых больших бассейнов в отелях Парижа и 2 ресторана: Matsuhisa с японско-перуанской кухней и Il Carpaccio со звездой Мишлен с высокой итальянской кухней. Особого упоминания заслуживает отличный бранч Пьера Эрме и, возможно, лучшая выпечка в городе.

10. Mandarin Oriental Paris, 1-й округ

Отель, вдохновленный своим азиатским происхождением и окружением домов высокой моды и ювелирных бутиков, расположен в сердце улицы Saint-Honoré. Он отвергает типичную историческую парижскую архитектуру и является одной из гостиниц "дворцового" типа с потрясающей роскошной атмосферой: палитра фиолетовых, серо-лиловых и экрю оттенков, произведения искусства и скульптуры, потолок, украшенный золотыми листьями, и сад, похожий на джу. Но спальни поражают еще больше своей незаметной роскошью: мебель из темного дерева, тафтовые шторы, шелковые вышитые подушки и современная мебель. Люкс с тренажерным залом, ванной с джакузи и ванной, из которой можно любоваться Эйфелевой башней. Единственное, что заставит вас покинуть номер, – это огромный двухуровневый спа с бассейном, хамамом и спа-люксами, потрясающая терраса с видами и рестораны со звездами Мишлен.

11. L'Hôtel, 6-й округ

В двух шагах от Сены, этот отель имеет чем гордиться, включая известных гостей и богатое прошлое. Самым известным гостем был Оскар Уайльд, проведший последние два года своей жизни здесь. Сегодня его комната – это личный люкс на втором этаже, оклеенный обоями с любимым животным поэта – зеленым павлином, с частной террасой, где можно спокойно позавтракать. В нескольких этажах выше можно забронировать смелую комнату французской певицы Mistinguette с оригинальной зеркальной кроватью в стиле ар-деко. L'Hôtel Paris – один из самых маленьких 5-звездных гостиниц в городе Париж, с всего 20 номеров. Несмотря на это, у него есть ресторан со звездой Мишлен, небольшой бассейн и бар, где можно провести идеальный вечер в покое и атмосфере старомодного (в лучшем смысле) гламура, уютно устроившись на мягких оливково-зеленых креслах.

12. Nolinski Paris, 1-й округ

Украшение номеров не оставит равнодушным никого. Источник: Image Nolinskiparis.com

В нескольких метрах от знаменитого театра Comédie-Française, между Palais Garnier и оживленной улицей Saint-Honoré, расположен один из шикарных 5-звездочных отелей Парижа, спроектированный, вероятно, самым модным декоратором Франции, Жан-Луи Денио. Кутюрный интерьер действительно впечатляет, от изысканной мебели под заказ до рецепции из зеленого каррарского мрамора. Здесь 45 элегантных номеров, включая 9 люксов, распределенных на 6 этажах, предлагающих гостям погружения в изысканную и спокойную парижскую жизнь. На первом этаже можно посетить оживленный ресторан Brasserie Réjane, популярный среди туристов, или укрыться от шума в великолепной столовой. На этаж ниже – главная местная достопримечательность, огромный 16-метровый бассейн с приглушенным освещением, а также хаммам, сауна и спа-процедуры от швейцарского бренда La Colline.

13. Hôtel Costes, 1-й округ

Одно из самых элегантных и модных мест для проживания в Париже, расположенное в центре улицы Saint-Honoré, недалеко от сада Тюильри и Конкорд. Гостиница была построена в 1995 году и спроектирована Жаком Гарсиа. Лучшие отели Парижа известны как местным жителям, так и туристам, и их название вызывает трепет. Costes – один из главных примеров этого. Останавливайтесь здесь, если хотите пообедать мифическими блюдами в знаменитом ресторане, отдохнуть у бассейна, расслабиться на прекрасном внутреннем дворике, танцевать под сеть диджеев до утра или наслаждаться ароматным чаем перед камином в спокойной атмосфере. Costes предлагает своим гостям множество развлечений, после которых они могут вернуться к своим суперкомфортным номерам, достойным пятизвездочного приюта.

14. Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery, 11-й округ

Бывшая столярная мастерская, а затем шоколадная фабрика, превращенная в пятизвездочный отель в модном парижском районе Шаронн, в нескольких шагах от площади Бастилия. полированного металла и дерева Самая смелая часть этого отеля – его 80 номеров и люксов: нетипичные и уникальные. Десять из них дополнены террасами. шагов от оперы Бастилия, пригород Сент-Антуан и его многочисленных бутиков и района Маре.

15. Renaissance Paris République, 10-й округ

Расположение этого отеля идеально: Большие бульвары и канал Сен-Мартен в двух шагах, а с его вершины видна статуя Марианны внизу посреди площади Республики. на восходе солнца или завершить день с напитком В подвальном этаже есть тренажерный зал и оздоровительный центр, чтобы провести качественное время для тела и души: посетите хамам, центр процедур Sothys, сауну или расслабьтесь в джакузи. 50-х и 60-х годов.

16. Le Meurice, 1-й округ

В Le Meurice царит величественная аура, одна из лучших отелей Парижа, с изысканным декором в стиле Людовика XVI, модными инновациями Филиппа Старка и мозаичным полом. отеля, а также в исключительном сервисе. Верхние этажи предлагают виды на главные достопримечательности Парижа, тогда как Зимний сад позволяет расслабиться под звуки джаза.

17. Hotel Montalembert, 7-й округ

Вдохновляйтесь атмосферой Парижа, отдыхая в лобби-баре. Источник: Image hotelmontalembert-paris.com

Бутик-отель Montalembert может служить образцом безупречного качества и наилучшего сервиса парижских отелей. Оттенков. Все здесь выглядит современно, только грохотливые двойные лифты создают намек на старомодность. и вы будете в нескольких шагах от музея Орсе и Лувра.

18. Le Pigalle, 9-й округ

Один из стильных отелей Парижа в модном районе объединяет группы друзей, которые часами разговаривают, сидя на удобных диванах и слушая пластинки, из-за чего стойка регистрации всегда наполнена звоном бокалов и смехом. архитекторами Юго Созе и Шарлоттой де Тоннак, вдохновленный неоклассицизмом района Nouvelle в Афинах, но некоторые номера выполнены в стиле парижских квартир с винтажной мебелью, баром, обитым кожей, и виниловыми проигрывателями. Buvette, винил подбирает Виктор Кисуэлл, мебель – дизайнер Александр Гимейн, а стены украшены откровенными картинами Пьера-Анжа Карлотти.

19. Grand Pigalle Hotel, 9-й округ

Проходя по коридорам этого отеля, вы можете подумать, что время остановилось: винтовая лестница, бархатные ковры, но когда вы нажимаете на золотой молоток в форме ананаса, словно попадаете в другое измерение. Оформление дизайнера Дороти Мейличзон сосредоточено на деталях и отражает интимную атмосферу: латунные лампы, светлая керамика, лепнина, камины и т.д. Одна из классических гостиниц Парижа Grand Pigalle имеет 37 номеров с романтической атмосферой, созданной палитрой темно-синих цветов с вкраплениями золота. Рядом с отелем расположены коктейль-бары, оживленные кабаре и праздничные места встреч парижан на улицах Фрошо, Анри Монье и Виктор-Массе, а также войдете в отель через бар с серьезной нью-йоркской атмосферой. Гурманы оценят глобализированную кухню известного ресторана Frenchie, возглавляемого шеф-поваром со звездой Мишлен Грегори Маршаном, вдохновляемым своими международными путешествиями.

20. Hôtel Amour, 17-й округ

Этот бутик-отель, получивший репутацию оплота местной моды с момента открытия, откроет Париж для влюбленных. Расположенный в сердце Sopi, недалеко от улицы Pigalle, он демонстрирует тему любви и эротики. Декор эклектичен, с множеством винтажных деталей, от антикварной мебели и необычных безделушек до более откровенных элементов, как эротические журналы. Отель имеет 20 номеров, каждый уникальный, и несколько из них имеют арт-инсталляции, приватный бар и просторную террасу. Как и во многих изысканных отелях Парижа, его изюминкой является знаменитый ресторан с живописным секретным садом, где любят проводить время местные жители. Сестринская гостиница le Grand Hôtel Amour, расположенная у вокзала Гар де л'Ориан, не менее впечатляющая.

21. Four Seasons George V, 8-й округ

Нет сомнений в том, что этот член лучших отелей Парижа серьезно относится к роскоши: роскошные ванные комнаты, мрамор и гобелены, шикарные цветочные композиции и самые большие номера в городе с комфортабельными кроватями подтверждают его величие. Опыт еще больше усиливается посещением спа в стиле Версаля, список услуг которого включает гидромассажные ванны, хаммам, сауны, бассейн, массажи, фитнесс и меню инновационных процедур ухода. Отель был построен в 1928 году в стиле ар-деко и расположен в Золотом треугольнике Парижа, недалеко от Елисейских полей. Его три ресторана получили шесть звезд Мишлен, предлагая лучшее из французской кухни. После дня блуждания по волшебным улочкам вы можете вернуться в свой просторный люкс с видом на Эйфелеву башню или завершить день с бокалом вина из винного погреба на внутреннем дворике отеля.

22. Grand Hôtel Du Palais Royal, 1-й округ

Отель поражает как снаружи, так и изнутри. Источник: Image Grandhoteldupalaisroyal.com

На поверхности этот отель отвечает образу улицы, на которой он расположен: тих и изыскан в своей простоте. Но это впечатление разрушается, как только вы попадаете внутрь: классическое позолочение, высокие потолки, лестница в стиле принцесс Диснея и т.д. Типично для лучших отелей Парижа, Palais Royal имеет идеальное место, чтобы провести время с бокалом в тени самых красивых достопримечательностей города, от Эйфелевой башни до Сакре-Кер. Искусство также значительной частью отеля: на его этажах вы найдете репродукции работ Пикассо, Миро, Робера Делона, Модильяни и Матисса, тогда как на первом этаже есть бюсты Вольтера, Руссо и Дидро, созданные студентами скульптурной школы Лувра. Не пропустите ресторан Lulli и секретный внутренний дворик.

23. Mama Shelter, 20-й округ

Один из новых отелей-назначений Парижа расположен в огромном здании с окнами на Flèche d'Or. Внутри гости встречаются с огромной теплой и современной комнатой, и благодаря прекрасному декору и коллекции книг сразу чувствуется дом. бельем и органические средства ухода.Отель расположен между Пер-Лашез и студиями художников в молодом и космополитическом округе Парижа, рядом с маленькими мощеными улочками, разделенными зелеными просторами. Одна из лучших частей отеля Mama's Trattoria за прекрасной домашней пиццей, выпеченной в дровяной печи, или любоваться звездами и городским пейзажем из бара на крыше.

24. La Maison Favart, 2-й округ

Погруженный в романтику Парижа, La Maison обещает своим гостям сдержанное особое пребывание и изысканное французское гостеприимство, ожидаемое от лучших отелей города. Жюстин Фавар: изысканная атмосфера лирического искусства сохраняется здесь, смешиваясь с современной свежестью. Декор чистый и элегантный, сочетает клетчатые ковры и пастельные цвета. гидромассажной кровати, восстанавливающее тепло сауны и уединенный тренажерный зал.

25. Hôtel de Montesquieu, 8-й округ

На маленькой скрытой улочке, которую вы найдете после прохождения Елисейских полей и Saint-Philippe-du-Royal, расположен один из самых оригинальных отелей Парижа. гармоничный и элегантный микс.Отель имеет 36 комфортных номеров, оформленных в стиле парижских квартир 18 века, с потрясающими видами на Эйфелеву башню из некоторых люксов. и побалуйте свои вкусовые рецепторы. Если хотите устроить свидание, посетите уютный бар в камере.

26. Hôtel Plaza Athénée, 8-й округ

На вершине самых роскошных кутюрных отелей Парижа, Plaza неизменно удерживает свое лидерство благодаря своей совместной истории с Кристианом Диором и близости к домам высокой моды. невероятно красивым: от бронзовой мебели, красного ковра и свежих цветов в каждом сосуде до бронзы и дуба в холле, катка во дворе и бара с его сказочной киноатмосферой. уникальным искусством гастрономии. Обязательно найдите время, чтобы побаловать себя спа-опытом Dior.

27. La Réserve, 8-й округ

Наслаждайтесь прекрасной панорамой города из террас отеля. Источник: Image Lareserve-paris.com

Классическое здание на Avenue Gabriel в центре 8-го округа Парижа было создано 150 лет назад. Сегодня она является домом для одного из самых уникальных роскошных отелей Парижа с видами на Grand Palais и Эйфелеву башню. Интерьер отвечает принципам уникального шика: резные фризы, мраморные ванные комнаты, зубчатые карнизы, гобелены с геральдическими лилиями и множество антиквариата. В La Réserve гости могут побаловать себя посещением спа с 16-метровым бассейном с ярко-красными шезлонгами, сауной и массажной комнатой. Ресторан приветствует вас меню от Жерома Бантеля, искусным просмотром классической французской гастрономии, и конфиденциальностью, поскольку столы расставлены далеко друг от друга. Бар с удивительными коктейлями идеально подходит для расслабленной беседы с друзьями или вашей половинкой, в то время как острова покоя и тишины можно найти в библиотеке или курительной комнате.

28. Renaissance Paris Vendôme Hotel, 1-й округ

В 2005 году глобальная гостиничная группа Marriott задумала превратить старомодный 200-летний отель в новый бриллиант Парижа. Задача оказалась сложной, поскольку Place Vendôme, на которой он расположен, наполнена роскошными пятизвездочными "конкурентами", такими как почтенный Ritz, вдохновленный Азией Mandarin Oriental, популярный среди знаменитостей Costes и элегантный Meurice. Несмотря на это, Renaissance оказало серьезное влияние на район и гостиничную сцену города, представляя яркую атмосферу ар-деко с миксом элементов 50-х и современными деталями. С 97 номерами (в том числе 15 люксов) отель характеризуется элегантной простотой. На первом этаже есть зона отдыха с бассейном, библиотекой, тренажерным залом, уютным баром, потрясающим завтраком "шведский стол" и новинкой в жизни отеля – средиземноморским рестораном Kapara.

29. Hôtel Le A, 8-й округ

Хотя расположен в классическом парижском здании 19 века, Hôtel Le A твердо воспроизводит современность с яркой атмосферой нью-йоркского лофта. Одна из самых необычных гостиниц Парижа расположена на тихой улице между Rue du Faubourg Saint-Honoré и Елисейскими полями и производит первое впечатление на гостей абстрактными акварельными картинами, огромной стеной книг и ярким открытым огнем. Его 25 номеров с большим количеством света, полосатым монохромным ковровым покрытием и расслабляющими акварель Фабриса Хиберта воспроизводят непревзойденный минималистичный шик. Многие номера имеют эркерные окна с видами на парижские крыши, а некоторые также имеют балкон с местами для сидения. Коктейль-бар, послеобеденный чай и завтрак "шведский стол" ждут вас на первом этаже.

30. Hôtel Thoumieux, 7-й округ

Оживленная торговая улица Saint-Dominique в 7-м округе испытала сильное влияние семьи Тумье. Адрес с номером 58 содержит изысканную кондитерскую, а номер 79 – два ресторана на первых двух этажах (брассери и изысканная кухня), а также отель с 15 современными шикарными номерами. Hôtel Thoumieux был приобретен Тьерри Костом и группой Beaumarli в 2009 году. Внутри гости встречаются с графическими обоями, геометрическими коврами и цветочными шторами. Несмотря на это разнообразие создается впечатление продуманного стиля и гармонии. Ванные комнаты укомплектованы шикарным мрамором, косметикой Aesop и отличной сантехникой Devon&Devon. Подзарядитесь в ресторане завтраком с изысканной выпечкой и нарезанными фруктами, прежде чем отправиться на прогулку по магазинам Saint-Dominique.

31. Hôtel du Collectionneur, 8-й округ

Даже среди самых роскошных отелей Парижа этот член нашего топа имеет чем похвастаться: у него один из самых больших садов в городе. Расположенный в нескольких минутах от Елисейских полей, Hôtel du Collectionneur поражает гостей с порога своим сочетанием великолепия 30-х и чистого ар-деко. Благородные антикварные материалы гармонично сочетаются с современными тканями и текстурами. Напротив холла – главная изюминка – отличный сад, спроектированный ландшафтным дизайнером Оливье Риолсом. Это наполненное спокойствием пространство занимает площадь 800 квадратных метров. Номера шикарны и оформлены в стиле ар-деко. Попробуйте современную, исключительную кухню ресторана Safran и креативные коктейли шикарного ретро-бара Purple Bar с многочисленными уютными нишами и эркерными окнами, открывающимися на цветущие террасы, и расслабьтесь в спа-центре Mosaic, который предлагает джакузи-трен-хаам.

32. MOB Hotel, Saint-Ouen

Ярко оформленные номера создают настроение расслабленного лета. Источник: Image Mobhotel.com

Целая экосистема прячется в Saint-Ouen за красной кирпичной стеной, покрытой листвой. MOB в Париже был открыт Сирилом Аузератом, который также основал Mama Shelter Hotels с Сержем Тригано. Отель имеет 92 номера, а также зоны для еды, танцев, прогулок и чтения. Наслаждайтесь вкусными органическими пиццами, смотрите кино под открытым небом, занимайтесь йогой на крыше и наблюдайте за работой в городе, продукция которого идет на нужды кухни отеля, соблюдая подход от фермы к столу. Это огромное пространство создает идеальные условия для летнего отдыха: вы можете устроить барбекю или отдохнуть на шезлонге с аперолем в руке. Номера оснащены французскими кроватями и органической натуральной косметикой Bordeaux, а также частными балконами и террасами с зоной отдыха и видом на сад.

33. Hôtel COQ (Community of Quality), 13-й округ

Стиль здесь на первом месте, поэтому не удивительно видеть светильники Memphis, краску Farrow & Ball на стенах, мебель Zanotta и название COQ в списке самых модных отелей Парижа. Этот отель имеет 51 современный номер, декор которого сочетает дизайнерскую мебель из массива дерева с декором 50-х и различными безделушками. Столовая особенно поражает любителей стильного дизайна: это нечто среднее между скандинавской гостиной, наполненной артефактами, и кунсткамерой. Ковры, аптекарские банки, художественные книги, насекомые под стеклом, глобусы – интерьер можно рассматривать часами, постоянно открывая что-нибудь новое. Его дополняют растения, удобные кресла, камин и виниловый проигрыватель, создавая идеальное место для тихого вечернего отдыха с напитком или в начале дня с бесплатным завтраком.

34. Hôtel Bourg Tibourg, 4-й округ

Bourg Tibourg имеет много общего с другим из лучших парижских отелей в этом списке, Hôtel Costes: те же владельцы, тот же дизайнер интерьера. Но это не значит, что он смотрится как миниатюрная копия. Его основа – неоготический, византийский декор Жака Гарсиа: роскошные ткани, китчевые детали дизайна, сочетающиеся с яркими цветами и мотивами с китайскими и японскими воздействиями, создавая максималистический барочный рай. Внимание к деталям распространяется на номера, ретро-светильники, гладкие узоры и ванные комнаты с деревянными панелями и полы из черного гранита. Расположение в шикарном районе Маре идеально подходит для удовольствия его очаровательными террасными кафе и модными бутиками. Континентальный завтрак предлагается в роскошном лаундже внизу, а в баре в холле предлагается напитки.

35. Hôtel Anne d'Anjou, Saumur

Местоположение этого отеля располагает гостей в 5 минутах ходьбы от центра, но все еще предлагает ощущение безопасности от суеты, что так важно для гостиниц в больших мегаполисах, таких как Париж. Он занимает прекрасную усадьбу 18 века на берегу реки у подножия замка Сомюр, создавая условия для незабываемого отдыха: гости могут наблюдать за закатом над Луарой, засыпать в номере в стиле Людовика XVI, расслабляться в джакузи и подогретом бассейне и наслаждаться вишу. Войдя внутрь, первое, что вы заметите, – это огромная широкая лестница, которая спиралью поднимается вверх, ведя к потолку, расписанному в 1730 году неизвестным флорентийским художником. Комната для завтраков, бар и отличная книжная комната с камином дополняют расслабленную атмосферу.

36. Maison Pigalle, 9-й округ

Рядом с кабаре Moulin Rouge и многими коктейль-барами классический Maison Pigalle (ранее Trinité Haussmann) создает идеальные условия для оживленных и деловых встреч в районе и погружения в ночную жизнь Парижа. Он расположен в типично парижском районе и за короткую поездку на метро вы можете открыть самые красивые памятники города. Интерьер держит легкость и тепло с безупречно белыми стенами, лепниной, деревянным паркетом и мрамором в ванных комнатах. Его 34 номера уютны и изысканны, напоминают элегантные парижские дома. Завтрак, включающий выбор хлеба и выпечки из пекарни Delmontel рядом и сыры от Maison Frescolet, подается каждое утро в уютном холле, а неограниченный кофе и чай доступны в течение дня.

37. The Chess Hotel, 9-й округ

Интерьер отеля выдержан в тематике «шахмат». Источник: Image Thechesshotel.com

Пройдя скромную улицу Elder, перпендикулярную Boulevard d'Italienne, вы попадаете в таинственное место, настолько удаленное от ярких фасадов других 4-звездочных парижских отелей, что можете просто пройти мимо. Нажмите на домофон и пройдите по огромному коридору к лифту, чтобы оказаться у стойки регистрации на первом этаже. Несмотря на то, что здесь нет шахматных игр, интерьер полностью соответствует названию отеля: все выполнено в черно-белых цветах. Стены, шахматный пол, мебель, ресторан создают монохромную изысканную вселенную. Реализация этой идеи принадлежит Филиппу Старку и Кристиану Лиежеру, стремившимся соединить роскошный французский стиль и современную инновационную атмосферу. 50 номеров оформлены в горчично-синей цветовой гамме и украшены художественными фотографиями и продуманным декором.

38. Hôtel Vernet, 8-й округ

Покой, роскошь и удовольствие – три слова, описываемые Vernet, одна из самых замечательных гостиниц Парижа. Расположенный между Золотым треугольником и площадью Этуаль, это место сохраняет свое величие и элегантность более века. Он представляет роскошь в лучшем виде, от стеклянного и деревянного входа и лифта, окруженного прекрасными витражами, до светлых коридоров с графической мебелью и светлыми коврами, до величественного витражного купола в ресторане, спроектированного Гюставом Эйфелем. Апартаменты оформлены в современной версии стиля дзен, со стеклянными мозаиками, каррарским мрамором в ванной и латунными деталями. Ресторан отеля предлагает открытую кухню, где гости могут наблюдать за приготовлением классических французских блюд с ноткой инноваций, поражающей вкусовые рецепторы.

39. Hôtel Design Secret De Paris, 9-й округ

Отправляйтесь в нереальное путешествие по городу, не покидая своего номера, в Hôtel Design Secret De Paris, расположенном в районе Saint-Georges, между вокзалом Saint-Lazare и площадью Clichy. Он имеет 29 номеров, 21 из которых оборудованы частным джакузи. Благодаря декору гости могут совершить сюрреалистическое путешествие, положив голову на подушку: посетите Palais de Chaillot в Трокадеро, Эйфелеву башню, студию художника в Монмартре, музей Орсе, оперу Гарнье и пикантную атмосферу Moulin Rouge. Но не ограничивайте свой опыт этим и откройте Париж на самом деле, а затем возвращайтесь в отель, где есть все, чтобы расслабиться после насыщенного дня прогулок по тротуарам города. Расслабьтесь и омолодитесь в оздоровительном центре с сауной, хамамом и массажем.

40. Hôtel Westminster, 2-й округ

Это здание на улице де ла Пе, в нескольких шагах от оперы Palais Garnier в Париже, раньше было частным особняком, пока в 1905 году не было превращено в прекрасную типично британскую гостиницу. После реконструкции в 2015 году отель теперь имеет 101 номер, включая 21 люкс, с интерьерами от уважаемого дизайнера Пьера-Ива Рошона. Он сохранил атмосферу прошлого с антикварными консольными столами и часами, мраморными каминами и большими хрустальными люстрами, придавая простору настоящий шарм, не выглядящий старомодным или устаревшим. Интерьер ресторана Le Celadon со звездой Мишлен отвечает тому же буржуазному стилю. Все здесь красиво: от атмосферы с книжными шкафами, лепниной, драпировкой и стильной мебелью до изысканного меню, которое вознаграждает посетителей разнообразными вкусными вкусами.