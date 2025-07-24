Топ-15 кафе в Парижі, де можна поїсти, як справжній парижанин: круті місця для кави та круасанів

Приїжджаючи до Парижа, ви неодмінно насолодитеся чудовими варіантами французької кухні, і столиця — найкраще місце для цього, якщо знати, куди піти. Через наплив мігрантів і ділових відвідувачів можна перебувати в Парижі довго і так і не скуштувати смачну французьку кухню. Дуже легко піддатися спокусі красиво оформлених вивісок старого міста і потрапити в звичайні забігайлівки, які принесуть лише розчарування. Ми відібрали найкращі кафе Парижа, щоб ваш перекус чи обід дозволив відкрити та насолодитися всіма вишуканими смаками столиці, навіть із обмеженим бюджетом у місті Діснейленду та п’янкого романтичного шарму. Відомі кафе Парижа з найкращою якістю продуктів і обсмаженням кавових зерен, приємним обслуговуванням і різноманітним меню чекають на вас у нашому огляді. Ви знайдете безліч варіантів кави та круасанів, але навряд чи вони будуть однаково смачними. Справжні кафе Парижа несуть цілу культуру та стандарти французької кухні та кавових напоїв, тож вам дійсно потрібен список найкращих кафе Парижа, щоб отримати максимум від кавової столиці.

1. La Fontaine de Belleville

Найкраща кава в Парижі. Джерело: Pexels

Після оновлення меню та якості кави La Fontaine de Belleville стала справді чудовим паризьким кафе, що зберігає шарм старого міста та дає змогу насолодитися атмосферою столиці з її найкращими смаками.

Запах справжньої кави в Парижі починається від порогу цього прекрасного закладу Томаса Лео та Девіда Флінна. Величезні дзеркала, що відображають картини на стелі, дозволяють вам стати частиною одного живого витвору мистецтва. Розписані вручну столи та вишукані зручні стільці. Весь антураж спочатку захоплює та розслабляє, готуючи до першого ковтка бадьорого напою. Чудовий вибір кави із класичними та сміливими кавовими коктейлями. Зерна, імпортовані з самої Блурелі, мають різні ступені обсмаження, сорти та смаки. Варто розширити свій асортимент і стати постійним відвідувачем La Fontaine de Belleville, одного з відомих кафе Парижа. Затишно влаштуйтеся на сонячній терасі та насолоджуйтеся смачним перекусом і сніданком із різноманітними тостами (від €3.50) та легкими яєчними стравами, красиво поданими в цьому популярному кафе Парижа, Франція.

Для обіду чи вечері замовте неперевершене крафтове пиво, вироблене в екологічно чистих передмістях.

2. Telescope

Кавовий настрій. Джерело: Pexels

Кав’ярня зі своїм стилем, правилами та неперевершеною кавою в Парижі. Telescope збирає ділову публіку району на кавові перерви, зустрічі з клієнтами та невеликі групові збори. Найкращі кафе Парижа з стильною, тихою атмосферою офісного блоку та різними варіантами бадьорої кави зі скандинавським обсмаженням.

Дивно, але для закладу в офісній будівлі в Telescope заборонені комп’ютери, тож ви не підете далі рукописів у блокнотах чи смартфонах. Це правило допомогло зберегти атмосферу бесіди та відчуття життя в моменті. Кавові закуски у вигляді свіжої випічки, традиційних паризьких круасанів і невеликого вибору страв із домашнім хлібом доповнюють меню та роблять заклад чудовим місцем для легкого перекусу чи обіду.

Ввічливий і доброзичливий персонал розпочне ваш день із посмішки або підніме настрій протягом дня.

Популярне паризьке кафе Telescope швидко заповнюється, тож великій групі може бути важко знайти місце.

3. Republique Of Coffee

Приклад чудового поєднання культур, що досягає високого рівня в одному з найкращих кафе Парижа — Republique of Coffee.

Чудові мексиканські буріто та гуакамоле співіснують у цьому закладі з високоякісною кавою під керівництвом шеф-кухаря Маріо Флореса.

Опинившись на 11-му поверсі з панорамними вікнами та меблями в паризькому стилі, важко повірити, що тут можна скуштувати тофу з трьома перцями чи кесадільї. Але неможливе стає можливим, коли йдеться про круте кафе Парижа, Republique of Coffee. Ціни на каву починаються від €3.50, а різні кавові коктейлі можуть коштувати до €5. Чудові солодкі десерти доповнюють смак бадьорого напою та прикрашають меню яскравими фарбами.

Тут є в’єнуазері, що одночасно дивує та спокушає.

4. Caravan

Кавова стійка. Джерело: Pexels

Як і багато клубів у Парижі, Caravan став автентичним закладом, що змінює кольори з настанням ночі. Більше того, це місце внесено до історичного реєстру та охороняється державою. Тож ви просто мусите відвідати такі кафе в Парижі.

Удень ви можете посидіти в дуже дружньому хорошому кафе Парижа, яке приємно здивує своїм декором в стилі ар-нуво, комфортною терасою та чудовою кавою з молоком. А коли настає темрява, Caravan перетворюється на найвідоміше кафе Парижа — ультрасучасний коктейльний двір із жвавим баром і чергою за вишуканими алкогольними напоями.

5. Ten Belles

Знаєте, що буває, коли мотивована, професійна та талановита людина відкриває власну справу та вкладає в неї душу? Правильно, ви отримуєте найкраще кафе Парижа зі зірковим ім’ям баристи Томаса Леу.

Тож, щойно побачите вивіску: "Пити хорошу каву — це сексуально" — заходьте без вагань і спробуйте найдивовижнішу каву в Парижі.

Невеликий простір кафе завжди заповнений, до того ж вас може чекати довга черга, але це того варте. Спробуйте пробратися вузькими сходами на маленький балкон над баром, якщо вам пощастить (як це часто буває в Парижі), один із трьох столиків буде вільним. Окрім розкішного кавового меню, вам запропонують меню страв, приготованих на кухні Le Bal Café, включаючи солонину, сосиски в тісті та суп із цвітної капусти від шеф-кухаря Анни Траттлз.

Можливість взяти їжу та каву на винос — це чудова нагода обрати улюблений куточок Парижа для смачної та ароматної трапези, наданої кафе Парижа, які варто відвідати.

6. Café de l'Industrie

День матері. Джерело: Pexels

Продовжуючи досліджувати кафе Парижа, ви можете забрести на вулицю Сен-Сабен, 16 і натрапити на дуже зношену, але привабливу будівлю з вивіскою Café de l'Industrie. Заходьте, адже це паризьке кафе обов’язково варто спробувати. Залишайтеся всередині, щоб помилуватися густим декором на стінах і відчути спокійну та розслаблену атмосферу, що панує в залі. Обличчя постійних відвідувачів, які люблять і насолоджуються комфортом серед теплого світла, близьких столів і аромату улюбленої кави.

Чудове місце для мрій, роздумів, спілкування та забуття. Оскільки кафе розраховане на невеликі бюджети, ціни вас приємно здивують. Меню досить стандартне, але в цьому місці це швидше чарівність, ніж недолік. Хороший вибір вин робить вечори більш жвавими та насиченими.

7. Café du Coin

Ця версія рекомендацій паризьких кафе запропонує вам усе розмаїття та пікантність французької кухні. Ви можете легко прийти сюди на обідню каву та повернутися ввечері за келихом гарного вина.

Приголомшливе сезонне меню, бізнес-ланчі, різноманітність напоїв, невимушена елегантна атмосфера та бездоганне обслуговування зробили du Coin одним із найвідоміших кафе Парижа. Шеф-кухар ресторану пропонує не лише французькі делікатеси, але й італійську піцу, багато смачних і красиво оформлених салатів, а також неймовірні десерти та гарячі круасани з хорошою кавою від місцевого баристи.

Столи під блакитним небом стануть ідеальним панорамним тлом для вашого гурманського фондю та чашки ароматного лате.

8. Café Charlot

Кавова компанія. Джерело: Pexels

Атмосферне Café Charlot — перлина району Маре, червоні та білі тканинні відтінки та ретро-стиль із довгими шкіряними лавами додають жвавого гомону та приваблюють перехожих.

Парижани люблять столи на відкритому повітрі та каву за €1.10.

Хороше обіднє меню з простими та ситними стравами від чізбургерів до омлетів і щасливі години, де можна насолодитися безкоштовними коктейлями та дуже приємними цінами, зробили це місце одним із найкращих кафе Парижа. Сніданки, обіди та вечері тут вирізняються особливим розмаїттям і шармом зміни освітлення та контингенту. В обідню пору заклад наповнюється гамором і людьми, які бажають смачно та ситно поїсти, вранці — це романтика аромату кави та круасанів із пекарні, а ввечері ви відчуєте п’ятничний настрій людей, які хочуть видихнути день за келихами різноманітного вина.

9. The Hood

Не дайте ввести себе в оману старомодному вигляду цього колишнього магазину, який став затишним і якісним кафе в Парижі, Франція.

Пропозиції від франко-в’єтнамського шеф-кухаря Хан Лі порадують любителів естетичної, доступної та якісної їжі.

Епізодичні музичні концерти додають барв у фольклорному стилі та підкреслюють загальну атмосферу закладу.

Різноманітний кавовий список сповнений коктейлів і сумішей, серед яких точно знайдеться щось для вас, чи то літні холодні варіанти, чи зігріваючі з алкоголем.

Кафе Hood розважає своїх гостей кулінарними майстер-класами та уроками обсмаження кавових зерен. Тож ви можете легко прийти не лише поїсти та випити смачної кави, але й покращити власну майстерність обсмаження зерен і приготування бадьорого напою.

10. Marlette Café

Малюнок на каві. Джерело: Pexels

Це кафе ідеально вписується в топ-10 найкращих кафе Парижа, яке розпочне ваш день із чашки хорошої кави та смачного ситного сніданку.

Кафе пишається якістю та натуральністю своїх продуктів, а також високоякісним обсмаженням кавових зерен.

Родзинкою закладу є свіжа випічка — дуже смачні витвори мистецтва, вигляд яких змушує повертатися знову, щоб скуштувати все, на що не вистачило часу. Приведіть своїх близьких на мигдальні пончики чи яблучний пиріг, щоб бути зачарованим неперевершеним смаком десертів від одного з найкращих кафе Парижа, Marlette.

11. Café Mirabelle

Що може бути кращим за кафе-ресторан-кондитерську одночасно? Можливо, найкращий варіант паризького кафе, щоб охопити все одразу. Під прозорими скляними вітринами лежать вишукані шедеври солодощів, десертів і випічки на будь-який смак. Спробуйте тарталетки з горохом, арахісом і м’ятою або тарталетки з ревенем і гібіскусом, а також візьміть із собою шоколадні пальчики з розмарином. Ваш сніданок може стати традицією в Café Mirabelle, адже легкі страви та різноманітні чаї доповнюють основне меню. Ситне обіднє меню пропонує хороший вибір риби та пирогів. А ельзаські делікатеси на вечір, подані з ельзаським вином, зроблять ваш вечір тематичним і романтичним.

Ви можете взяти морозиво для прогулянки або насолодитися ним прямо в кафе з різноманітними фруктами.

12. Fringe

Час для кави. Джерело: Pexels

Не лише насолоджуйтеся кавою, але й дізнайтесь історію кавового ринку за допомогою фотографій автора Джеффа Харгроува. Професійний фотограф мав дві пристрасті: знімки через об’єктив і смачний ароматний бадьорий напій. Реалізувавши обидві мрії в кав’ярні Bahroma в Парижі, Джефф Харгроув став власником завжди чудової кави та галереї Fringe з невичерпним потоком відвідувачів, що приходять на аромат запашного напою. Ви будете вражені стінами закладу, адже власник періодично запрошує справжніх художників для оновлення декору кафе.

Маючи друзів серед паризьких обсмажувачів кави, Джефф Харгроув зумів створити своєрідну виставку цього ремесла на сторінках свого меню. Тож ви будете в захваті від кенійського еспресо лише за €2.50.

Зі скандинавським акцентом кафе пропонує традиційні сендвічі, які не лише апетитні, але й смачні.

Завдяки своєму стилю, творчій атмосфері та професійному підходу до улюбленої справи, Bahroma стала найвідомішим кафе Парижа та завоювала серця багатьох постійних відвідувачів.

13. Café Lomi

Чудово іноді гуляти непопулярними районами Парижа та зазирати в закутки, щоб знайти справжні перлини, як-от Lomi. Це паризьке кафе в сучасній будівлі вражає своїм інтер’єром. Воно нагадує частину старого гаража чи складу, з іржавими трубами та лофтовими елементами в кожному кутку, навіть старі шкіряні дивани ідеально вписуються. Ідея дизайнера приваблює дуже різноманітну аудиторію, яку об’єднує лише одне: непереборна любов до хорошої кави та якісної кухні. Японський кондитер створює розкішні десерти та поживні сендвічі, які обожнюють постійні клієнти.

Але ви ще більше здивуєтеся, дізнавшись, що в кафе є власна скляна лабораторія, яку можна побачити в задній частині будівлі. Спостерігайте, як обсмажують і тестують кавові зерна з Сальвадору, Бразилії та Ефіопії. Lomi — це щось особливо автентичне та серйозне щодо кавової індустрії.

14. Le Bal Café

Професіоналізм у Café Le Bal підкреслюється в кожній франко-британській страві, створеній командою шеф-кухарів, навчених у Rose Bakery. Сезони змінюють пропозиції в меню, і вам ніколи не буде нудно чи одноманітно.

Документальні фотографії, що прикрашають стіни, потребують окремого часу, щоб заглибитися в історію будівлі, яка колись була сценою кабаре. На території постійно проводяться тематичні виставки різних фотографів. З 15 червня будуть виставлені роботи Гаррі Груйярта — варто подивитися на тонке відчуття світла та кольору цього художника. На території також є лабораторія, де проводяться кінопокази, виступи та цікаві тематичні зустрічі.

Доброзичливість персоналу та сонячний відкритий простір додають закладу тепла, романтики та шарму Парижа.

Бронювання немає, тож поспішайте, якщо хочете встигнути на обід.

Café Le Bal — це не просто місце для смачного перекусу та чудової кави в Парижі, а частина творчої платформи, через яку можна глибоко зануритися у французьку культуру, історію та кулінарну досконалість.

15. KBCaféshop

Бариста. Джерело: Pexels

Кафе з австралійською кавою та новозеландським вайбом, від напоїв до офіціантів, стало відкриттям для паризьких кав’ярень. Ви можете обрати тип кавових зерен для вашого лате, моккачіно, кремового флет-вайт, холодної кави чи класичного еспресо. І насолодитися ретельним процесом помелу та приготування вашого дивовижного напою.

У закладі достатньо місця для всіх завдяки великій терасі з панорамою на зелений сквер Ліно Вентура Пігаль.

Одне з найвідоміших кафе Парижа пропонує чудове меню салатів, фрешів, сендвічів і десертів, які стануть ідеальним доповненням до вашої чашки справжньої кави в Парижі.