Топ-10 найдоступніших авіакомпаній Європи: які перевізники пропонують бюджетні рейси та зручні способи знайти дешеві авіаквитки
Плануючи подорож до Європи, прикро усвідомлювати, що авіапереліт може забрати значну частину бюджету, який краще витратити на екскурсії та розваги. На щастя, в Європі є бюджетні авіакомпанії, які можуть запропонувати мандрівникам дешеві рейси. Air Advisor дослідив 15 різних авіаперевізників ЄС та їхній середній дохід на одного пасажира за кілометр (так званий RASK), щоб визначити найдешевші з них. Зосередившись на кількох факторах, передусім на доступності, Air Advisor визначив 4 найдешевші європейські авіакомпанії.
№ 1 — Wizz Air
Wizz Air перевершила інші європейські авіакомпанії за доступністю перельотів, і з великим відривом. Її RASK становить €0.0298 — це найнижчий показник, що підтверджує справді доступні тарифи перевізника. Тож якщо вам потрібен рейс у будь-яку точку ЄС, почніть пошук найдешевших авіакомпаній із Wizz Air.
Окрім регулярного моніторингу знижок на квитки, є ще кілька способів знайти найвигідніші пропозиції.
- Підпишіться на розсилку Wizz Air, щоб отримувати сповіщення про розпродажі квитків і спеціальні пропозиції.
- Будьте гнучкими під час пошуку рейсів: на сайті Wizz Air є пошукова система тарифів, яка допомагає знайти найкращі перельоти за вашим маршрутом. Тож якщо ви ще не вирішили, куди подорожувати, просто оберіть місто вильоту та перегляньте доступні варіанти.
- Не вагайтеся: якщо ви бачите дешевий рейс з аеропорту Лондон Ґатвік до Малаги за 15 євро, наприклад, дійте швидко — такі пропозиції розкуповуються миттєво.
№ 2 – Iberia
Друге місце в списку найдешевших авіакомпаній Європи посідає Iberia з RASK у розмірі €0.0582. Хоча переліт з цим перевізником коштуватиме більше, ніж з Wizz Air, інші фактори можуть виявитися більш вигідними. Iberia займає перше місце за надійністю, професійними відгуками та лаунж-зонами в аеропортах.
№ 3 – Norwegian Air Shuttle
З RASK на рівні €0.0689 ця авіакомпанія є однією з найменших у Європі, тому, хоч її рейси й доволі бюджетні, знайти зручний маршрут може бути складно.
Але якщо ви не маєте конкретного пункту призначення, ви можете скористатися зручною опцією на сайті авіакомпанії, щоб переглянути всі найдешевші тарифи з фільтрами за місяцем і вартістю. Крім того, квитки до скандинавських країн часто є найдешевшими.
Ви також можете заощадити на перельотах, якщо часто літаєте у відрядження з корпоративною угодою на фіксовані знижки. Norwegian Air Shuttle пропонує 3 категорії тарифів, де мандрівникам не доведеться доплачувати за різні послуги, такі як вибір місця чи ручна поклажа.
№ 4 – Vueling
Ще одна іспанська авіакомпанія в цьому списку доводить, що здорова конкуренція в цій країні має очевидні переваги. Vueling розділяє третє місце з Norwegian Air Shuttle серед бюджетних перевізників Європи та пропонує не лише доступні авіарейси, але й зручний і простий пошук рейсів на сайті.
Якщо ви не обираєте конкретну дату рейсу за бажаним маршрутом, усі ціни на квитки відображаються у форматі календаря. Просто прокрутіть місяці, щоб знайти найдешевший варіант. Наприклад, візьмемо один із найпопулярніших рейсів з аеропорту Ель-Прат у Барселоні до Амстердама. Використовуючи календар цін, ви одразу побачите, що найдешевші рейси за цим маршрутом пропонуються між січнем і березнем. І якщо ціна — головний пріоритет, ви можете спланувати свою подорож саме на цей період.
Різниця в середньому доході на пасажиро-кілометр серед решти шести учасників топу не є настільки значною, і серед них є кілька великих "гравців" на ринку.
№ 5 – Ryanair
Ryanair — типовий бюджетний перевізник у Європі, який пропонує доступні перельоти без надмірностей. Незважаючи на те, що компанія відома своїми дешевими тарифами, вона не змогла посісти перше місце в рейтингу, оскільки бізнес-модель Ryanair побудована на залученні пасажирів початково низькою ціною з подальшими доплатами за будь-які послуги: вибір місця, базові напої, їжу, багаж тощо. Усе це формує RASK у розмірі 0,071 євро. Проте, якщо ви не надаєте великого значення додатковим зручностям і віддаєте перевагу подорожі з невеликим багажем і власними перекусами, ваші витрати на переліт справді будуть невеликими.
Крім того, ще однією перевагою Ryanair є надійність. У дослідженні Air Advisor компанія посіла перше місце за цим показником.
№ 6 – Scandinavian Airlines (SAS)
RASK цього бюджетного авіаперевізника зі Стокгольма становить 0,07 євро. Це флагманська авіакомпанія Скандинавії, яка дивує доступністю своїх перельотів, зважаючи на те, що Данія, Швеція та Норвегія — одні з найдорожчих країн Європи.
SAS використовує подібний календар низьких тарифів, як і Vueling, який можна застосовувати для пошуку дешевих квитків. Також на сайті можна шукати тарифи, наприклад, з Лондона до всіх скандинавських країн одночасно. У такий самий спосіб можна шукати напрямки в Європі, Азії, Африці та Північній Америці.
№ 7 – Air France
Складність у пошуку дешевих квитків Air France полягає в тому, що на сайті немає спеціального механізму для цієї мети. Потрібно вказати пункт призначення та приблизні дати, щоб побачити варіанти рейсів і ціни на цей період.
До недоліків Air France також належить її репутація щодо надійності. Із 15 досліджених авіакомпаній вона показала найгірші результати за кількістю скасованих і затриманих рейсів.
№8 – Finnair
Ця авіакомпанія з Гельсінкі є невеликою, тому логічно, що вона не може конкурувати за ціною з гігантами на кшталт Ryanair, Iberia та Wizz Air. Але якщо замість звичайного пошуку квитків скористатися сторінкою зі спеціальними пропозиціями, можна знайти вигідні рейси з багатьох міст Фінляндії та Скандинавії із середнім RASK 0,0753 євро. Крім того, доступно досить багато напрямків – понад 80.
№9 – TAP Air Portugal
RASK на рівні 0,0758 дозволяє португальській TAP увійти в десятку найдешевших європейських авіакомпаній. Компанія не позиціонує себе як бюджетна авіалінія і такою на практиці не є. Але і тут можна легко знайти вигідну пропозицію. На сайті авіакомпанії варто звернути увагу на розділи "Акції" та "Найкращі пропозиції". Вони залежать від країни та міста вильоту й чудово впишуться у ваш бюджет.
№10 – Aegean Airlines
Чудовий вибір для мандрівників, які цінують високі оцінки від інших пасажирів, комфорт і подорожі з родиною — це грецька Aegean Airlines. Середній дохід на пасажиро-кілометр тут вищий, ніж у попередніх авіакомпаній, і становить 0,083 євро. Але в Aegean Airlines є добре розроблений календар тарифів, який допоможе знайти вигідну пропозицію. Єдиним недоліком є те, що неможливо вибрати всі напрямки одночасно, тому ви можете отримати уявлення лише про конкретне місце, куди збираєтеся подорожувати.
Часті запитання
Які авіакомпанії є найдешевшими?
Wizz Air очолила рейтинг найдешевших перевізників у ЄС, і розрив у RASK з найближчим конкурентом Iberia склав понад 0,028 євро.
У яких авіакомпаній найвигідніші пропозиції?
У Європі Wizz Air і Ryanair активно претендують на звання найвигідніших, але існують й інші доступні перевізники, такі як Iberia та Norwegian, які не позиціонують себе як лоукостери.
Яка авіакомпанія в Європі є найдорожчою?
У 2024 році це звання належить Lufthansa завдяки RASK на рівні 0,0882 євро.