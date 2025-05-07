Топ-10 самых доступных авиакомпаний Европы: какие перевозчики предлагают бюджетные рейсы и удобные способы найти дешевые авиабилеты

Планируя путешествие в Европу, досадно отдавать себе отчет, что авиаперелет может забрать значительную часть бюджета, который лучше потратить на экскурсии и развлечения. К счастью, в Европе есть бюджетные авиакомпании, которые могут предложить путешественникам дешевые рейсы. Air Advisor исследовал 15 различных авиаперевозчиков ЕС и их средний доход на одного пассажира в километре (так называемый RASK), чтобы определить самые дешевые из них. Сосредоточившись на нескольких факторах, прежде всего на доступности, Air Advisor определил 4 самых дешевых европейских авиакомпаний.

№ 1 - Wizz Air

Wizz Air значительно опередила конкурентов по доступности авиаперелетов. Источник: Image SKYRADAR/Pixabay

Wizz Air превзошла другие европейские авиакомпании по доступности перелетов и с большим отрывом. Ее RASK составляет €0.0298 — самый низкий показатель, подтверждающий действительно доступные тарифы перевозчика. Итак, если вам нужен рейс в любую точку ЕС, начните поиск самых дешевых авиакомпаний из Wizz Air.

Кроме регулярного мониторинга скидок на билеты есть еще несколько способов найти самые выгодные предложения.

Подпишитесь на рассылку Wizz Air, чтобы получать уведомления о распродаже билетов и специальных предложениях. Будьте гибкими при поиске рейсов: на сайте Wizz Air есть поисковая система тарифов, которая помогает найти лучшие перелеты по вашему маршруту. Если вы еще не решили, куда путешествовать, просто выберите город вылета и просмотрите доступные варианты. Не сомневайтесь: если вы видите дешевый рейс из аэропорта Лондон Гатвик в Малагу за 15 евро, например, действуйте быстро — такие предложения раскупаются мгновенно.

№2 – Iberia

Второе место в списке самых дешевых авиакомпаний Европы занимает Iberia из RASK в размере €0.0582. Хотя перелет с этим перевозчиком будет стоить больше, чем с Wizz Air, другие факторы могут оказаться более выгодными. Iberia занимает первое место по надежности, профессиональным отзывам и лаунж-зонам в аэропортах.

№3 – Norwegian Air Shuttle

С RASK на уровне €0.0689 эта авиакомпания является одной из самых маленьких в Европе, поэтому хотя ее рейсы и довольно бюджетные, найти удобный маршрут может быть сложно.

Но если у вас нет конкретного пункта назначения, вы можете воспользоваться удобной опцией на сайте авиакомпании, чтобы просмотреть все самые дешевые тарифы с фильтрами по месяцу и стоимости. Кроме того, билеты в скандинавские страны часто самые дешевые.

Вы также можете сэкономить на перелетах, если часто летаете в командировку с корпоративным соглашением на фиксированные скидки. Norwegian Air Shuttle предлагает три категории тарифов, где путешественникам не придется доплачивать за различные услуги, такие как выбор места или ручная кладь.

№ 4 – Vueling

Еще одна испанская авиакомпания в этом списке доказывает, что здоровая конкуренция в этой стране имеет очевидные преимущества. Vueling разделяет третье место по Norwegian Air Shuttle среди бюджетных перевозчиков Европы и предлагает не только доступные авиарейсы, но и удобный и простой поиск рейсов на сайте.

Если вы не выбираете конкретную дату по желаемому маршруту, все цены на билеты отображаются в формате календаря. Просто прокрутите месяцы, чтобы найти самый дешевый вариант. К примеру, возьмем один из самых популярных рейсов из аэропорта Эль-Прат в Барселоне в Амстердам. Используя календарь цен, вы сразу увидите, что самые дешевые рейсы по этому маршруту предлагаются между январем и мартом. И если цена – главный приоритет, вы можете спланировать свое путешествие именно на этот период.

Разница в среднем доходе на пассажиро-километр среди остальных шести участников топа не столь значительна, и среди них есть несколько крупных "игроков" на рынке.

№ 5 – Ryanair

Ryanair — типичный бюджетный перевозчик в Европе, предлагающий доступные перелеты без излишеств. Несмотря на то, что компания известна своими дешевыми тарифами, она не смогла занять первое место в рейтинге, поскольку бизнес-модель Ryanair построена на привлечении пассажиров изначально низкой ценой с последующими доплатами за любые услуги: выбор места, базовые напитки, еду, багаж. Всё это формирует RASK в размере 0,071 евро. Однако, если вы не придаете большого значения дополнительным удобствам и предпочитаете путешествие с небольшим багажом и собственными перекусами, ваши расходы на перелет действительно будут небольшими.

Кроме того, еще одним преимуществом Ryanair является надежность. В исследовании Air Advisor компания заняла первое место по этому показателю.

№ 6 – Scandinavian Airlines (SAS)

RASK этого бюджетного авиаперевозчика из Стокгольма составляет 0,07 евро. Это флагманская авиакомпания Скандинавии, удивляющая доступностью своих перелетов, учитывая, что Дания, Швеция и Норвегия — одни из самых дорогих стран Европы.

SAS использует подобный календарь низких тарифов, как и Vueling, который можно использовать для поиска дешевых билетов. Также на сайте можно искать тарифы, например, из Лондона во все скандинавские страны одновременно. Так же можно искать направления в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.

№7 – Air France

Сложность поиска дешевых билетов Air France заключается в том, что на сайте нет специального механизма для этой цели. Следует указать пункт назначения и приблизительные даты, чтобы увидеть варианты рейсов и цены на этот период.

К недостаткам Air France также относится ее репутация по надежности. Из 15 исследованных авиакомпаний она показала самые плохие результаты по количеству отмененных и задержанных рейсов.

№8 – Finnair

Эта авиакомпания из Хельсинки невелика, поэтому логично, что она не может конкурировать по цене с гигантами вроде Ryanair, Iberia и Wizz Air. Но если вместо обычного поиска билетов воспользоваться страницей со специальными предложениями, можно найти выгодные рейсы из многих городов Финляндии и Скандинавии со средним RASK 0,0753 евро. Кроме того, доступно достаточно много направлений – более 80-ти.

№9 – TAP Air Portugal

RASK на уровне 0,0758 позволяет португальскому TAP войти в десятку самых дешевых европейских авиакомпаний. Компания не позиционирует себя как бюджетная авиалиния и таковой на практике не является. Но и здесь можно легко найти выгодное предложение. На сайте авиакомпании следует обратить внимание на разделы "Акции" и "Лучшие предложения". Они зависят от страны и города вылета и отлично впишутся в ваш бюджет.

№10 – Aegean Airlines

Отличный выбор для путешественников, которые ценят высокие оценки от других пассажиров, комфорт и путешествия с семьей – это греческий Aegean Airlines. Средний доход на пассажиро-километр здесь выше, чем у предыдущих авиакомпаний, и составляет 0,083 евро. Но у Aegean Airlines есть хорошо разработанный календарь тарифов, который поможет найти выгодное предложение. Единственным недостатком является то, что невозможно выбрать все направления одновременно, поэтому вы можете получить представление о конкретном месте, куда собираетесь путешествовать.

Часто задаваемые вопросы

Lufthansa была признана самой дорогой авиакомпанией Европы в 2024 году. Источник: Image Pit Karges/Pixabay

Какие авиакомпании самые дешевые?

Wizz Air возглавила рейтинг самых дешевых перевозчиков в ЕС, и разрыв в RASK с ближайшим конкурентом Iberia составил более 0,028 евро.

У каких авиакомпаний самые выгодные предложения?

В Европе Wizz Air и Ryanair активно претендуют на звание самых выгодных, но существуют и другие доступные перевозчики, такие как Iberia и Norwegian, которые не позиционируют себя как лоукостеры.

Какая авиакомпания в Европе самая дорогая?

В 2024 году это звание принадлежит Lufthansa благодаря RASK на уровне 0,0882 евро.