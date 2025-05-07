Топ-10 самых доступных авиакомпаний Европы: какие перевозчики предлагают бюджетные рейсы и удобные способы найти дешевые авиабилеты
Планируя путешествие в Европу, досадно отдавать себе отчет, что авиаперелет может забрать значительную часть бюджета, который лучше потратить на экскурсии и развлечения. К счастью, в Европе есть бюджетные авиакомпании, которые могут предложить путешественникам дешевые рейсы. Air Advisor исследовал 15 различных авиаперевозчиков ЕС и их средний доход на одного пассажира в километре (так называемый RASK), чтобы определить самые дешевые из них. Сосредоточившись на нескольких факторах, прежде всего на доступности, Air Advisor определил 4 самых дешевых европейских авиакомпаний.
№ 1 - Wizz Air
Wizz Air превзошла другие европейские авиакомпании по доступности перелетов и с большим отрывом. Ее RASK составляет €0.0298 — самый низкий показатель, подтверждающий действительно доступные тарифы перевозчика. Итак, если вам нужен рейс в любую точку ЕС, начните поиск самых дешевых авиакомпаний из Wizz Air.
Кроме регулярного мониторинга скидок на билеты есть еще несколько способов найти самые выгодные предложения.
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- Будьте гибкими при поиске рейсов: на сайте Wizz Air есть поисковая система тарифов, которая помогает найти лучшие перелеты по вашему маршруту. Если вы еще не решили, куда путешествовать, просто выберите город вылета и просмотрите доступные варианты.
- Не сомневайтесь: если вы видите дешевый рейс из аэропорта Лондон Гатвик в Малагу за 15 евро, например, действуйте быстро — такие предложения раскупаются мгновенно.
№2 – Iberia
Второе место в списке самых дешевых авиакомпаний Европы занимает Iberia из RASK в размере €0.0582. Хотя перелет с этим перевозчиком будет стоить больше, чем с Wizz Air, другие факторы могут оказаться более выгодными. Iberia занимает первое место по надежности, профессиональным отзывам и лаунж-зонам в аэропортах.
№3 – Norwegian Air Shuttle
С RASK на уровне €0.0689 эта авиакомпания является одной из самых маленьких в Европе, поэтому хотя ее рейсы и довольно бюджетные, найти удобный маршрут может быть сложно.
Но если у вас нет конкретного пункта назначения, вы можете воспользоваться удобной опцией на сайте авиакомпании, чтобы просмотреть все самые дешевые тарифы с фильтрами по месяцу и стоимости. Кроме того, билеты в скандинавские страны часто самые дешевые.
Вы также можете сэкономить на перелетах, если часто летаете в командировку с корпоративным соглашением на фиксированные скидки. Norwegian Air Shuttle предлагает три категории тарифов, где путешественникам не придется доплачивать за различные услуги, такие как выбор места или ручная кладь.
№ 4 – Vueling
Еще одна испанская авиакомпания в этом списке доказывает, что здоровая конкуренция в этой стране имеет очевидные преимущества. Vueling разделяет третье место по Norwegian Air Shuttle среди бюджетных перевозчиков Европы и предлагает не только доступные авиарейсы, но и удобный и простой поиск рейсов на сайте.
Если вы не выбираете конкретную дату по желаемому маршруту, все цены на билеты отображаются в формате календаря. Просто прокрутите месяцы, чтобы найти самый дешевый вариант. К примеру, возьмем один из самых популярных рейсов из аэропорта Эль-Прат в Барселоне в Амстердам. Используя календарь цен, вы сразу увидите, что самые дешевые рейсы по этому маршруту предлагаются между январем и мартом. И если цена – главный приоритет, вы можете спланировать свое путешествие именно на этот период.
Разница в среднем доходе на пассажиро-километр среди остальных шести участников топа не столь значительна, и среди них есть несколько крупных "игроков" на рынке.
№ 5 – Ryanair
Ryanair — типичный бюджетный перевозчик в Европе, предлагающий доступные перелеты без излишеств. Несмотря на то, что компания известна своими дешевыми тарифами, она не смогла занять первое место в рейтинге, поскольку бизнес-модель Ryanair построена на привлечении пассажиров изначально низкой ценой с последующими доплатами за любые услуги: выбор места, базовые напитки, еду, багаж. Всё это формирует RASK в размере 0,071 евро. Однако, если вы не придаете большого значения дополнительным удобствам и предпочитаете путешествие с небольшим багажом и собственными перекусами, ваши расходы на перелет действительно будут небольшими.
Кроме того, еще одним преимуществом Ryanair является надежность. В исследовании Air Advisor компания заняла первое место по этому показателю.
№ 6 – Scandinavian Airlines (SAS)
RASK этого бюджетного авиаперевозчика из Стокгольма составляет 0,07 евро. Это флагманская авиакомпания Скандинавии, удивляющая доступностью своих перелетов, учитывая, что Дания, Швеция и Норвегия — одни из самых дорогих стран Европы.
SAS использует подобный календарь низких тарифов, как и Vueling, который можно использовать для поиска дешевых билетов. Также на сайте можно искать тарифы, например, из Лондона во все скандинавские страны одновременно. Так же можно искать направления в Европе, Азии, Африке и Северной Америке.
№7 – Air France
Сложность поиска дешевых билетов Air France заключается в том, что на сайте нет специального механизма для этой цели. Следует указать пункт назначения и приблизительные даты, чтобы увидеть варианты рейсов и цены на этот период.
К недостаткам Air France также относится ее репутация по надежности. Из 15 исследованных авиакомпаний она показала самые плохие результаты по количеству отмененных и задержанных рейсов.
№8 – Finnair
Эта авиакомпания из Хельсинки невелика, поэтому логично, что она не может конкурировать по цене с гигантами вроде Ryanair, Iberia и Wizz Air. Но если вместо обычного поиска билетов воспользоваться страницей со специальными предложениями, можно найти выгодные рейсы из многих городов Финляндии и Скандинавии со средним RASK 0,0753 евро. Кроме того, доступно достаточно много направлений – более 80-ти.
№9 – TAP Air Portugal
RASK на уровне 0,0758 позволяет португальскому TAP войти в десятку самых дешевых европейских авиакомпаний. Компания не позиционирует себя как бюджетная авиалиния и таковой на практике не является. Но и здесь можно легко найти выгодное предложение. На сайте авиакомпании следует обратить внимание на разделы "Акции" и "Лучшие предложения". Они зависят от страны и города вылета и отлично впишутся в ваш бюджет.
№10 – Aegean Airlines
Отличный выбор для путешественников, которые ценят высокие оценки от других пассажиров, комфорт и путешествия с семьей – это греческий Aegean Airlines. Средний доход на пассажиро-километр здесь выше, чем у предыдущих авиакомпаний, и составляет 0,083 евро. Но у Aegean Airlines есть хорошо разработанный календарь тарифов, который поможет найти выгодное предложение. Единственным недостатком является то, что невозможно выбрать все направления одновременно, поэтому вы можете получить представление о конкретном месте, куда собираетесь путешествовать.
Часто задаваемые вопросы
Какие авиакомпании самые дешевые?
Wizz Air возглавила рейтинг самых дешевых перевозчиков в ЕС, и разрыв в RASK с ближайшим конкурентом Iberia составил более 0,028 евро.
У каких авиакомпаний самые выгодные предложения?
В Европе Wizz Air и Ryanair активно претендуют на звание самых выгодных, но существуют и другие доступные перевозчики, такие как Iberia и Norwegian, которые не позиционируют себя как лоукостеры.
Какая авиакомпания в Европе самая дорогая?
В 2024 году это звание принадлежит Lufthansa благодаря RASK на уровне 0,0882 евро.