Топ-10 готелів Брюгге для всіх смаків і бюджетів: ідеальна відпустка в серці Бельгії

Брюгге – це казкове місто, сплетене з мережива каналів, ароматів шоколаду та легенд середньовічних мостів. Прогулюйтесь брукованими вуличками, відкриваючи таємниці старовинних будівель, катайтеся на човні, милуючись відображенням міста у воді. Брюгге – це подорож у часі, яка запам’ятовується назавжди. А щоб ваше знайомство з цим чарівним містом було максимально комфортним, ми склали добірку найкращих готелів Брюгге на будь-який бюджет: від розкішних готелів, просякнутих шармом старовини, до затишних і доступних варіантів. Обирайте той, що підходить саме вам!

Hotel Dukes' Palace Brugge: зануртесь у королівську розкіш

Уявіть свій ранок у розкішному номері з високими стелями, прикрашеними оригінальною ліпниною, і легкий сніданок, поданий прямо в ліжко. Це не сцена з фільму, а реальність у готелі Dukes' Palace Brugge. Розташований у серці Брюгге, у колишньому палаці XVI століття, він вражає своєю величною красою та атмосферою вишуканої елегантності.

Адреса: Prinsenhof 8, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 44 78 88

Вебсайт: https://hoteldukespalace.com/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Що вирізняє Dukes' Palace Brugge серед інших розкішних бельгійських готелів:

Просторі номери з кондиціонером, мінібаром і робочою зоною;

Розкішні мармурові ванні кімнати;

Затишний бар Dukes , де можна насолодитися аперитивами та закусками;

, де можна насолодитися аперитивами та закусками; Вишуканий ресторан Dukes із бельгійською кухнею із сезонних продуктів;

Літня тераса з видом на мальовничий сад;

Конгрес-центр і підземний паркінг.

Dukes' Palace Brugge – ідеальний вибір для тих, хто шукає незабутню відпустку в атмосфері розкоші та історичної величі.

The Pand Hotel: ваш вишуканий оазис у серці Брюгге

Топ-10 готелів Брюгге. Джерело: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

Якщо ви шукаєте найкращий готель у Брюгге, де можна втекти від міської метушні, не відмовляючись від близькості до пам’яток, The Pand Hotel – ваш ідеальний вибір! Цей затишний бутик-готель пропонує гостям атмосферу вишуканої розкоші та спокійної тиші.

Адреса: Pandreitje 16, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 34 06 66

Вебсайт: https://pandhotel.com/

Рейтинг: 4.8 ⭐

Що робить The Pand Hotel особливим:

Унікальний дизайн – номери, прикрашені тканинами Ralph Lauren, антикваріатом і творами мистецтва, створюють атмосферу вишуканої елегантності.

Бездоганний комфорт – гранітні або мармурові ванні кімнати, безкоштовний Wi-Fi, кондиціонер і телевізори з плоским екраном – кожна деталь продумана для вашої зручності.

Вишукане харчування: почніть день із справжнього бенкету – сніданок у The Pand подається з шампанським.

подається з шампанським. Розслаблююча атмосфера – відпочиньте у барі або біля каміна в бібліотеці, оточеній старовинними книгами та колекцією валіз Louis Vuitton.

The Pand Hotel розташований за кілька кроків від ринкової площі Маркт і знаменитої набережної Дейвер, але пропонує оазис спокою в серці міста. Це найкращий 5-зірковий готель у Брюгге для незабутньої відпустки.

Hotel De Orangerie: шарм Брюгге з видом на канал

Розпочніть день із ранкової кави на балконі з видом на мальовничий канал, де повільно пропливають човни. У Hotel De Orangerie казкова атмосфера Брюгге стає вашою реальністю.

Адреса: Kartuizerinnenstraat 10, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 34 16 49

Вебсайт: https://www.hotelorangerie.be/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Цей чарівний готель із видом на канал Дейвер створює затишну атмосферу та елегантний дизайн. Кожен номер тут унікальний і має особливий шарм. Але це не єдине, що робить Hotel De Orangerie одним із найкращих готелів Брюгге:

Просторі та світлі номери з великими вікнами, що відкривають захоплюючі краєвиди на воду та старовинні будівлі.

Затишний внутрішній дворик – справжній тихий і зелений оазис у серці міста, де можна розслабитися після насиченого дня.

Ресторан із терасою дозволяє насолоджуватися вишуканою бельгійською кухнею та прекрасними видами на канал.

Ідеальне розташування в центрі Брюгге, у пішій доступності до головних пам’яток.

Hotel De Orangerie – ідеальний вибір для романтичної відпустки в Бельгії в одному з найкращих готелів Брюгге.

Relais Bourgondisch Cruyce: історія оживає перед вашими очима

Комфорт у готелях Брюгге. Джерело: Image by Barry D from the Pixabay website

Цей 4-зірковий готель виглядає так, ніби зійшов із листівки – настільки ідеально він вписується в казкову атмосферу Брюгге! Relais Bourgondisch Cruyce розташований на мальовничому каналі Гроенерей, прямо навпроти мосту Святого Боніфація, одного з найфотогенічніших місць міста.

Адреса: Wollestraat 41/47, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 33 79 26

Вебсайт: https://www.relaisbourgondischcruyce.be/en/

Рейтинг: 4.7 ⭐

Що робить його привабливим для мандрівників:

Будівля готелю – пам’ятка архітектури XVI століття, яка зберігає старовинні інтер’єри та особливий дух історії.

Просторі та затишні номери з видом на канал і сад мають унікальний дизайн, умебльовані антикварними меблями.

Традиційний бельгійський сніданок із смачними вафлями, який подають у красивій кімнаті з видом на канал.

Атмосферний ресторан із зіркою Мішлен, де вас побалують вишуканими стравами від шеф-кухаря зі світовим ім’ям.

Relais Bourgondisch Cruyce – це не просто топовий готель у Брюгге, а справжня подорож у часі, яка подарує вам незабутні враження та зробить відпустку в Бельгії по-справжньому особливою.

Hotel Jan Brito: спокійний притулок у стінах старовинного монастиря

Хто б міг подумати, що перебування в колишньому монастирі може бути таким затишним? Hotel Jan Brito доводить, що історія та комфорт чудово поєднуються! Розташований у будівлі XIV століття, він приваблює мандрівників своєю спокійною атмосферою та унікальним шармом.

Адреса: Freren Fonteinstraat 1, 8000 Brugge, Бельгія Телефон: +32 50 33 06 01 Вебсайт: https://www.janbrito.com/en/ Рейтинг: 4.5 ⭐

Що чекає на вас у Hotel Jan Brito, одному з найкращих готелів Брюгге:

Автентичність у кожній деталі – просторі номери з високими стелями, дерев’яними балками та іншими архітектурними елементами, збереженими з минулих епох.

Тихий внутрішній дворик – затишний зелений куточок, де можна сховатися від метушні та насолодитися чашкою кави чи келихом бельгійського пива.

Бюджетні ціни – Hotel Jan Brito пропонує комфортне розміщення за доступними цінами, що робить його чудовим варіантом для економних мандрівників.

пропонує комфортне розміщення за доступними цінами, що робить його чудовим варіантом для економних мандрівників. Зручне розташування в пішій доступності від центру Брюгге, поруч із парком і каналами.

Hotel Jan Brito – чудовий вибір для тих, хто шукає тихий і атмосферний готель у Брюгге з хорошим співвідношенням ціни та якості.

Hotel Navarra Brugge: де сучасний стиль зустрічається з історією

Затишні готелі Брюгге. Джерело: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Уявіть стильні інтер’єри, дизайнерські меблі, панорамні вікна з видом на чарівні вулички Брюгге. І все це – за два кроки від головної площі міста! Hotel Navarra Brugge – ідеальне місце для тих, хто цінує комфорт, стиль і розташування.

Адреса: Sint-Jakobsstraat 41, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 34 05 61

Вебсайт: https://www.hotelnavarra.com/

Рейтинг: 4.6 ⭐

Що робить Hotel Navarra Brugge таким привабливим:

Сучасний дизайн в історичному оточенні – готель розташований у стильній будівлі XIX століття, інтер’єри сучасні з яскравими акцентами та дизайнерськими меблями.

Комфортні, просторі номери з кондиціонером, безкоштовним Wi-Fi, телевізорами з плоским екраном і мінібарами.

Багато номерів пропонують чудові краєвиди на історичний центр Брюгге.

Гурманський сніданок-буфет, відомий своєю різноманітністю та якістю продуктів.

Зручне розташування за кілька хвилин ходьби від ринкової площі, церкви Богоматері та інших пам’яток Брюгге.

Hotel Navarra Brugge, чудовий готель Брюгге, ідеально підходить для романтичної подорожі, а також для мандрівок із сім’єю чи друзями. Тут кожен знайде щось особливе для себе!

Hotel Botaniek: бюджетний затишок серед зелені

Шукаєте затишний і доступний готель у Брюгге, який не вдарить по гаманцю? Зверніть увагу на Hotel Botaniek. Цей невеликий готель, розташований поруч із мальовничим ботанічним садом, – справжня знахідка для бюджетних мандрівників!

Адреса: Waalsestraat 23, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 34 14 24

Вебсайт: https://www.botaniek.be/nl/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Hotel Botaniek – хороший вибір для мандрівників, які шукають затишне та розслаблююче місце для проживання з легким доступом до всіх пам’яток Брюгге. Ось що робить це місце особливим:

Спокій і тиша – готель розташований у тихому районі, подалі від гамірних туристичних маршрутів, що гарантує комфортну та розслаблюючу відпустку.

Близькість до природи – чудова перерва від міської метушні.

Прості, але чисті та комфортні номери з усім необхідним для приємного перебування.

Hotel Botaniek пропонує чудові ціни на проживання, що робить його ідеальним варіантом для бюджетних мандрівників у Брюгге.

Hotel 't Keizershof: бюджетна база в серці Брюгге

Класичний сніданок у топ-готелях Брюгге. Джерело: Image by patikaipmuzika from Pixabay website

Мрієте зупинитися в самому центрі Брюгге, не витрачаючи статки? Hotel 't Keizershof – саме те, що вам потрібно! За кілька кроків від головної площі, цей затишний готель пропонує комфортне розміщення за привабливими цінами.

Адреса: Oostmeers 126, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 33 87 28

Вебсайт: https://www.hotelkeizershof.be/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Що робить Hotel 't Keizershof одним із чудових бюджетних готелів Брюгге:

Розташування, розташування і ще раз розташування – готель у самому серці історичного Брюгге, оточений знаменитими каналами, старовинними будівлями та затишними ресторанами.

Затишно та комфортно – попри низьку ціну, готель пропонує приємні та чисті номери з усім необхідним для комфортного перебування.

Сімейна атмосфера – невеликий розмір готелю та привітний персонал створюють відчуття дому.

Ідеальний вибір для активних мандрівників, Hotel 't Keizershof – чудова база для дослідження Брюгге, адже до будь-яких пам’яток легко дістатися пішки. Якщо вам потрібен доступний, але комфортний готель у центрі Брюгге, Hotel 't Keizershof – ідеальний вибір, щоб зануритися в атмосферу міста та насолодитися його культурними скарбами.

Martin's Relais: сімейний затишок за крок від історії

Подорож із дітьми – це справжня пригода, особливо в такому чарівному місті, як Брюгге! А для комфортного відпочинку всієї сім’ї обирайте готель, який потішить як маленьких мандрівників, так і їхніх батьків. Martin's Relais – саме таке місце.

Адреса: Genthof 4a, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 34 18 10

Вебсайт: https://www.martinshotels.com/en/

Рейтинг: 4.4 ⭐

У Martin's Relais ви можете насолоджуватися спокоєм і красою Брюгге та комфортним розміщенням:

Просторі сімейні номери, спеціально розроблені для сімей із дітьми, із достатньою кількістю місця та зручностей для всіх.

Затишний внутрішній дворик дозволяє дітям безпечно гратися на свіжому повітрі, поки батьки відпочивають із чашкою кави.

Розташування в тихому районі гарантує розслаблюючий відпочинок у Брюгге, без метушні, але все ще в пішій доступності до центру міста.

Атмосфера тепла та гостинності, а персонал завжди радий допомогти з будь-якими питаннями.

Martin's Relais – чудовий вибір для сімейної відпустки в Брюгге, що поєднує комфорт, зручність і привабливу ціну.

Crowne Plaza Hotel Brugge: преміальний досвід відпочинку

Релакс у найкращих готелях Брюгге. Джерело: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Шукаєте готель у Брюгге, де можна поєднати дослідження міста з преміальним відпочинком? Crowne Plaza Hotel Brugge – ваш ідеальний вибір! Розташований у мальовничому районі за 10 хвилин від історичного центру, цей сучасний готель пропонує широкий спектр послуг для незабутнього перебування.

Адреса: Burg 10, 8000 Brugge, Бельгія

Телефон: +32 50 44 68 44

Вебсайт: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/

Рейтинг: 4.5 ⭐

Стильні та комфортні номери Crowne Plaza Hotel Brugge із сучасним дизайном оснащені всім необхідним для комфортного перебування: кондиціонер, безкоштовний Wi-Fi, телевізор із плоским екраном, мінібар і кавоварка. Але це не єдине, що завойовує серця мандрівників:

Релакс у спа-центрі – розслаблюючі процедури, сауна, хамам, джакузі та масажна кімната.

Кулінарні насолоди – насолоджуйтесь вишуканими стравами в ресторані готелю або замовляйте вечерю в номер.

Критий басейн і фітнес-центр, щоб залишатися у формі та почуватися добре, не залишаючи готель.

Безкоштовний трансфер до центру міста – швидко та комфортно діставайтеся до історичного центру Брюгге на безкоштовному автобусі готелю.

Crowne Plaza Hotel Brugge – ідеальний готель для тих, хто шукає відпочинок найвищого класу, цінує комфорт, розкіш і можливість розслабитися після насиченого дня.

Брюгге – місто, яке зачаровує з першого погляду та залишає незабутні враження. А щоб ваша подорож була ще яскравішою та комфортнішою, важливо обрати готель, який відповідатиме всім вашим побажанням і можливостям. Ми розповіли про десять чудових готелів Брюгге на будь-який смак і бюджет.

Незалежно від вашого вибору, усі ці готелі пропонують комфортне перебування та унікальний досвід. Чи то сімейна відпустка, чи ділова поїздка, усі ваші вподобання будуть задоволені повною мірою. Ви точно знайдете той, який стане вашим затишним домом у цьому казковому місті!