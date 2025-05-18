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Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.

Анастасия Крыщук

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Отели Брюгге: от средневекового шарма до современного комфорта. Источник: Image by Poposky from Pixabay

Брюгге – это сказочный город, сплетенный из кружева каналов, ароматов шоколада и легенд средневековых мостов. Прогуливайтесь мощеными улочками, открывая тайны старинных построек, катайтесь на лодке, любуясь отражением города в воде. Брюгге – это путешествие во времени, которое запоминается навсегда. А чтобы ваше знакомство с этим очаровательным городом было максимально комфортным, мы составили подборку лучших отелей Брюгге на любой бюджет: от роскошных отелей, пропитанных шармом старины, до уютных и доступных вариантов. Выбирайте подходящий именно вам!

Hotel Dukes' Palace Brugge: погрузитесь в королевскую роскошь

Представьте свое утро в роскошном номере с высокими потолками, украшенными оригинальной лепниной, и легкий завтрак, поданный прямо в постель. Это не сцена из фильма, а реальность в отеле Dukes' Palace Brugge. Расположенный в сердце Брюгге, в бывшем дворце XVI века, он поражает своей великой красотой и атмосферой изысканной элегантности.

Адрес : Prinsenhof 8, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 44 78 88

Вебсайт : https://hoteldukespalace.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Что отличает Dukes' Palace Brugge среди других роскошных бельгийских отелей :

  • Просторные номера с кондиционером, минибаром и рабочей зоной;
  • Роскошные мраморные ванные;
  • Уютный бар Dukes, где можно насладиться аперитивами и закусками;
  • Изысканный ресторан Dukes с бельгийской кухней из сезонных продуктов;
  • Летняя терраса с видом на живописный сад;
  • Конгресс-центр и подземный паркинг.

Dukes' Palace Brugge – идеальный выбор для тех, кто ищет незабываемый отпуск в атмосфере роскоши и исторического величия.

The Pand Hotel: ваш изысканный оазис в сердце Брюгге

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Топ-10 отелей Брюгге. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

The Pand Hotel это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге. Этот уютный бутик-гостиница предлагает гостям атмосферу изысканной роскоши и спокойной тишины.

Адрес : Pandreitje 16, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 06 66

Вебсайт : https://pandhotel.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Что делает The Pand Hotel особенным :

  • Уникальный дизайн – номера украшенные тканями Ralph Lauren, антиквариатом и произведениями искусства, создают атмосферу изысканной элегантности.
  • Безупречный комфорт – гранитные или мраморные ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi, кондиционер и телевизоры с плоским экраном – каждая деталь продумана для вашего удобства.
  • Изысканное питание: начните день с настоящего пира – завтрак в The Pand подается с шампанским.
  • Расслабляющая атмосфера – отдохните в баре или у камина в библиотеке, окруженной старинными книгами и коллекцией чемоданов Louis Vuitton.

The Pand Hotel расположен в нескольких шагах от рыночной площади Маркт и знаменитой набережной Дейвер, но предлагает оазис покоя в сердце города. Это лучший 5-звездочный отель в Брюгге для незабываемого отпуска.

Hotel De Orangerie: шарм Брюгге с видом на канал

Начните день с утреннего кофе на балконе с видом на живописный канал, где медленно проплывают лодки. В Hotel De Orangerie сказочная атмосфера Брюгге становится вашей реальностью.

Адрес : Kartuizerinnenstraat 10, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 16 49

Вебсайт : https://www.hotelorangerie.be/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Очаровательный отель с видом на канал Дейвер создает уютную атмосферу и элегантный дизайн. Каждый номер здесь уникален и имеет особый шарм. Но это не единственное, что делает Hotel De Orangerie одним из лучших отелей Брюгге:

  • Просторные и светлые номера с большими окнами открывают захватывающие виды на воду и старинные здания.
  • Уютный внутренний дворик – настоящий тихий и зеленый оазис в сердце города, где можно расслабиться после насыщенного дня.
  • Ресторан с террасой позволяет насладиться изысканной бельгийской кухней и прекрасными видами на канал.
  • Идеальное расположение в центре Брюгге, в пешей доступности к главным достопримечательностям.

Hotel De Orangerie – идеальный выбор для романтического отпуска в Бельгии в одном из лучших отелей Брюгге.

Relais Bourgondisch Cruyce: история оживает перед вашими глазами

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Комфорт в отелях Брюгге. Источник: Image by Barry D from the Pixabay website

Этот 4-звездочный отель выглядит так, будто сошел с открытки – настолько идеально он вписывается в сказочную атмосферу Брюгге! Relais Bourgondisch Cruyce расположен на живописном канале Гроэнерей, прямо напротив моста Святого Бонифация, одного из самых фотографических мест города.

Адрес : Wollestraat 41/47, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 33 79 26

Вебсайт : https://www.relaisbourgondischcruyce.be/en/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Что делает его привлекательным для путешественников :

  • Здание отеля – памятник архитектуры XVI века, хранящий старинные интерьеры и особый дух истории.
  • Просторные и уютные номера с видом на канал и сад имеют уникальный дизайн, меблированные антикварной мебелью.
  • Традиционный бельгийский завтрак с вкусными вафлями, которые подают в красивой комнате с видом на канал.
  • Атмосферный ресторан со звездой Мишлен, где вас побалуют изысканными блюдами от шеф-повара с мировым именем.

Relais Bourgondisch Cruyce – это не просто топовая гостиница в Брюгге, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам незабываемые впечатления и сделает отпуск в Бельгии по-настоящему особенным.

Hotel Jan Brito: спокойное убежище в стенах старинного монастыря

Кто мог бы подумать, что пребывание в бывшем монастыре может быть таким уютным? Hotel Jan Brito доказывает, что история и комфорт прекрасно сочетаются! Расположенный в здании XIV века, он привлекает путешественников своей спокойной атмосферой и уникальным шармом.

Адрес : Freren Fonteinstraat 1, 8000 Brugge, Бельгия Телефон : +32 50 33 06 01 Вебсайт : https://www.janbrito.com/en/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Что ждет вас в Hotel Jan Brito, одном из лучших отелей Брюгге :

  • Подлинность в каждой детали – просторные номера с высокими потолками, деревянными балками и другими архитектурными элементами, сохраненными из прошлых эпох.
  • Тихий внутренний дворик – уютный зеленый уголок, где можно спрятаться от суеты и насладиться чашкой кофе или бокалом бельгийского пива.
  • Бюджетные цены – Hotel Jan Brito предлагает комфортное размещение по доступным ценам, что делает его отличным вариантом для экономных путешественников.
  • Удобное расположение в пешей доступности от центра Брюгге, рядом с парком и каналами.

Hotel Jan Brito – отличный выбор для тех, кто ищет тихий и атмосферный отель в Брюгге с хорошим соотношением цены и качества.

Hotel Navarra Brugge: где современный стиль встречается с историей

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Уютные отели Брюгге. Источник: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Представьте стильные интерьеры, дизайнерскую мебель, панорамные окна с видом на очаровательные улочки Брюгге. И все это – в двух шагах от главной площади города! Hotel Navarra Brugge – это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, стиль и расположение.

Адрес : Sint-Jakobsstraat 41, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 05 61

Вебсайт : https://www.hotelnavarra.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Что делает Hotel Navarra Brugge таким привлекательным :

  • Современный дизайн в историческом окружении – отель расположен в стильном здании XIX века, интерьеры современные с яркими акцентами и дизайнерской мебелью.
  • Комфортные просторные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном и минибарами.
  • Многие номера предлагают великолепные виды на исторический центр Брюгге.
  • Гурманский завтрак-буфет, известный своим разнообразием и качеством продуктов.
  • Удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от рыночной площади, церкви Богоматери и других достопримечательностей Брюгге.

Hotel Navarra Brugge, отличный отель Брюгге, идеально подходит для романтического путешествия, а также для путешествий с семьей или друзьями. Здесь каждый найдет что-нибудь особенное для себя!

Hotel Botaniek: бюджетный уют среди зелени

Ищете уютный и доступный отель в Брюгге, который не ударит по кошельку? Обратите внимание на Hotel Botaniek. Эта небольшая гостиница, расположенная рядом с живописным ботаническим садом, – настоящая находка для бюджетных путешественников!

Адрес : Waalsestraat 23, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 14 24

Вебсайт : https://www.botaniek.be/nl/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Hotel Botaniek – это хороший выбор для путешественников, которые ищут уютное и расслабляющее место для проживания с легким доступом ко всем достопримечательностям Брюгге. Вот что делает это место особенным:

  • Спокойствие и тишина – отель расположен в тихом районе, вдали от шумных туристических маршрутов, что гарантирует комфортный и расслабляющий отпуск.
  • Близость к природе – отличный перерыв от городской суеты.
  • Простые, но чистые и комфортные номера со всем необходимым для приятного пребывания.

Hotel Botaniek предлагает отличные цены на проживание, что делает его идеальным вариантом для бюджетных путешественников в Брюгге.

Hotel't Keizershof: бюджетная база в сердце Брюгге

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Классический завтрак в топ-гостиницах Брюгге. Источник: Image by patikaipmuzika from Pixabay website

Мечтаете остановиться в самом центре Брюгге, не тратя состояние? Hotel't Keizershof – именно то, что вам нужно! В нескольких шагах от главной площади, уютная гостиница предлагает комфортное размещение по привлекательным ценам.

Адрес : Oostmeers 126, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 33 87 28

Вебсайт : https://www.hotelkeizershof.be/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Что делает Hotel 't Keizershof одним из прекрасных бюджетных отелей Брюгге :

  • Расположение, расположение и еще раз расположение – отель в самом сердце исторического Брюгге, окруженный знаменитыми каналами, старинными постройками и уютными ресторанами.
  • Уютно и комфортно – несмотря на низкую цену, отель предлагает приятные и чистые номера со всем необходимым для комфортного пребывания.
  • Семейная атмосфера – небольшой размер отеля и радушный персонал создают ощущение дома.

Идеальный выбор для активных путешественников, Hotel 't Keizershof – отличная база для исследования Брюгге, ведь до любых достопримечательностей легко добраться пешком. Hotel 't Keizershof это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге.

Martin's Relais: семейный уют в шаге от истории

Путешествие с детьми – это настоящее приключение, особенно в таком волшебном городе, как Брюгге! А для комфортного отдыха всей семьи выбирайте отель, который порадует как маленьких путешественников, так и родителей. Martin's Relais – именно такое место.

Адрес : Genthof 4a, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 18 10

Вебсайт : https://www.martinshotels.com/en/

Рейтинг : 4.4 ⭐

В Martin's Relais вы можете наслаждаться спокойствием и красотой Брюгге и комфортным размещением:

  • Просторные семейные номера специально разработаны для семей с детьми, с достаточным количеством места и удобств для всех.
  • Уютный внутренний дворик позволяет детям безопасно играть на свежем воздухе, пока родители отдыхают с чашечкой кофе.
  • Расположение в тихом районе гарантирует расслабляющий отдых в Брюгге, без суеты, но все еще в пешей доступности к центру города.
  • Атмосфера тепла и гостеприимства, а персонал всегда рад помочь любым вопросам.

Martin's Relais – отличный выбор для семейного отпуска в Брюгге, что сочетает комфорт, удобство и привлекательную цену.

Crowne Plaza Hotel Brugge: премиальный опыт отдыха

Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Релакс в лучших отелях Брюгге. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Ищете отель в Брюгге, где можно совместить исследования города с премиальным отдыхом? Crowne Plaza Hotel Brugge – ваш идеальный выбор! Расположенный в живописном районе в 10 минутах от исторического центра, этот современный отель предлагает широкий спектр услуг для незабываемого пребывания.

Адрес : Burg 10, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 44 68 44

Вебсайт : https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Стильные и комфортные номера Crowne Plaza Hotel Brugge с современным дизайном оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, минибар и кофеварка. Но это не единственное, что завоевывает сердца путешественников:

  • В спа-центре предлагается следующее: расслабляющие процедуры, сауна, хаммам, джакузи и массаж.
  • Кулинарное удовольствие – наслаждайтесь изысканными блюдами в ресторане отеля или заказывайте ужин в номер.
  • Крытый бассейн и фитнес-центр, чтобы оставаться в форме и чувствовать себя хорошо, не покидая отель.
  • Бесплатный трансфер в центр города – быстро и комфортно добрайтесь до исторического центра Брюгге на бесплатном автобусе отеля.

Crowne Plaza Hotel Brugge – идеальный отель для тех, кто ищет отдых высочайшего класса, ценит комфорт, роскошь и возможность расслабиться после насыщенного дня.

Брюгге – город, который очаровывает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. А чтобы ваше путешествие было еще ярче и комфортнее, важно выбрать гостиницу, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям и возможностям. Мы рассказали о десяти прекрасных гостиницах Брюгге на любой вкус и бюджет.

Независимо от вашего выбора, все эти отели предлагают комфортное пребывание и уникальный опыт. Будь то семейный отпуск или деловая поездка, все ваши предпочтения будут довольны в полной мере. Вы точно найдете тот, который станет вашим уютным домом в этом сказочном городе!

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