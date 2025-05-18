Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.
Брюгге – это сказочный город, сплетенный из кружева каналов, ароматов шоколада и легенд средневековых мостов. Прогуливайтесь мощеными улочками, открывая тайны старинных построек, катайтесь на лодке, любуясь отражением города в воде. Брюгге – это путешествие во времени, которое запоминается навсегда. А чтобы ваше знакомство с этим очаровательным городом было максимально комфортным, мы составили подборку лучших отелей Брюгге на любой бюджет: от роскошных отелей, пропитанных шармом старины, до уютных и доступных вариантов. Выбирайте подходящий именно вам!
Hotel Dukes' Palace Brugge: погрузитесь в королевскую роскошь
Представьте свое утро в роскошном номере с высокими потолками, украшенными оригинальной лепниной, и легкий завтрак, поданный прямо в постель. Это не сцена из фильма, а реальность в отеле Dukes' Palace Brugge. Расположенный в сердце Брюгге, в бывшем дворце XVI века, он поражает своей великой красотой и атмосферой изысканной элегантности.
Адрес : Prinsenhof 8, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 44 78 88
Вебсайт : https://hoteldukespalace.com/
Рейтинг : 4.7 ⭐
Что отличает Dukes' Palace Brugge среди других роскошных бельгийских отелей :
- Просторные номера с кондиционером, минибаром и рабочей зоной;
- Роскошные мраморные ванные;
- Уютный бар Dukes, где можно насладиться аперитивами и закусками;
- Изысканный ресторан Dukes с бельгийской кухней из сезонных продуктов;
- Летняя терраса с видом на живописный сад;
- Конгресс-центр и подземный паркинг.
Dukes' Palace Brugge – идеальный выбор для тех, кто ищет незабываемый отпуск в атмосфере роскоши и исторического величия.
The Pand Hotel: ваш изысканный оазис в сердце Брюгге
The Pand Hotel это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге. Этот уютный бутик-гостиница предлагает гостям атмосферу изысканной роскоши и спокойной тишины.
Адрес : Pandreitje 16, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 34 06 66
Вебсайт : https://pandhotel.com/
Рейтинг : 4.8 ⭐
Что делает The Pand Hotel особенным :
- Уникальный дизайн – номера украшенные тканями Ralph Lauren, антиквариатом и произведениями искусства, создают атмосферу изысканной элегантности.
- Безупречный комфорт – гранитные или мраморные ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi, кондиционер и телевизоры с плоским экраном – каждая деталь продумана для вашего удобства.
- Изысканное питание: начните день с настоящего пира – завтрак в The Pand подается с шампанским.
- Расслабляющая атмосфера – отдохните в баре или у камина в библиотеке, окруженной старинными книгами и коллекцией чемоданов Louis Vuitton.
The Pand Hotel расположен в нескольких шагах от рыночной площади Маркт и знаменитой набережной Дейвер, но предлагает оазис покоя в сердце города. Это лучший 5-звездочный отель в Брюгге для незабываемого отпуска.
Hotel De Orangerie: шарм Брюгге с видом на канал
Начните день с утреннего кофе на балконе с видом на живописный канал, где медленно проплывают лодки. В Hotel De Orangerie сказочная атмосфера Брюгге становится вашей реальностью.
Адрес : Kartuizerinnenstraat 10, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 34 16 49
Вебсайт : https://www.hotelorangerie.be/
Рейтинг : 4.6 ⭐
Очаровательный отель с видом на канал Дейвер создает уютную атмосферу и элегантный дизайн. Каждый номер здесь уникален и имеет особый шарм. Но это не единственное, что делает Hotel De Orangerie одним из лучших отелей Брюгге:
- Просторные и светлые номера с большими окнами открывают захватывающие виды на воду и старинные здания.
- Уютный внутренний дворик – настоящий тихий и зеленый оазис в сердце города, где можно расслабиться после насыщенного дня.
- Ресторан с террасой позволяет насладиться изысканной бельгийской кухней и прекрасными видами на канал.
- Идеальное расположение в центре Брюгге, в пешей доступности к главным достопримечательностям.
Hotel De Orangerie – идеальный выбор для романтического отпуска в Бельгии в одном из лучших отелей Брюгге.
Relais Bourgondisch Cruyce: история оживает перед вашими глазами
Этот 4-звездочный отель выглядит так, будто сошел с открытки – настолько идеально он вписывается в сказочную атмосферу Брюгге! Relais Bourgondisch Cruyce расположен на живописном канале Гроэнерей, прямо напротив моста Святого Бонифация, одного из самых фотографических мест города.
Адрес : Wollestraat 41/47, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 33 79 26
Вебсайт : https://www.relaisbourgondischcruyce.be/en/
Рейтинг : 4.7 ⭐
Что делает его привлекательным для путешественников :
- Здание отеля – памятник архитектуры XVI века, хранящий старинные интерьеры и особый дух истории.
- Просторные и уютные номера с видом на канал и сад имеют уникальный дизайн, меблированные антикварной мебелью.
- Традиционный бельгийский завтрак с вкусными вафлями, которые подают в красивой комнате с видом на канал.
- Атмосферный ресторан со звездой Мишлен, где вас побалуют изысканными блюдами от шеф-повара с мировым именем.
Relais Bourgondisch Cruyce – это не просто топовая гостиница в Брюгге, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам незабываемые впечатления и сделает отпуск в Бельгии по-настоящему особенным.
Hotel Jan Brito: спокойное убежище в стенах старинного монастыря
Кто мог бы подумать, что пребывание в бывшем монастыре может быть таким уютным? Hotel Jan Brito доказывает, что история и комфорт прекрасно сочетаются! Расположенный в здании XIV века, он привлекает путешественников своей спокойной атмосферой и уникальным шармом.
Адрес : Freren Fonteinstraat 1, 8000 Brugge, Бельгия Телефон : +32 50 33 06 01 Вебсайт : https://www.janbrito.com/en/ Рейтинг : 4.5 ⭐
Что ждет вас в Hotel Jan Brito, одном из лучших отелей Брюгге :
- Подлинность в каждой детали – просторные номера с высокими потолками, деревянными балками и другими архитектурными элементами, сохраненными из прошлых эпох.
- Тихий внутренний дворик – уютный зеленый уголок, где можно спрятаться от суеты и насладиться чашкой кофе или бокалом бельгийского пива.
- Бюджетные цены – Hotel Jan Brito предлагает комфортное размещение по доступным ценам, что делает его отличным вариантом для экономных путешественников.
- Удобное расположение в пешей доступности от центра Брюгге, рядом с парком и каналами.
Hotel Jan Brito – отличный выбор для тех, кто ищет тихий и атмосферный отель в Брюгге с хорошим соотношением цены и качества.
Hotel Navarra Brugge: где современный стиль встречается с историей
Представьте стильные интерьеры, дизайнерскую мебель, панорамные окна с видом на очаровательные улочки Брюгге. И все это – в двух шагах от главной площади города! Hotel Navarra Brugge – это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, стиль и расположение.
Адрес : Sint-Jakobsstraat 41, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 34 05 61
Вебсайт : https://www.hotelnavarra.com/
Рейтинг : 4.6 ⭐
Что делает Hotel Navarra Brugge таким привлекательным :
- Современный дизайн в историческом окружении – отель расположен в стильном здании XIX века, интерьеры современные с яркими акцентами и дизайнерской мебелью.
- Комфортные просторные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном и минибарами.
- Многие номера предлагают великолепные виды на исторический центр Брюгге.
- Гурманский завтрак-буфет, известный своим разнообразием и качеством продуктов.
- Удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от рыночной площади, церкви Богоматери и других достопримечательностей Брюгге.
Hotel Navarra Brugge, отличный отель Брюгге, идеально подходит для романтического путешествия, а также для путешествий с семьей или друзьями. Здесь каждый найдет что-нибудь особенное для себя!
Hotel Botaniek: бюджетный уют среди зелени
Ищете уютный и доступный отель в Брюгге, который не ударит по кошельку? Обратите внимание на Hotel Botaniek. Эта небольшая гостиница, расположенная рядом с живописным ботаническим садом, – настоящая находка для бюджетных путешественников!
Адрес : Waalsestraat 23, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 34 14 24
Вебсайт : https://www.botaniek.be/nl/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Hotel Botaniek – это хороший выбор для путешественников, которые ищут уютное и расслабляющее место для проживания с легким доступом ко всем достопримечательностям Брюгге. Вот что делает это место особенным:
- Спокойствие и тишина – отель расположен в тихом районе, вдали от шумных туристических маршрутов, что гарантирует комфортный и расслабляющий отпуск.
- Близость к природе – отличный перерыв от городской суеты.
- Простые, но чистые и комфортные номера со всем необходимым для приятного пребывания.
Hotel Botaniek предлагает отличные цены на проживание, что делает его идеальным вариантом для бюджетных путешественников в Брюгге.
Hotel't Keizershof: бюджетная база в сердце Брюгге
Мечтаете остановиться в самом центре Брюгге, не тратя состояние? Hotel't Keizershof – именно то, что вам нужно! В нескольких шагах от главной площади, уютная гостиница предлагает комфортное размещение по привлекательным ценам.
Адрес : Oostmeers 126, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 33 87 28
Вебсайт : https://www.hotelkeizershof.be/
Рейтинг: 4.2 ⭐
Что делает Hotel 't Keizershof одним из прекрасных бюджетных отелей Брюгге :
- Расположение, расположение и еще раз расположение – отель в самом сердце исторического Брюгге, окруженный знаменитыми каналами, старинными постройками и уютными ресторанами.
- Уютно и комфортно – несмотря на низкую цену, отель предлагает приятные и чистые номера со всем необходимым для комфортного пребывания.
- Семейная атмосфера – небольшой размер отеля и радушный персонал создают ощущение дома.
Идеальный выбор для активных путешественников, Hotel 't Keizershof – отличная база для исследования Брюгге, ведь до любых достопримечательностей легко добраться пешком. Hotel 't Keizershof это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге.
Martin's Relais: семейный уют в шаге от истории
Путешествие с детьми – это настоящее приключение, особенно в таком волшебном городе, как Брюгге! А для комфортного отдыха всей семьи выбирайте отель, который порадует как маленьких путешественников, так и родителей. Martin's Relais – именно такое место.
Адрес : Genthof 4a, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 34 18 10
Вебсайт : https://www.martinshotels.com/en/
Рейтинг : 4.4 ⭐
В Martin's Relais вы можете наслаждаться спокойствием и красотой Брюгге и комфортным размещением:
- Просторные семейные номера специально разработаны для семей с детьми, с достаточным количеством места и удобств для всех.
- Уютный внутренний дворик позволяет детям безопасно играть на свежем воздухе, пока родители отдыхают с чашечкой кофе.
- Расположение в тихом районе гарантирует расслабляющий отдых в Брюгге, без суеты, но все еще в пешей доступности к центру города.
- Атмосфера тепла и гостеприимства, а персонал всегда рад помочь любым вопросам.
Martin's Relais – отличный выбор для семейного отпуска в Брюгге, что сочетает комфорт, удобство и привлекательную цену.
Crowne Plaza Hotel Brugge: премиальный опыт отдыха
Ищете отель в Брюгге, где можно совместить исследования города с премиальным отдыхом? Crowne Plaza Hotel Brugge – ваш идеальный выбор! Расположенный в живописном районе в 10 минутах от исторического центра, этот современный отель предлагает широкий спектр услуг для незабываемого пребывания.
Адрес : Burg 10, 8000 Brugge, Бельгия
Телефон : +32 50 44 68 44
Вебсайт : https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/
Рейтинг : 4.5 ⭐
Стильные и комфортные номера Crowne Plaza Hotel Brugge с современным дизайном оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, минибар и кофеварка. Но это не единственное, что завоевывает сердца путешественников:
- В спа-центре предлагается следующее: расслабляющие процедуры, сауна, хаммам, джакузи и массаж.
- Кулинарное удовольствие – наслаждайтесь изысканными блюдами в ресторане отеля или заказывайте ужин в номер.
- Крытый бассейн и фитнес-центр, чтобы оставаться в форме и чувствовать себя хорошо, не покидая отель.
- Бесплатный трансфер в центр города – быстро и комфортно добрайтесь до исторического центра Брюгге на бесплатном автобусе отеля.
Crowne Plaza Hotel Brugge – идеальный отель для тех, кто ищет отдых высочайшего класса, ценит комфорт, роскошь и возможность расслабиться после насыщенного дня.
Брюгге – город, который очаровывает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. А чтобы ваше путешествие было еще ярче и комфортнее, важно выбрать гостиницу, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям и возможностям. Мы рассказали о десяти прекрасных гостиницах Брюгге на любой вкус и бюджет.
Независимо от вашего выбора, все эти отели предлагают комфортное пребывание и уникальный опыт. Будь то семейный отпуск или деловая поездка, все ваши предпочтения будут довольны в полной мере. Вы точно найдете тот, который станет вашим уютным домом в этом сказочном городе!