Топ-10 отелей Брюгге для всех вкусов и бюджетов: идеальный отпуск в сердце Бельгии.

Брюгге – это сказочный город, сплетенный из кружева каналов, ароматов шоколада и легенд средневековых мостов. Прогуливайтесь мощеными улочками, открывая тайны старинных построек, катайтесь на лодке, любуясь отражением города в воде. Брюгге – это путешествие во времени, которое запоминается навсегда. А чтобы ваше знакомство с этим очаровательным городом было максимально комфортным, мы составили подборку лучших отелей Брюгге на любой бюджет: от роскошных отелей, пропитанных шармом старины, до уютных и доступных вариантов. Выбирайте подходящий именно вам!

Hotel Dukes' Palace Brugge: погрузитесь в королевскую роскошь

Представьте свое утро в роскошном номере с высокими потолками, украшенными оригинальной лепниной, и легкий завтрак, поданный прямо в постель. Это не сцена из фильма, а реальность в отеле Dukes' Palace Brugge. Расположенный в сердце Брюгге, в бывшем дворце XVI века, он поражает своей великой красотой и атмосферой изысканной элегантности.

Адрес : Prinsenhof 8, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 44 78 88

Вебсайт : https://hoteldukespalace.com/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Что отличает Dukes' Palace Brugge среди других роскошных бельгийских отелей :

Просторные номера с кондиционером, минибаром и рабочей зоной;

Роскошные мраморные ванные;

Уютный бар Dukes , где можно насладиться аперитивами и закусками;

, где можно насладиться аперитивами и закусками; Изысканный ресторан Dukes с бельгийской кухней из сезонных продуктов;

Летняя терраса с видом на живописный сад;

Конгресс-центр и подземный паркинг.

Dukes' Palace Brugge – идеальный выбор для тех, кто ищет незабываемый отпуск в атмосфере роскоши и исторического величия.

The Pand Hotel: ваш изысканный оазис в сердце Брюгге

Топ-10 отелей Брюгге. Источник: THAM YUAN YUAN image from the Pixabay website

The Pand Hotel это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге. Этот уютный бутик-гостиница предлагает гостям атмосферу изысканной роскоши и спокойной тишины.

Адрес : Pandreitje 16, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 06 66

Вебсайт : https://pandhotel.com/

Рейтинг : 4.8 ⭐

Что делает The Pand Hotel особенным :

Уникальный дизайн – номера украшенные тканями Ralph Lauren, антиквариатом и произведениями искусства, создают атмосферу изысканной элегантности.

Безупречный комфорт – гранитные или мраморные ванные комнаты, бесплатный Wi-Fi, кондиционер и телевизоры с плоским экраном – каждая деталь продумана для вашего удобства.

Изысканное питание: начните день с настоящего пира – завтрак в The Pand подается с шампанским.

подается с шампанским. Расслабляющая атмосфера – отдохните в баре или у камина в библиотеке, окруженной старинными книгами и коллекцией чемоданов Louis Vuitton.

The Pand Hotel расположен в нескольких шагах от рыночной площади Маркт и знаменитой набережной Дейвер, но предлагает оазис покоя в сердце города. Это лучший 5-звездочный отель в Брюгге для незабываемого отпуска.

Hotel De Orangerie: шарм Брюгге с видом на канал

Начните день с утреннего кофе на балконе с видом на живописный канал, где медленно проплывают лодки. В Hotel De Orangerie сказочная атмосфера Брюгге становится вашей реальностью.

Адрес : Kartuizerinnenstraat 10, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 16 49

Вебсайт : https://www.hotelorangerie.be/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Очаровательный отель с видом на канал Дейвер создает уютную атмосферу и элегантный дизайн. Каждый номер здесь уникален и имеет особый шарм. Но это не единственное, что делает Hotel De Orangerie одним из лучших отелей Брюгге:

Просторные и светлые номера с большими окнами открывают захватывающие виды на воду и старинные здания.

Уютный внутренний дворик – настоящий тихий и зеленый оазис в сердце города, где можно расслабиться после насыщенного дня.

Ресторан с террасой позволяет насладиться изысканной бельгийской кухней и прекрасными видами на канал.

Идеальное расположение в центре Брюгге, в пешей доступности к главным достопримечательностям.

Hotel De Orangerie – идеальный выбор для романтического отпуска в Бельгии в одном из лучших отелей Брюгге.

Relais Bourgondisch Cruyce: история оживает перед вашими глазами

Комфорт в отелях Брюгге. Источник: Image by Barry D from the Pixabay website

Этот 4-звездочный отель выглядит так, будто сошел с открытки – настолько идеально он вписывается в сказочную атмосферу Брюгге! Relais Bourgondisch Cruyce расположен на живописном канале Гроэнерей, прямо напротив моста Святого Бонифация, одного из самых фотографических мест города.

Адрес : Wollestraat 41/47, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 33 79 26

Вебсайт : https://www.relaisbourgondischcruyce.be/en/

Рейтинг : 4.7 ⭐

Что делает его привлекательным для путешественников :

Здание отеля – памятник архитектуры XVI века, хранящий старинные интерьеры и особый дух истории.

Просторные и уютные номера с видом на канал и сад имеют уникальный дизайн, меблированные антикварной мебелью.

Традиционный бельгийский завтрак с вкусными вафлями, которые подают в красивой комнате с видом на канал.

Атмосферный ресторан со звездой Мишлен, где вас побалуют изысканными блюдами от шеф-повара с мировым именем.

Relais Bourgondisch Cruyce – это не просто топовая гостиница в Брюгге, а настоящее путешествие во времени, которое подарит вам незабываемые впечатления и сделает отпуск в Бельгии по-настоящему особенным.

Hotel Jan Brito: спокойное убежище в стенах старинного монастыря

Кто мог бы подумать, что пребывание в бывшем монастыре может быть таким уютным? Hotel Jan Brito доказывает, что история и комфорт прекрасно сочетаются! Расположенный в здании XIV века, он привлекает путешественников своей спокойной атмосферой и уникальным шармом.

Адрес : Freren Fonteinstraat 1, 8000 Brugge, Бельгия Телефон : +32 50 33 06 01 Вебсайт : https://www.janbrito.com/en/ Рейтинг : 4.5 ⭐

Что ждет вас в Hotel Jan Brito, одном из лучших отелей Брюгге :

Подлинность в каждой детали – просторные номера с высокими потолками, деревянными балками и другими архитектурными элементами, сохраненными из прошлых эпох.

Тихий внутренний дворик – уютный зеленый уголок, где можно спрятаться от суеты и насладиться чашкой кофе или бокалом бельгийского пива.

Бюджетные цены – Hotel Jan Brito предлагает комфортное размещение по доступным ценам, что делает его отличным вариантом для экономных путешественников.

предлагает комфортное размещение по доступным ценам, что делает его отличным вариантом для экономных путешественников. Удобное расположение в пешей доступности от центра Брюгге, рядом с парком и каналами.

Hotel Jan Brito – отличный выбор для тех, кто ищет тихий и атмосферный отель в Брюгге с хорошим соотношением цены и качества.

Hotel Navarra Brugge: где современный стиль встречается с историей

Уютные отели Брюгге. Источник: Image by Steve Buissinne from the Pixabay website

Представьте стильные интерьеры, дизайнерскую мебель, панорамные окна с видом на очаровательные улочки Брюгге. И все это – в двух шагах от главной площади города! Hotel Navarra Brugge – это идеальное место для тех, кто ценит комфорт, стиль и расположение.

Адрес : Sint-Jakobsstraat 41, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 05 61

Вебсайт : https://www.hotelnavarra.com/

Рейтинг : 4.6 ⭐

Что делает Hotel Navarra Brugge таким привлекательным :

Современный дизайн в историческом окружении – отель расположен в стильном здании XIX века, интерьеры современные с яркими акцентами и дизайнерской мебелью.

Комфортные просторные номера с кондиционером, бесплатным Wi-Fi, телевизорами с плоским экраном и минибарами.

Многие номера предлагают великолепные виды на исторический центр Брюгге.

Гурманский завтрак-буфет, известный своим разнообразием и качеством продуктов.

Удобное расположение в нескольких минутах ходьбы от рыночной площади, церкви Богоматери и других достопримечательностей Брюгге.

Hotel Navarra Brugge, отличный отель Брюгге, идеально подходит для романтического путешествия, а также для путешествий с семьей или друзьями. Здесь каждый найдет что-нибудь особенное для себя!

Hotel Botaniek: бюджетный уют среди зелени

Ищете уютный и доступный отель в Брюгге, который не ударит по кошельку? Обратите внимание на Hotel Botaniek. Эта небольшая гостиница, расположенная рядом с живописным ботаническим садом, – настоящая находка для бюджетных путешественников!

Адрес : Waalsestraat 23, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 14 24

Вебсайт : https://www.botaniek.be/nl/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Hotel Botaniek – это хороший выбор для путешественников, которые ищут уютное и расслабляющее место для проживания с легким доступом ко всем достопримечательностям Брюгге. Вот что делает это место особенным:

Спокойствие и тишина – отель расположен в тихом районе, вдали от шумных туристических маршрутов, что гарантирует комфортный и расслабляющий отпуск.

Близость к природе – отличный перерыв от городской суеты.

Простые, но чистые и комфортные номера со всем необходимым для приятного пребывания.

Hotel Botaniek предлагает отличные цены на проживание, что делает его идеальным вариантом для бюджетных путешественников в Брюгге.

Hotel't Keizershof: бюджетная база в сердце Брюгге

Классический завтрак в топ-гостиницах Брюгге. Источник: Image by patikaipmuzika from Pixabay website

Мечтаете остановиться в самом центре Брюгге, не тратя состояние? Hotel't Keizershof – именно то, что вам нужно! В нескольких шагах от главной площади, уютная гостиница предлагает комфортное размещение по привлекательным ценам.

Адрес : Oostmeers 126, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 33 87 28

Вебсайт : https://www.hotelkeizershof.be/

Рейтинг: 4.2 ⭐

Что делает Hotel 't Keizershof одним из прекрасных бюджетных отелей Брюгге :

Расположение, расположение и еще раз расположение – отель в самом сердце исторического Брюгге, окруженный знаменитыми каналами, старинными постройками и уютными ресторанами.

Уютно и комфортно – несмотря на низкую цену, отель предлагает приятные и чистые номера со всем необходимым для комфортного пребывания.

Семейная атмосфера – небольшой размер отеля и радушный персонал создают ощущение дома.

Идеальный выбор для активных путешественников, Hotel 't Keizershof – отличная база для исследования Брюгге, ведь до любых достопримечательностей легко добраться пешком. Hotel 't Keizershof это отличный выбор как для туристических, так и для бизнес поездок, во время посещения Брюгге.

Martin's Relais: семейный уют в шаге от истории

Путешествие с детьми – это настоящее приключение, особенно в таком волшебном городе, как Брюгге! А для комфортного отдыха всей семьи выбирайте отель, который порадует как маленьких путешественников, так и родителей. Martin's Relais – именно такое место.

Адрес : Genthof 4a, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 34 18 10

Вебсайт : https://www.martinshotels.com/en/

Рейтинг : 4.4 ⭐

В Martin's Relais вы можете наслаждаться спокойствием и красотой Брюгге и комфортным размещением:

Просторные семейные номера специально разработаны для семей с детьми, с достаточным количеством места и удобств для всех.

Уютный внутренний дворик позволяет детям безопасно играть на свежем воздухе, пока родители отдыхают с чашечкой кофе.

Расположение в тихом районе гарантирует расслабляющий отдых в Брюгге, без суеты, но все еще в пешей доступности к центру города.

Атмосфера тепла и гостеприимства, а персонал всегда рад помочь любым вопросам.

Martin's Relais – отличный выбор для семейного отпуска в Брюгге, что сочетает комфорт, удобство и привлекательную цену.

Crowne Plaza Hotel Brugge: премиальный опыт отдыха

Релакс в лучших отелях Брюгге. Источник: Image by Engin Akyurt from the Pixabay website

Ищете отель в Брюгге, где можно совместить исследования города с премиальным отдыхом? Crowne Plaza Hotel Brugge – ваш идеальный выбор! Расположенный в живописном районе в 10 минутах от исторического центра, этот современный отель предлагает широкий спектр услуг для незабываемого пребывания.

Адрес : Burg 10, 8000 Brugge, Бельгия

Телефон : +32 50 44 68 44

Вебсайт : https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/brugge/

Рейтинг : 4.5 ⭐

Стильные и комфортные номера Crowne Plaza Hotel Brugge с современным дизайном оснащены всем необходимым для комфортного пребывания: кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор с плоским экраном, минибар и кофеварка. Но это не единственное, что завоевывает сердца путешественников:

В спа-центре предлагается следующее: расслабляющие процедуры, сауна, хаммам, джакузи и массаж.

Кулинарное удовольствие – наслаждайтесь изысканными блюдами в ресторане отеля или заказывайте ужин в номер.

Крытый бассейн и фитнес-центр, чтобы оставаться в форме и чувствовать себя хорошо, не покидая отель.

Бесплатный трансфер в центр города – быстро и комфортно добрайтесь до исторического центра Брюгге на бесплатном автобусе отеля.

Crowne Plaza Hotel Brugge – идеальный отель для тех, кто ищет отдых высочайшего класса, ценит комфорт, роскошь и возможность расслабиться после насыщенного дня.

Брюгге – город, который очаровывает с первого взгляда и оставляет незабываемые впечатления. А чтобы ваше путешествие было еще ярче и комфортнее, важно выбрать гостиницу, которая будет отвечать всем вашим пожеланиям и возможностям. Мы рассказали о десяти прекрасных гостиницах Брюгге на любой вкус и бюджет.

Независимо от вашего выбора, все эти отели предлагают комфортное пребывание и уникальный опыт. Будь то семейный отпуск или деловая поездка, все ваши предпочтения будут довольны в полной мере. Вы точно найдете тот, который станет вашим уютным домом в этом сказочном городе!