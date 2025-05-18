Таємні місця Північної Італії: перлини, про які знають не всі мандрівники

Італія є домом для величезної кількості унікальних пам’яток, класичних і по-справжньому елегантних місць, які входять до списків бажань численних мандрівників з усіх куточків світу. Однак ця європейська країна також пропонує багато таємничих скарбів, про які туристи, можливо, навіть ніколи не чули. Зокрема, це стосується Північної Італії, яка складається з восьми окремих регіонів, кожен із яких сповнений прекрасних міст і мальовничих сіл. Від неперевершеної краси Сан-Ремо та Портофіно до величних Доломітів, вам не бракуватиме нових і особливих локацій для дослідження. Тож, якщо ви хочете відійти від второваних шляхів і дослідити інший бік цієї приголомшливої європейської картини, наступний список містить 18 прихованих перлин Північної Італії, які варті уваги.

Кампіоне д’Італія

Унікальний регіон Північної Італії. Джерело: Image by Alan Iselin/Pixabay

Серед дивовижних місць Північної Італії особливу увагу заслуговує Кампіоне д’Італія. Це справді унікальна локація, ексклав – невеликий регіон, відокремлений від основної частини країни та оточений територією Швейцарії. Кампіоне д’Італія, з його видами на озеро та багатою культурою, розташований менш ніж за кілометр від решти Італії. Однак шлях туди пролягає через Швейцарію; потрібно подолати 14 кілометрів звивистих доріг, насолоджуючись приголомшливими краєвидами. Серед пам’яток, які варто побачити, – Ораторій Сан-П’єтро, старовинна церква Сан-Зеноне та Санктуарій Санта-Марія деї Гірлі.

Південний Тіроль

Ще одна особлива перлина Північної Італії – Південний Тіроль. Його унікальність полягає в тому, що це німецькомовний альпійський регіон. До Першої світової війни ця територія належала Австрії. Сьогодні італійська частина зберігає багато автентичних традицій і німецький характер. Ще одна причина відвідати Південний Тіроль, окрім його багатої культури та історії, – це фантастичні гірські пейзажі. Серед головних пам’яток, які варто відвідати:

Доломіти ;

; Долина Валь-Гардена з широким вибором лижних трас;

з широким вибором лижних трас; Провінція Больцано ;

; Місто Мерано, один із найпопулярніших кліматичних курортів Європи.

Ця локація відрізняється від решти Італії, тож якщо ви хочете дослідити інший бік країни, обов’язково заплануйте візит сюди. Південний Тіроль пропонує різноманітні активності на будь-який смак, такі як катання на лижах, захоплюючі пригоди та багато інших заходів на свіжому повітрі.

К’юза

Прямо в серці італійських Альп розташований невеликий, але дуже красивий містечко К’юза, відоме своєю мистецькою сценою, що сягає століть. К’юза також може похвалитися барвистими будівлями та їх готичними аналогами, старовинними церквами та ретро-пейзажами неймовірної краси.

Головною особливістю міста, якою воно пишається, є музей, де зберігаються скарби та цінні експонати Лорето: від кераміки до картин іспанських та італійських художників минулих століть. Крім того, К’юза пропонує велику кількість розкішних ресторанів, які подають вишукані страви від середземноморської до альпійської кухні.

Бергамо

Панорама Бергамо. Джерело: Image Ben Kerckx/Pixabay

Бергамо – одне з таємничих місць Північної Італії, яке місцеві жителі люблять тримати в секреті, щоб уникнути натовпів туристів і повною мірою насолоджуватися його красою. Це невелике, але дуже красиве містечко зачаровує своїми вуличками та провулками, заповненими будівлями з вінтажними фасадами. Якщо ви хочете відвідати якомога більше подій і фестивалів, рекомендуємо подорожувати між травнем і вереснем, коли погода надзвичайно сприятлива.

У Бергамо є приголомшлива класична Базиліка Санта-Марія Маджоре із золотими стелями. Також варто побачити елегантну Каса Пальма Камоцці Вертову, Палаццо Аґліарді та відвідати старовинний Замок Коллеоні ді Сольца. Загалом історичні вулиці міста приховують багато скарбів, які так приємно відкривати.

Модена

Це ідеальне місце для відвідування в Північній Італії асоціюється насамперед із оцтом і гоночними автомобілями. Модена не є популярною локацією серед туристів, але місто широко відоме серед шанувальників ексклюзивних Bugatti, оскільки французький автовиробник колись мав тут фабрику. Хоча виробництво вже не працює, це не заважає мандрівникам ближче познайомитися з колекцією Maserati, що належить родині Паніні. Інші важливі пам’ятки, які варто відвідати, включають:

Acetaia Villa San Donnino ;

; Дуомо ді Модена ;

; Музей Енцо Феррарі в Модені.

У місті також є автентичні італійські страви, такі як Frutti di Mare і тушкована тальятелле. У Модені регулярно проходять різні фестивалі, тому найкращий час для відвідування – з квітня по жовтень, коли погода ідеальна.

Трієст

Є багато причин відвідати Трієст, і одна з них – це найкрасивіша прихована перлина Північної Італії, наповнена унікальними будівлями часів Австро-Угорської імперії. Відоме як забуте місто країни, сьогодні воно є одним із найбільших виробників кави, тож кожен куточок природно просякнутий бадьорим ароматом кофеїну. Крім того, Трієст може похвалитися не лише кав’ярнями, а й численними культурними будівлями. Зокрема, обов’язково варто відвідати Кастелло ді Мірамаре, історичний палац, побудований у 1855 році, який сповнений прихованих скарбів.

Альба

Шанувальники красивих фото для соціальних мереж обов’язково повинні відвідати Альбу. Це італійське місто з виноградниками та мальовничими історичними вулицями – ідеальний ретро-фон для фотографій, особливо з урахуванням чудового коричневого ґрунту в поєднанні з постійними хмарами густого туману, що висять вранці та вночі.

Крім того, Альба славиться надзвичайно дорогими та ароматними білими трюфелями, найпопулярнішим продуктом Італії. Завдяки зростаючій індустрії, місто та прилеглі території стали домом для деяких із найкращих ресторанів країни із зірками Мішлен. Ще одна причина відвідати Альбу – це те, що вона є батьківщиною улюбленої в усьому світі шоколадно-горіхової пасти Nutella.

Валле д’Аоста

Валле д’Аоста – ще одна прихована перлина Північної Італії, яку варто побачити хоча б раз у житті. Тут відпочивальники можуть насолоджуватися природною красою регіону та його особливою атмосферою. Це місце вважається одним із найкращих і найтаємніших, ідеально підходить для тих мандрівників, які хочуть провести віддалену відпустку з мінімальними натовпами. Тут є гарячі джерела, тому Валле д’Аоста – хороший вибір для зимового відпочинку. Гості міста також знайдуть старовинні будівлі та популярні маршрути до гір Валле д’Аоста, а також захоплюючі краєвиди гірських курортів регіону.

Протягом року місто пропонує різноманітні активності та важливі пам’ятки, включаючи Астрономічну обсерваторію Автономного регіону, Римський театр в Аості та Національний парк Гран-Парадізо. Регіон обіцяє найкращі умови для катання на лижах взимку та фантастичні краєвиди гірських хребтів влітку вздовж численних піших маршрутів.

Тревізо

Розгалужена система каналів і добре збережені історичні будівлі, що датуються XV століттям, принесли Тревізо прізвисько "Маленька Венеція". Ренесансний Палаццо Преторіо стоїть на площі П’яцца деї Сіньйорі, тому прогулянка тут є невід’ємною частиною італійської подорожі. Інші пам’ятки, які варто відвідати в Тревізо, включають:

Кафедральний собор Тревізо ;

; Міські стіни та ворота ;

; Каса деї Каррарезі в Тревізо.

Як і під час подорожі до Венеції, туристи не повинні пропустити надихаючі прогулянки вздовж численних водних каналів. Якщо ви плануєте відпустку, рекомендуємо обрати період із квітня по червень, щоб уникнути можливих натовпів мандрівників.

Озеро Орта

На північ від Мілана це дивовижне озеро відоме лише корінним жителям культурного центру Італії, адже, як еліта тяжіє до Комо, вілла біля озера Орта є показником соціального статусу. Цей атмосферний водний об’єкт оточений величними Альпійськими горами та середньовічними будівлями, розташованими в серці регіону.

Острів Орта пропонує різноманітні варіанти розміщення – від класичних особняків до розкішних курортних комплексів. Величні палаци в навколишніх районах часто здаються в оренду відпочивальникам з Італії та інших сусідніх країн улітку. Найсприятливіший час для відвідування – із травня по вересень, коли погода м’яка, а ландшафти сповнені дикими квітами.

Перевал Гардена

У Північній Італії є багато красивих місць, які можуть похвалитися неймовірними краєвидами, але для тих, хто любить подорожувати автомобілем, Перевал Гардена є беззаперечним лідером. Це одна з наймальовничіших доріг у регіоні, тож ви точно отримаєте багато естетичного задоволення, проїжджаючи нею.

Переклад з італійської, Passo Gardena означає "Садовий перевал". Ця дорога особливо популярна серед мандрівних байкерів та інших мандрівників, адже перевал пропонує фантастичні краєвиди на гірські хребти, включаючи неперевершені Доломіти. Ви можете не лише проїхати цим маршрутом, а й зупинитися тут. На вершині перевалу є різні магазини, а також кілька варіантів розміщення для туристів.

Любителі активного відпочинку мають можливість подолати складну мережу схилів, забронювавши приватний лижний тур у зоні катання Селларонда. Вона включає 26 кілометрів трас різної складності на висоті понад 2000 метрів. Крім того, Валь-Гардена пропонує кілька обладнаних парків для гірського велоспорту. Шанувальники фрірайду та досвідчені байкери можуть обрати трасу Freeride Ciampino, яка проходить на висоті 2254 метри та вимагає великої сміливості й майстерності.

Треццо-суль-Ада

Розташоване лише за 29 миль від Мілана, це не просто чарівне італійське село, а важливий історичний об’єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Незважаючи на його величезне значення, цю локацію легко пропустити, оскільки вона не користується таким великим попитом серед мандрівників. Треццо-суль-Ада наповнене численними архітектурними дивами, включаючи Замок Вісконті, цитадель XIV століття. Ще одна пам’ятка, яку варто відвідати, – приголомшлива Вілла Кавенаго.

Гарячі джерела Сатурнія

Ця локація колись була однією з найтаємніших перлин Північної Італії, але слава про неї поширилася, тож тепер це вже не секрет. Йдеться про Гарячі джерела Сатурнія. Джерела нагріваються навколишніми підземними вулканами в цій місцевості. Температура води тримається на рівні 37 градусів, тож ви можете насолоджуватися купанням у теплих цілющих басейнах. Відвідувачі отримують найбільше задоволення на сході та заході сонця, коли перебування тут стає максимально вишуканим і естетичним, сповненим краси. Ще одна перевага гарячих джерел Сатурнія – вони відкриті цілодобово, а вхід безкоштовний для всіх. Найсприятливіший час для відвідування – весна та осінь, коли гості знайдуть спокійну атмосферу та м’які температури.

Борміо

Борміо поєднує найкраще з обох світів: італійське dolce vita та крижані пригоди сусідньої Швейцарії. Старовинне курортне містечко з численними природними гарячими джерелами та засніженими горами – одне з прихованих місць Північної Італії, розташоване між Альпами регіону Ломбардія. Тут ви знайдете велику кількість найкращих курортів, лижних трас, а також тратторій, піцерій і лампових барів.

Борміо, з його теплим сільським шармом, типовим для лижної зони, але з теплом Італії, найкраще відвідувати з грудня по лютий для зимових активностей і з червня по вересень для літнього відпочинку. Якщо ви хочете насолодитися природною красою цього дивовижного місця, вирушайте до Національного парку Стельвіо з його численними стежками та пішими маршрутами різної складності.

Камольї

Прибережні села Північної Італії ваблять широкими золотими пляжами, відкритим морем, барвистими будинками та найсвіжішими морепродуктами, не відпускаючи зі своїх приємних тіней. Однак, якщо затриматися тут надовго, можна пропустити відвідування не менш красивого, але менш популярного приморського містечка Камольї. Рибальське село розташоване на західній стороні видатного Портофіно та неподалік від Генуї. Камольї, як і інші міста вздовж узбережжя Амальфі, характеризується будівлями різних пастельних кольорів, що стоять близько одна до одної над блакитним морем, оточені середньовічними замками, кожен із яких має власну історію, набережними та невеликими сімейними тратторіями. Місто також пропонує наступні ключові природні та історичні пам’ятки для дослідження:

Базиліка Санта-Марія Ассунта ;

; Абатство Сан-Фруттуозо ;

; Природний парк Портофіно.

Камольї – чудовий вибір для мандрівників, які хочуть відкрити нетиповий напрямок і насолодитися одним із найкрасивіших міст Італії, обираючи для різноманітності локацію, відмінну від узбережжя Амальфі.

Борґетто

Одне з багатьох прихованих місць Північної Італії розташоване вздовж річки Мінчо. Фактично, одна частина Борґетто навіть побудована над водою. Невелике село в провінції Верона справедливо вважається претендентом на звання найкрасивішого в країні, відоме своїми чарівними пейзажами.

У Борґетто відвідувачі можуть насолоджуватися його середньовічною славою: мости, замки та фортеці добре збереглися і витримали випробування часом. Обов’язково додайте до свого списку Замок Скалігерів, Садовий парк Сігурта та прогулянку вулицею Мантуя.

Мандрівники, які хочуть залишитися тут довше, ніж на кілька днів, повинні враховувати, що, хоча в маленькому селі є невеликі готелі та затишні кафе, тут немає аптек чи поштових відділень. Це не дивно, адже Борґетто – таємне місце в Італії.

Мольтразіо

Це мальовниче містечко історичного значення та неймовірної природної краси розташоване на західному березі знаменитого озера Комо поблизу швейцарського кордону. У Мольтразіо можна знайти кілька дивовижних локацій, які варто дослідити, таких як Ораторій і вежа Сан-Рокко, середньовічна будівля, що датується XIII століттям. Щоб зазирнути в багате минуле регіону, обов’язково відвідайте Церкву Сан-Мартіно та Сант-Агата, яка пропонує фантастичні панорамні краєвиди на озеро Комо. Найраніша згадка про цю релігійну будівлю датується 1207 роком. У церкві зберігається найцінніший твір мистецтва – дерев’яний вівтар, створений у 1507 році скульптором Алвізе де Донато. У каплиці є й інші важливі реліквії, а також фрески, що ілюструють життя Сан-Карло та Сан-Франческо.

Імберсаго

За кілька кілометрів на північний схід від Мілана, у провінції Лекко, розташований на перший погляд скромний муніципалітет Імберсаго, який можна вважати прихованою перлиною Північної Італії. З його старовинними церквами, середньовічними сторожовими вежами та святилищами XVII століття, це старовинне містечко може пишатися своїм багатим мистецьким і архітектурним спадком.

Однак головна перевага Імберсаго – його розташування. Місто розташоване на берегах мальовничої річки Адда і з’єднане з Вілла д’Адда на протилежному березі поромом. Цей транспорт досить незвичайний і вартий уваги мандрівників. Реакційний пором Вілла д’Адда – єдиний пором із реактивним приводом в Італії. Це означає, що водний транспорт рухається по воді, спираючись на течію річки, а не на моторний двигун. Вважається, що пором був спроектований самим Леонардо да Вінчі.