Таємна гра проти України

Дезінформаційна спецоперація з примусу України до капітуляції під виглядом компромісу з Путіним входить до нової фази. В український інформаційний простір вкидається приблизно такий меседж: Захід нам погано допомагає та примушує до компромісу, у такій ситуації залишається лише домовлятися з Путіним.

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Это откровенная ложь. Есть множество законных претензий к Западу. Однако он продолжает помогать Украине, его помощь, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но увеличивается. Сегодняшний лидеры стран свободного мира Украину к компромиссу с Путиным не принуждают, более того Германия, например, совершенно официально готовится к войне с путинским режимом. В отличие от действующих глав государств, Трампу, действительно, близка идея какого-то компромисса, но он далек пока от президентского кресла и совершенно непонятно, как он поведёт себя, если вновь добьётся власти (к тому же, думаю, это ему не удастся). Трамп пока выборы не выиграл и ждет приговора по первому из четырех уголовных дел, а капитулянты уже в панике и готовы заранее встать перед Путиным на колени.

Самое интересное, что ведут эту компанию якобы проукраинские спикеры и блогеры. Кто стоит за ними? Недавно Инсайдер опубликовал взломанную переписку чекистов из ФСБ-СВР. Там подвергается критике ставка "во враждебных странах" на старые пропагандистские СМИ, которые "демонстрируют околонулевую эффективность". И предлагается более эффективная работа работа "якобы от имени прокиевских" источников. Так и есть, информация от якобы единомышленников эффективнее влияет на целевую аудиторию. Именно на это и расчитывают организаторы дезинформационной кампании.

Любые разговоры о возможности компромисса с Путиным - заведомая дезинформация. Ему нужен не компромисс и даже не временная заморозка войны, а полная капитуляция Украины и присоединие ее к России (третьему путинскому рейху, после империи Романовых и СССР). Он даже не скрывает, что так видит свою историческую миссию. Это сверхценная параноидальная идея, от которой Путин, как и любой параноик, отказаться не может.

Разговоры о компромиссе - это наживка, которую, боюсь, заглотили некоторые не только в журналистких кругах, но и в украинской власти. План Кремля по шагам:1. Приучить украинское общество и власти к том, что придётся идти на уступки Путину. 2. Заставить руководство Украины это публично признать. 3. Внести таким образом раскол между украинскими патриотами, которые, естественно будут возмущены любыми разговорами о сдаче территорий, и властью. 4. Спровоцировать внутренний конфликт в Украине и подорвать её волю к сопротивлению.5. Уничтожить ослабленное таким образом украинское государство.

Именно о таком плане уже проболтался Медведев (я об этом писал).

По всей видимости, в организации этой компании участвуют российские олигархи (прежде всего уже засветившийся Абрамович). Похоже, что нашла она сторонников и среди части украинской элиты (некоторых олигархов и людей из офиса президента). Они, вероятно, искренне хотели бы добиться компромисса и просто не понимают, что это невозможно. Однако фактически они выполняют роль орудия в руках Путина, которому нужен не мир, а захват Украины.

Еще раз, Запад не принуждает Украину к компромиссам. Это делает российская агентура и помогающие ей полезные идиоты.