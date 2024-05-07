Чи варто міняти вид пенсії: які виплати оформити вигідніше
Українці, які мають право на пенсію за віком, можуть відмовитися від пенсії по інвалідності. Проте, не завжди це дійсно вигідний крок.
Перед прийняттям рішення про перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком рекомендується проконсультуватися з фахівцем Пенсійного фонду України. Про це пише 24tv.ua.
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Коли вигідно змінювати вид пенсії:
- Особи з І або ІІ групою інвалідності можуть отримувати вищі виплати по інвалідності, ніж вікову пенсію. Це залежить від віку та стажу роботи.
- Люди з ІІІ групою інвалідності можуть отримувати більшу вікову пенсію, якщо співвідношення виплат буде вигідним. Наразі пенсія для осіб з ІІІ групою інвалідності становить 50% від вікової.
Винятки:
- Особи з ІІІ групою інвалідності можуть отримати пенсію по інвалідності у розмірі 100% від вікової, якщо:
- Не досягли пенсійного віку.
- Мають повний стаж.
Як перейти на інший вид пенсії:
- Звернутися до Пенсійного фонду України.
- Подати спеціальну заяву.
- Обрана виплата буде нараховуватися з дня оформлення заявки.
Важливо:
- Законодавство України дозволяє обирати лише один вид пенсії з кількох доступних.
- Доступні види виплат:
- Пенсія за віком.
- Пенсія по інвалідності.
- Пенсія через втрату годувальника.
Нагадаємо, раніше UAportal, розповідав, що дехто з пенсіонерів може отримати щомісячну надбавку в розмірі 944 грн.
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