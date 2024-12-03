Станьте дитині опорою: як говорити про наркотики
За даними Всесвітньої доповіді про наркотики, опублікованої у 2018 році (УНЗ ООН), жертвами залежності частіше стають підлітки віком 12-17 років. Ризику схильні не лише діти з інтернатів та неблагополучних сімей, а й діти люблячих та турботливих батьків, які пробують "клубні наркотики" заради інтересу та розваги.
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Но любые наркотики калечат жизни и убивают. Как предостеречь ребёнка, какие признаки говорят о начале зависимости и чем помочь в сложной ситуации, как построить беседу с подростками о вреде наркотиков — читайте дальше.
Почему дети пробуют наркотики: 6 возможных причин
В последнее время у подростков и молодёжи в моде здоровый способ жизни. Ухоженные девушки рассказывают в блогах о правильном питании, накачанные парни пропагандируют спорт. Казалось бы всё хорошо, на словах дети презирают наркоманов и их образ жизни. Но на деле — число наркозависимых и употребляющих алкоголь подростков растёт с каждым годом.
Как показывает практический опыт психологов и наркологов, прежде всего опасность подстерегает неуверенных в себе подростков с низкой самооценкой. Для них эти причины могут стать решающими:
- Реальное и виртуальное окружение. Вы не можете знать, с кем и о чём говорит ребёнок на улице или в сети. Среди его знакомых найдётся человек, который скажет: "Он (я) уже пробовал и ничего не случилось". "Подкованные" старшие товарищи рассказывают о наркотиках настолько увлекательно, что соблазн трудно преодолеть.
- Доступность. Купить наркотики сейчас гораздо проще, чем даже 10 лет назад. Достаточно сделать соответствующий запрос в интернете, анонимно оплатить покупку и получить посылку на почте. Или сделать заказ через Телеграм и поискать "закладку" собственноручно в своём же городе.
- Толерантное отношение СМИ к наркотикам. Некоторые современные комедии и телешоу преподносят эту серьёзную и опасную тему с юмором. У детей формируется ошибочное понятие, что наркотики — это весело, нормально и даже легально.
- Некорректная и недостаточная информация. Родители и педагоги не знают или не могут понятно рассказать о действии наркотиков и последствиях их употребления. Профилактические беседы в школе и дома сводятся к запугиванию, которое отлично работает по принципу "запретного плода".
- Все, что продаётся в аптеке — полезно. Часто в обход закона в аптеках продают рецептурные препараты без рецепта. К условно легальным наркотикам относятся новые препараты, которые ещё не включены в перечень запрещённых. Кроме того, бесконтрольно продаются обычные лекарства, которые вызывают наркотические ощущения при употреблении в больших количествах.
- Поведение родителей. Взрослые люди стыдятся и тщательно скрывают родственников-наркоманов. Но снисходительно относятся к курению и употреблению алкоголя, считая их "вредными привычками". На самом деле это тоже зависимость от психоактивных веществ (ПАВ). Если в семье курят, а каждое застолье сопровождается алкоголем, трудно будет объяснить ребёнку, что это вредно.
Отношения в семье, которые провоцируют подростка попробовать наркотики
Эти причины не затронут ребёнка с устойчивой жизненной позицией, у которого сформированы доверительные отношения с родителями. Но бывает, что в благополучных семьях ребёнок чувствует себя брошенным и никому не нужным. Рассмотрим три модели поведения родителей, которые могут спровоцировать проблемы с наркотиками и алкоголем у подростка.
Недостаточная опека
"В нашей семье всё хорошо, никто никого не напрягает".
Проблемы подростка никого не интересуют, он постоянно испытывает равнодушие и холодность родителей. Они создают видимость интереса и общаются при помощи вопросов: "Где ты был? Какие получил оценки? Во сколько придёшь домой?". Такие родители не желают, чтобы их беспокоили и предпочитают, чтобы вопросы решались сами собой. Когда ребёнок сталкивается с трудностями, он не обращается за помощью к родителям. Но справиться с ситуацией самостоятельно тоже не может, поэтому пытается убежать от проблем при помощи ПАВ.
Гиперопека
"Ты молодец, конечно, но можешь лучше!"
В такой семье родители пытаются самореализоваться за счёт ребёнка. Они требуют, вслух или неосознанно, чтобы он во всём был первым. Проиграть для ребёнка равноценно потере родительской любви. Наряду с этим родители стараются во всём его контролировать и постоянно общаться. У ребёнка со временем нарастает психологическое напряжение и желание сбежать от такой невыносимой заботы и ответственности.
Попустительский стиль воспитания
"Мы растим свободную личность. Он сам поймёт, что хорошо, а что плохо"
При таких отношениях в семье у ребёнка отсутствуют чёткие и понятные границы. Такие родители считают, что приятельские отношения с детьми — это вседозволенность. На самом деле у подростка ещё мало жизненного опыта, который помогает отличить добро от зла. И в этом возрасте всё ещё необходимы границы, которые дают ощущение безопасности.
Во всех трёх случаях у ребёнка нет доверительных отношений и психологического контакта с родителями. В сложной жизненной ситуации он пойдёт искать поддержки и помощи в другом месте. И, как показывают исследования, часто подростки находят эту мнимую поддержку в употреблении ПАВ.
Как уберечь ребёнка от наркотиков
Наркомания и алкоголизм — это болезнь, а болезнь легче предупредить, чем излечить. Важно построить доверительные отношения с ребёнком ещё до подросткового возраста. Это поможет вам оставаться авторитетом в его глазах и без проблем говорить на сложные темы.
Интересуйтесь жизнью подростка, хвалите за старание и достижения, поддерживайте и помогайте справиться с трудностями. Спрашивайте мнение подростка и считайтесь с ним, это поможет ему сформировать высокую самооценку. Если вы будете подавлять его как личность, он привыкнет подчиняться сильному лидеру и ему будет трудно сказать "нет" в ответ на сомнительные предложения в компании.
Как поговорить с ребенком о наркотиках:
- Не превращайте беседу о вреде наркотиков в скучную лекцию. Используйте живой повод для начала разговора, поделитесь своим опытом, знаниями и мнением.
- Не переусердствуйте со "страшилками". Если вы сходу начнёте запугивать ребёнка страшными историями о последствиях приёма наркотиков или употребления алкоголя, его психика может отреагировать по-разному. При высокой стрессоустойчивости ребёнок обесценит и забудет информацию. При низкой — не сможет критически переосмыслить и погрузится в депрессию.
- Не запугивайте угрозами типа: "Если я узнаю, что… то ты так получишь!" Подросток сделает всё, чтобы вы не узнали, но проблема не решится.
- Старайтесь общаться на равных, не ставьте ультиматумы и не давите авторитетом. Такая позиция только вызовет сопротивление, а полезная информация пройдёт мимо.
- Спросите мнение подростка, пусть он больше высказывается, чем слушает. Задавайте наводящие вопросы, чтобы узнать его мысли и отношение к этой проблеме.
- Расскажите о вреде наркотиков, акцентируя внимание подростка на важных для него ценностях. Например: "Психоактивные вещества влияют не только на психологическое, но и на физиологическое здоровье. Наркотики (или алкоголь) помешают тебе достичь успехов в спорте (музыке, танцах, физике и т.д.). Подумай, стоит ли рисковать, ведь у тебя такой потенциал и такое прекрасное будущее!" Так вы подчеркнёте достоинства своего ребёнка и повысите его семейную и социальную значимость.
- Давайте информацию дозировано. Информация о наркотиках должна соответствовать возрасту ребёнка и отвечать на конкретный запрос. При поверхностной и общей подаче информации подросток будет думать, что с ним обращаются как с малышом. Слишком подробная информация (например, как приготовить наркотик или где купить препараты) вызовет нездоровый интерес и послужит поводом проверить.
Опасные симптомы зависимости
Не забывайте о ненавязчивом, но постоянном контроле. Когда ребёнок приходит из школы или с вечерней прогулки, обращайте внимание на его настроение, состояние и внешний вид. Поинтересуйтесь, как дела и самочувствие, поговорите хотя бы пять минут. Так вы не упустите из виду первые признаки приёма ПАВ:
- Замедленная или ускоренная речь, нарушенная координация движений, посторонние запахи от одежды и волос.
- Запах алкоголя, следы инъекций.
- Неуместные предметы в личных вещах (упаковки и бутылки из-под медицинских препаратов, фольга, закопченная ложка, шприцы и прочее).
Следующие признаки не столь явные, но могут свидетельствовать и о других проблемах в жизни подростка. Стоит насторожиться, если присутствуют два и более косвенных признаков:
- Круг общения подростка резко сузился или изменился, и он не желает знакомить вас с новыми друзьями.
- При разговоре по телефону старается уединиться и общается при помощи странных фраз и сленговых выражений.
- Подросток стал скрытным, избегает контакта с вами и другими родственниками.
- Резко снизился интерес к учёбе, хобби, тренировкам и другим привычным занятиям.
- Меняется привычная модель поведения: от активности до подавленности, от восторга до агрессии. Ребёнок ведёт себя не адекватно ситуации.
- Случаются внезапные приступы обжорства или снижение аппетита, ребёнок пьёт много воды или теряет вес без видимой причины.
- Ребёнок перестал следить за своим внешним видом, стал неряшливым, нечистоплотным, в любую погоду носит одежду с длинными рукавами.
- Вы заметили пропажу денег или драгоценностей.
- Ребёнок просит деньги у родственников и уговаривает не сообщать вам.
Если ваш ребёнок действительно употребляет алкоголь или наркотики, читайте дальше, как действовать в этой ситуации.
Как помочь подростку справиться с зависимостью
Не впадайте в крайности. Одни родители драматизируют и сгущают краски, другие — успокаиваются после фразы "Я больше не буду" и откладывают решение проблемы на потом.
Как только у вас возникло подозрение, что подросток употребляет наркотики или алкоголь, действуйте сразу! Не замалчивайте проблему, не делайте вид, что ничего не происходит и не ждите, что всё наладится само собой. Скажите прямо о своих подозрениях и постарайтесь вывести подростка на диалог.
Если ваши подозрения оправдались, проконсультируйтесь у нарколога. Тут есть два нюанса:
- если вы боитесь огласки, признайтесь честно себе, что без помощи специалиста не справиться. Нет ничего стыдного в том, что вы хотите спасти своего ребёнка;
- не пугайте ребёнка визитом в наркологическую службу. Поясните, что заботитесь о его будущем и хотите ему помочь.
Не скрывайте проблему от других членов семьи — это исключит возможность манипуляций со стороны подростка. Кроме того, значимые для него люди будут в курсе и смогут положительно повлиять на подростка.
Избегайте разговоров, которые не несут определённой цели. Бесцельное "пережёвывание" ситуации только обострит конфликт и подчеркнёт вашу беспомощность.
Обратитесь к психологу. Он поможет вам построить конструктивный диалог с учётом сформированных отношений, тяжести ситуации, а также трудностей подростка, которые послужили причиной проб или употребления у вашего ребёнка.
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Станьте для ребёнка той надёжной опорой, которую он ищет в жизни.
И тогда проблемы наркотиков и алкоголя обойдут вашу семью стороной. Но если вы не справляетесь с ситуацией самостоятельно, обратитесь к помощи специалистов. Не опускайте руки и помните, что в борьбе за здоровье и благополучие ребёнка хороши любые средства. И не бойтесь рассказывать детям о вреде наркотиков, это важно!