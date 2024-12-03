Станьте для ребенка опорой: как говорить с детьми о наркотиках

По данным Всемирного доклада о наркотиках, опубликованного в 2018 году (УНП ООН), жертвами зависимости чаще становятся подростки в возрасте 12-17 лет. Риску подвержены не только дети из интернатов и неблагополучных семей, но и дети любящих и заботливых родителей, которые пробуют "клубные наркотики" ради интереса и развлечения.

Но любые наркотики калечат жизни и убивают. Как предостеречь ребёнка, какие признаки говорят о начале зависимости и чем помочь в сложной ситуации, как построить беседу с подростками о вреде наркотиков — читайте дальше.

Почему дети пробуют наркотики: 6 возможных причин

В последнее время у подростков и молодёжи в моде здоровый способ жизни. Ухоженные девушки рассказывают в блогах о правильном питании, накачанные парни пропагандируют спорт. Казалось бы всё хорошо, на словах дети презирают наркоманов и их образ жизни. Но на деле — число наркозависимых и употребляющих алкоголь подростков растёт с каждым годом.

Как показывает практический опыт психологов и наркологов, прежде всего опасность подстерегает неуверенных в себе подростков с низкой самооценкой. Для них эти причины могут стать решающими:

Реальное и виртуальное окружение. Вы не можете знать, с кем и о чём говорит ребёнок на улице или в сети. Среди его знакомых найдётся человек, который скажет: "Он (я) уже пробовал и ничего не случилось". "Подкованные" старшие товарищи рассказывают о наркотиках настолько увлекательно, что соблазн трудно преодолеть. Доступность. Купить наркотики сейчас гораздо проще, чем даже 10 лет назад. Достаточно сделать соответствующий запрос в интернете, анонимно оплатить покупку и получить посылку на почте. Или сделать заказ через Телеграм и поискать "закладку" собственноручно в своём же городе. Толерантное отношение СМИ к наркотикам. Некоторые современные комедии и телешоу преподносят эту серьёзную и опасную тему с юмором. У детей формируется ошибочное понятие, что наркотики — это весело, нормально и даже легально. Некорректная и недостаточная информация. Родители и педагоги не знают или не могут понятно рассказать о действии наркотиков и последствиях их употребления. Профилактические беседы в школе и дома сводятся к запугиванию, которое отлично работает по принципу "запретного плода". Все, что продаётся в аптеке — полезно. Часто в обход закона в аптеках продают рецептурные препараты без рецепта. К условно легальным наркотикам относятся новые препараты, которые ещё не включены в перечень запрещённых. Кроме того, бесконтрольно продаются обычные лекарства, которые вызывают наркотические ощущения при употреблении в больших количествах. Поведение родителей. Взрослые люди стыдятся и тщательно скрывают родственников-наркоманов. Но снисходительно относятся к курению и употреблению алкоголя, считая их "вредными привычками". На самом деле это тоже зависимость от психоактивных веществ (ПАВ). Если в семье курят, а каждое застолье сопровождается алкоголем, трудно будет объяснить ребёнку, что это вредно.

Отношения в семье, которые провоцируют подростка попробовать наркотики

Эти причины не затронут ребёнка с устойчивой жизненной позицией, у которого сформированы доверительные отношения с родителями. Но бывает, что в благополучных семьях ребёнок чувствует себя брошенным и никому не нужным. Рассмотрим три модели поведения родителей, которые могут спровоцировать проблемы с наркотиками и алкоголем у подростка.

Недостаточная опека

"В нашей семье всё хорошо, никто никого не напрягает".

Проблемы подростка никого не интересуют, он постоянно испытывает равнодушие и холодность родителей. Они создают видимость интереса и общаются при помощи вопросов: "Где ты был? Какие получил оценки? Во сколько придёшь домой?". Такие родители не желают, чтобы их беспокоили и предпочитают, чтобы вопросы решались сами собой. Когда ребёнок сталкивается с трудностями, он не обращается за помощью к родителям. Но справиться с ситуацией самостоятельно тоже не может, поэтому пытается убежать от проблем при помощи ПАВ.

Гиперопека

"Ты молодец, конечно, но можешь лучше!"

В такой семье родители пытаются самореализоваться за счёт ребёнка. Они требуют, вслух или неосознанно, чтобы он во всём был первым. Проиграть для ребёнка равноценно потере родительской любви. Наряду с этим родители стараются во всём его контролировать и постоянно общаться. У ребёнка со временем нарастает психологическое напряжение и желание сбежать от такой невыносимой заботы и ответственности.

Попустительский стиль воспитания

"Мы растим свободную личность. Он сам поймёт, что хорошо, а что плохо"

При таких отношениях в семье у ребёнка отсутствуют чёткие и понятные границы. Такие родители считают, что приятельские отношения с детьми — это вседозволенность. На самом деле у подростка ещё мало жизненного опыта, который помогает отличить добро от зла. И в этом возрасте всё ещё необходимы границы, которые дают ощущение безопасности.

Во всех трёх случаях у ребёнка нет доверительных отношений и психологического контакта с родителями. В сложной жизненной ситуации он пойдёт искать поддержки и помощи в другом месте. И, как показывают исследования, часто подростки находят эту мнимую поддержку в употреблении ПАВ.

Как уберечь ребёнка от наркотиков

Наркомания и алкоголизм — это болезнь, а болезнь легче предупредить, чем излечить. Важно построить доверительные отношения с ребёнком ещё до подросткового возраста. Это поможет вам оставаться авторитетом в его глазах и без проблем говорить на сложные темы.

Интересуйтесь жизнью подростка, хвалите за старание и достижения, поддерживайте и помогайте справиться с трудностями. Спрашивайте мнение подростка и считайтесь с ним, это поможет ему сформировать высокую самооценку. Если вы будете подавлять его как личность, он привыкнет подчиняться сильному лидеру и ему будет трудно сказать "нет" в ответ на сомнительные предложения в компании.

Как поговорить с ребенком о наркотиках:

Не превращайте беседу о вреде наркотиков в скучную лекцию. Используйте живой повод для начала разговора, поделитесь своим опытом, знаниями и мнением.

Не переусердствуйте со "страшилками". Если вы сходу начнёте запугивать ребёнка страшными историями о последствиях приёма наркотиков или употребления алкоголя, его психика может отреагировать по-разному. При высокой стрессоустойчивости ребёнок обесценит и забудет информацию. При низкой — не сможет критически переосмыслить и погрузится в депрессию.

Не запугивайте угрозами типа: "Если я узнаю, что… то ты так получишь!" Подросток сделает всё, чтобы вы не узнали, но проблема не решится.

Старайтесь общаться на равных, не ставьте ультиматумы и не давите авторитетом. Такая позиция только вызовет сопротивление, а полезная информация пройдёт мимо.

Спросите мнение подростка, пусть он больше высказывается, чем слушает. Задавайте наводящие вопросы, чтобы узнать его мысли и отношение к этой проблеме.

Расскажите о вреде наркотиков, акцентируя внимание подростка на важных для него ценностях. Например: "Психоактивные вещества влияют не только на психологическое, но и на физиологическое здоровье. Наркотики (или алкоголь) помешают тебе достичь успехов в спорте (музыке, танцах, физике и т.д.). Подумай, стоит ли рисковать, ведь у тебя такой потенциал и такое прекрасное будущее!" Так вы подчеркнёте достоинства своего ребёнка и повысите его семейную и социальную значимость.

Давайте информацию дозировано. Информация о наркотиках должна соответствовать возрасту ребёнка и отвечать на конкретный запрос. При поверхностной и общей подаче информации подросток будет думать, что с ним обращаются как с малышом. Слишком подробная информация (например, как приготовить наркотик или где купить препараты) вызовет нездоровый интерес и послужит поводом проверить.

Опасные симптомы зависимости

Не забывайте о ненавязчивом, но постоянном контроле. Когда ребёнок приходит из школы или с вечерней прогулки, обращайте внимание на его настроение, состояние и внешний вид. Поинтересуйтесь, как дела и самочувствие, поговорите хотя бы пять минут. Так вы не упустите из виду первые признаки приёма ПАВ:

Замедленная или ускоренная речь, нарушенная координация движений, посторонние запахи от одежды и волос. Запах алкоголя, следы инъекций. Неуместные предметы в личных вещах (упаковки и бутылки из-под медицинских препаратов, фольга, закопченная ложка, шприцы и прочее).

Следующие признаки не столь явные, но могут свидетельствовать и о других проблемах в жизни подростка. Стоит насторожиться, если присутствуют два и более косвенных признаков:

Круг общения подростка резко сузился или изменился, и он не желает знакомить вас с новыми друзьями.

При разговоре по телефону старается уединиться и общается при помощи странных фраз и сленговых выражений.

Подросток стал скрытным, избегает контакта с вами и другими родственниками.

Резко снизился интерес к учёбе, хобби, тренировкам и другим привычным занятиям.

Меняется привычная модель поведения: от активности до подавленности, от восторга до агрессии. Ребёнок ведёт себя не адекватно ситуации.

Случаются внезапные приступы обжорства или снижение аппетита, ребёнок пьёт много воды или теряет вес без видимой причины.

Ребёнок перестал следить за своим внешним видом, стал неряшливым, нечистоплотным, в любую погоду носит одежду с длинными рукавами.

Вы заметили пропажу денег или драгоценностей.

Ребёнок просит деньги у родственников и уговаривает не сообщать вам.

Если ваш ребёнок действительно употребляет алкоголь или наркотики, читайте дальше, как действовать в этой ситуации.

Как помочь подростку справиться с зависимостью

Не впадайте в крайности. Одни родители драматизируют и сгущают краски, другие — успокаиваются после фразы "Я больше не буду" и откладывают решение проблемы на потом.

Как только у вас возникло подозрение, что подросток употребляет наркотики или алкоголь, действуйте сразу! Не замалчивайте проблему, не делайте вид, что ничего не происходит и не ждите, что всё наладится само собой. Скажите прямо о своих подозрениях и постарайтесь вывести подростка на диалог.

Если ваши подозрения оправдались, проконсультируйтесь у нарколога. Тут есть два нюанса:

если вы боитесь огласки, признайтесь честно себе, что без помощи специалиста не справиться. Нет ничего стыдного в том, что вы хотите спасти своего ребёнка;

не пугайте ребёнка визитом в наркологическую службу. Поясните, что заботитесь о его будущем и хотите ему помочь.

Не скрывайте проблему от других членов семьи — это исключит возможность манипуляций со стороны подростка. Кроме того, значимые для него люди будут в курсе и смогут положительно повлиять на подростка.

Избегайте разговоров, которые не несут определённой цели. Бесцельное "пережёвывание" ситуации только обострит конфликт и подчеркнёт вашу беспомощность.

Обратитесь к психологу. Он поможет вам построить конструктивный диалог с учётом сформированных отношений, тяжести ситуации, а также трудностей подростка, которые послужили причиной проб или употребления у вашего ребёнка.

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Станьте для ребёнка той надёжной опорой, которую он ищет в жизни.

И тогда проблемы наркотиков и алкоголя обойдут вашу семью стороной. Но если вы не справляетесь с ситуацией самостоятельно, обратитесь к помощи специалистов. Не опускайте руки и помните, что в борьбе за здоровье и благополучие ребёнка хороши любые средства. И не бойтесь рассказывать детям о вреде наркотиков, это важно!