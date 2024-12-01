США втрачає свої позиції: що чекає на світ в 2025 році

Почався парад прогнозів на 2025 рік.

Так що ж на нас чекає?)

Якщо коротко:

- Стабільності у світі буде менше

- Штати продовжують втрачати роль глобального лідера, зростає вплив регіональних центрів

- Військових конфліктів буде більше

- Посилиться роль у дефенсу роботизованих систем із застосуванням штучного інтелекту (Україна тут і в темі і в долі;)

- Зростають ризики глобальної економічної кризи (вже 5-й рік поспіль)

- Триває тренд цифровізації всього і вся (Україна тут також в темі)

- Штучний інтелект продовжує розвиватися семимильними кроками лякаючи всіх (!)

- Буде посилюватись регулювання крипти

- Зростає дефіцит питної води

- Висока ймовірність боргової кризи

- Висока ймовірність енергетичної кризи

- Люди продовжують старіти

- І перебиратися до міст...

Продовжувати?)

Нижче детальний аналіз кількох прогнозів від впливових організацій

1. Геополітичні тенденції

Повернення Дональда Трампа та його вплив

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США у 2024 році значно впливає на глобальну геополітику.

Його політика "Америка перш за все" може призвести до перегляду міжнародних альянсів та посилення протекціонізму.

Це може спричинити напруженість у відносинах із традиційними союзниками США та посилити торговельну війну з Китаєм, що призведе до подальшої зміни глобальних торгових маршрутів.

http://surl.li/zkketq

2. Багатополярний світовий порядок

До 2025 року очікується подальше формування багатополярної системи міжнародних відносин.

http://surl.li/xorymu

Частка країн, що розвиваються, у світовому ВВП продовжить зростати.

Китай та Індія продовжать нарощувати свій вплив, прагнучи стати одним із полюсів нового світового порядку.

Продовжує зростати роль регіональних держав, таких як Індонезія, Іран та Туреччина.

Індія збереже високі темпи зростання лише на рівні близько 7%.

Прогнозується, що до 2040-2050 років сукупний ВВП країн БРІК зрівняється з показником "Великої сімки".

Середні держави, такі як Індія та Саудівська Аравія, продовжують зміцнювати свої позиції на міжнародній арені, використовуючи стратегічні відносини з великими державами задля досягнення своїх економічних інтересів.

Це дозволяє їм маневрувати в умовах геополітичної напруженості та отримувати вигоду з нових економічних можливостей

http://surl.li/gcxaco

3. Суперництво США та Китаю

США та Китай продовжать грати провідні ролі у світовій економіці з прогнозованими темпами зростання 2,7% та 4,5% відповідно.

Протистояння між США та Китаєм залишиться ключовим фактором, що визначає глобальну геополітичну динаміку.

Можливе посилення конфронтації у торговій, технологічній та військовій сферах.

При цьому повне економічне "розстикування" малоймовірне - китайські компанії продовжать експансію за кордон для обходу торгових бар'єрів.

http://surl.li/ikjlgf

4. Ослаблення західних альянсів

Традиційні західні альянси, такі як НАТО, можуть ослабнути через розбіжності між союзниками.

Можливе зростання скептицизму США щодо зарубіжних зобов'язань, що може призвести до геополітичних перестановок.

http://surl.li/zqqgxp

5. Регіональні конфлікти

Збережеться ризик ескалації регіональних конфліктів, особливо на Близькому Сході та в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Ключовими осередками напруженості можуть стати Тайванська протока, Корейський півострів та Перська затока.

Можливе посилення ролі регіональних держав у локальних конфліктах.

6. Економічні тренди

Уповільнення глобального зростання

Інфляційний тиск зросте, а ФРС швидше за все припинить знижувати ставки раніше.

Це призведе до більш жорстких фінансових умов, сильнішого долара та складнішої макроекономічної картини в інших місцях.

http://surl.li/dfucmh

7. Прогнозується уповільнення темпів зростання світової економіки.

Глобальне зростання очікується на рівні близько 3%, що трохи нижче за показники 2024 року.

http://surl.li/nlbnfu

http://surl.li/xdncwv

Основними причинами стануть демографічні чинники у розвинених країнах та структурні проблеми у Китаї.

Продовження усунення економічної могутності на Схід

8. Нормалізація монетарної політики

Очікується, що до 2025 року провідні центральні банки завершать цикл підвищення ставок і перейдуть до їхнього поступового зниження.

Це має сприяти пожвавленню економічної активності. Однак у разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США ФРС може бути змушена припинити зниження ставок раніше через інфляційний тиск.

http://surl.li/bzulbz

9. Зростання протекціонізму

Тенденція до посилення протекціонізму та економічного націоналізму, ймовірно, збережеться.

Це може призвести до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків постачання.

Протекціоністська політика США може стимулювати інші країни до введення заходів у відповідь, що призведе до подальшої фрагментації глобальних ланцюжків поставок. Це також може посилити інфляційний тиск через підвищення тарифів на товари, що імпортуються.

Особливо високий ризик ескалації торгової війни між США та Китаєм у разі перемоги Трампу.

http://surl.li/qxznge

10. Технологічні тренди

10.1 Розвиток штучного інтелекту

Очікується значний прогрес у галузі штучного інтелекту, особливо у створенні автономних ІІ-агентів. Це може призвести до революційних змін у різних галузях економіки та підвищення продуктивності праці.

http://surl.li/ixehal

10.2. Квантові технології

До 2025 року очікується прорив у галузі квантових обчислень та квантової безпеки.

Це може мати серйозні наслідки для криптографії та кібербезпеки.

http://surl.li/zjksvs

11. Розвиток "зелених" технологій

Продовжиться активний розвиток технологій, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату та зниження викидів вуглецю.

Очікується зростання інвестицій у відновлювані джерела енергії та технології енергоефективності.

Проте політика США у цій галузі може змінитись у разі перемоги Трампа, що може уповільнити глобальний енергетичний перехід.

Китай лідирує в експорті сонячних панелей, акумуляторів та електромобілів, що сприяє глобальному буму технологій чистої енергії. Очікується, що це допоможе знизити глобальні викиди вуглецю, хоча успіх залежатиме від політичної волі країн-споживачів.

http://surl.li/ijmvta

12. Екологічні виклики

12.1 Зміна клімату

Проблема глобального потепління залишиться однією із ключових загроз.

Можливе збільшення частоти та інтенсивності екстремальних погодних явищ.

Очікується, що до 2025 року стане зрозумілим, чи досягли глобальні викиди парникових газів.

12.2. Дефіцит ресурсів

Очікується загострення проблеми нестачі ключових ресурсів, особливо води та продовольства, у низці регіонів світу. Це може бути джерелом нових конфліктів.

13. Демографічні тренди

Старіння населення розвинених країн

Продовжиться тенденція до старіння населення у розвинених країнах, що створить додаткове навантаження на системи соціального забезпечення та охорони здоров'я. Європа та Японія зіткнуться зі скороченням працездатного населення, що може негативно позначитися на економічному зростанні.

14. Урбанізація

Очікується подальше зростання міського населення, особливо в країнах, що розвиваються.

Це вимагатиме значних інвестицій у міську інфраструктуру.

15. Міграційні потоки

Ймовірно збільшення числа мігрантів, які прагнуть переїхати з неблагополучних країн до більш розвинених.

Це може призвести до зростання соціальної напруги у країнах-реципієнтах.

16. Фінансова система

Цифровізація фінансів

Триватиме тренд на цифровізацію фінансових послуг.

Можливе ширше використання цифрових валют центральних банків (CBDC).

17. Регулювання криптоактивів

До кінця 2025 року очікується формування чіткішої глобальної регуляторної бази для криптовалют та інших цифрових активів.

18. Оборонні технології

18.1. Автономні системи озброєнь

Очікується подальший розвиток та впровадження автономних систем озброєнь, які використовують штучний інтелект. Це може змінити характер воєнних конфліктів.

18.2. Гіперзвукова зброя

Продовжиться розробка гіперзвукової зброї провідними військовими державами, що може порушити існуючий стратегічний баланс.

13. Регіональні тенденції

13.1. Європа

Очікується поступове відновлення економіки єврозони зі зростанням ВВП на рівні 1,2% у 2025 році.

Німеччина може відставати від інших країн регіону, тоді як Іспанія, ймовірно, продовжить випереджати середні показники.

Європейський центральний банк, напевно, продовжить зниження відсоткових ставок.

http://surl.li/tlhcfg

13.2. Азіатсько-Тихоокеанський регіон

Економічне зростання в регіоні може сповільнитися через зниження глобального попиту та торгівельної політики США.

Китай зіткнеться з негативним впливом американських тарифів на експорт, що може призвести до зниження темпів зростання до 4,1% у 2025 році.

13.3. Латинська Америка

До 2025 року багато великих країн регіону досягнуть статусу країн із середнім рівнем доходу. Однак деякі держави, особливо ті, які тривалий час дотримувались популістської політики, можуть відставати у розвитку.

13.4. Африка

Країни Африки на південь від Сахари залишаться найбільш уразливими до економічних потрясінь, демографічного тиску та політичної нестабільності. Незважаючи на зростання глобального попиту на сировинні товари, місцеве населення навряд чи відчує значні економічні вигоди.

Загалом, Світ у 2025 році характеризуватиметься ще більшою невизначеністю та волатильністю.

Ключовими чинниками, що визначають глобальний розвиток, стануть геополітичне суперництво між великими державами, технологічні інновації та екологічні виклики.

Здатність міжнародного співтовариства до співпраці у вирішенні спільних проблем матиме критичне значення для забезпечення стабільності та сталого розвитку.

Війна в Україні буде сходити з другого плану на третій.

Чи готові до нового року?)

Трохи пізніше опишу основні сценарії для України на 2025 рік.

Читайте, робіть висновки, поширюйте!