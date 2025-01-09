США обіцяють мир вже не за день, а за 100 днів

Днями написав, що є ознаки більш тверезого підходу в оточенні президента Трапа щодо призупинення бойових дій в Україні. Мав на увазі, що новим очільникам Білого Дому після установчих консультацій з Патрушевим стало зрозумілим: недоімперія зовсім не прагне до миру. Її мета — м’яка капітуляція колективного Заходу з його світовим порядком, побудованим на правилах. І, як наслідок, зникнення України як альтернативи сучасній росії — або у вигляді її руйнування, або поглинання росією, або певний мікст. І загалом, війна — це потужний стабілізуючий фактор для сучасної російської влади.

Відповідно, заяви з боку оточення Трампа почали трансформуватися: спочатку закінчимо війну ще минулого року, потім — у січні, після інаугурації, зараз — вже протягом ста днів. Причому, виглядає так, що ці сто днів виринули не з якихось практичних міркувань, а за традицією: на Заході вважають, якщо не вдається знайти рішення проблеми за сто днів, то не факт, що воно знайдеться і за тисячу.

На користь України грає те, що Трамп вважає путіна видатним, але авантюристом, бо той не має за спиною ані могутньої економіки, ані науково-технічних звершень, ані системних дипломатичних досягнень. Натомість, путін ставить себе вище Трампа і подібних лідерів Заходу, бо ті — швидкоплинні: приходять на невеликий строк, а путін керує росією вже чверть століття і ще буде керувати, поки не вмре.

Зараз Трамп висловлюється, що він розуміє мотиви росії (читай — путіна): НАТО наблизилося до кордонів — путін почав це теоретичне НАТО відсувати. Але за західними канонами путін діє надто незграбно. У цивілізованому світі можна порушувати правила, але мати для цього реальні підстави і робити це чітко і швидко, максимум за пару місяців (приклад — воєнна кампанія Азербайджану проти Вірменії), а краще — за пару тижнів. Якщо США за Трампа вирішать навести лад на кордоні з Мексикою або посунути Кита від Панамського каналу, то це буде оперативно і переконливо, тому якась міжнародна протидія просто не встигне сформуватися.

Путін саме це і намагався зробити з Україною, звідти — і СВО, а не війна, але виявився не здатним виконані власні плани, анонсовані і Пекіну, і Вашингтону. Тому він для Трампа — лузер.

Якщо у відносинах з Трампом путін спробує навіть не домінувати, а стати на один рівень, то Трамп просто змушений буде поставити його на місце. За рахунок серйозного посилення України.

Але для цього спочатку Україні треба стабілізувати фронт і спинити наступ недоімперії — це рефрен, який всі повинні почути і зрозуміти, як той зруйнований Карфаген.