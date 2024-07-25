Поради Бориса Джонсона та підозри про новий Перл-Харбор

Борис Джонсон з легкої руки Девіда Арахамії набув репутації того, хто у 2022 р. скасував Стамбульську угоду. Джонсон це вважає перебільшенням, але його стаття у "Дейлі мейл" 19 липня та інші події показують – він, як і раніше, у справі, оскільки розвиток ситуації має багато варіантів.

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Эта статья появилась в тот же день, когда Би-Би-Си готовила интервью с Зеленским, где он впервые после вторжения 24 февраля сказал, что допускает вероятность завершения боевых действий к концу года, что не обязательно отвоёвывать все оккупированные РФ территории, и если осуществлять давление на РФ, то она вернёт остальные в процессе "дипломатического урегулирования". Захарова из ведомства лаврова сразу ответила, что расея – это не хухры-мухры, чтобы на неё давить.

Заявление Зеленского идентично советам, которые Джонсон даёт Трампу, как лучше и быстрее закончить российско-украинскую войну. Он тоже предлагает выйти на линию до 24 февраля и после этого начинать "дипломатическое урегулирование". Как дипломат, он сразу выкладывает "плюшку" для Москвы, обещая ей возвращение в "Большую семёрку", если она проявит благоразумие. Обещает всё, чего жаждет "русская душа" – бизнес как обычно и гарантии для российскоязычных. Но взамен требует от РФ не запрещать Украине вступать в НАТО и в ЕС.

При этом Джонсон не удержался, чтобы не потролить Белый дом. Если администрация Байдена боится направить солдат для защиты Украины, держа Будапештский меморандум, то Украина, когда станет членом НАТО направит своих в страны Альянса для его защиты.

Если вспомнить, что 16 июля Джонсон встретился с Трампом и это фото обошло мир, а 18 июля появилось сообщение, что Трамп поговорит по телефону с Зеленским 19 июля, то комментарии излишни. Зеленский после разговора с Трампом заявил, что будет работать с любым правительством США, что с Трампом трудно работать, но лично он трудолюбив. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров 20 июля сообщил, – Трамп приедет в Украину, но дата пока неизвестна. Логично, что после выборов, так как Украина всё-таки не штат в США, но Трамп способен на всякое.

Из Офиса теперь должны разослать методички, кто скажет плохое слово о Трампе – тот российское ИПСО и исключить из партии того, кто не пустил нардепов из Европейской солидарности на съезд республиканцев по утверждению Трампа кандидатом в президенты.

В результате имеем сговор троих – Джонсона, Зеленского и Трампа, которые рисуют кремлёвцам варианты и ждут их реакции. При этом сам Трамп логично воздерживается от официального изложения своего плана. Достаточно того, что в благодарственной речи на съезде Трамп передал привет Ким Чен Ыну и пообещал опять приехать к нему постоять на 38-ой параллели, если станет президентом.

После этого китайские СМИ подтвердили, что у Си Цзиньпина таки был инфаркт после встречи с Орбаном. Что рассказал ему Орбан – неизвестно. Возможно, что Хельсинское соглашение 1977 г. о нерушимости границ в Европе, запрещающее изменять их без обоюдного согласия, распространяется только до Урала, поскольку на нём заканчивается Европа. В Азии, за Уралом, обоюдное согласие не требуется, это подтвердит любой юрист. Такое вполне могло вызвать у Си Цзиньпина бурный прилив новых идей и крови. Трамп мог также передать через Орбана, что Сан-францисские договорённости с Байденом он не будет соблюдать, но может предложить интересные варианты взамен.

Кремлёвцы всё это только начали переваривать в своих котелках, как в воскресенье вечером произошла сенсация – Джо Байден снялся в пользу Камилы Харрис, притом, что ещё утром пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс уверял CNN, этого не будет никогда. Кремлёвцам пришлось отложить интервью Зеленского со статьёй Джонсона, и начать не только переваривать, но и реагировать на это событие. Пескова уполномочили заявить, что выборы в США кремлёвцев не касаются, у них есть более важное дело – определиться с целями своего "сво".

Но есть две причины, заставляющие в этом усомниться. Если исключить, что отказ Байдена от участия в выборах, это только ковид, то тому две другие причины – следствие о покушении на Трампа и глобальный сбой в компьютерных системах 19 июля, прежде всего в гражданской авиации США.

Ликвидировать его полностью не удалось даже на третий день – 22 июля. Это наводит на мысль, что те СМИ, которые увидели в нём не просто сбой в облачных технологиях, как утверждают в Белом доме, а мощную кибератаку чьих-то хаккеров, очень близки к истине. Остаётся выяснить только чьих. В Испании и в США почему-то в эти дни стали арестовывать и вводить санкции против российских хаккеров. Тем временем следствие начинает делиться со СМИ подозрениями, покушение на Трампа готовила организация, а не местный одиночка, дождавшийся его приезда в городок с 14 тыс. жителей.

Если оба предположения подтвердятся, то это не российская ракета, упавшая в Польше и убившая двух человек, которую Байден попросил назвать украинской. Это два реальных нападения на США. Оба можно сравнить с Пёрл-Харбором, что предполагает пересмотр всей стратегии Обамы – Байдена в отношениях с РФ. Вероятно, это две более реальные причины, чем ковид, вынудившие Байдена снять свою кандидатуру. Обращение Трампа и Майкла Джонсона к Демпартии, если Байден снялся, то пусть назначит Камиллу Харрис исполнять обязанности президента до дня инаугурации, тоже наводят на мысль, что дело не в ковиде. Такое назначение для Харрис пойдёт в предвыборный плюс и не в интересах республиканцев.