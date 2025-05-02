Виявляється, угода Україна - США була укладена згідно з ведичною астрологією в один із найкращих днів року - Акшая Тритя

Це мені вранці написав товариш, доволі відомий в Україні політик. Який дуже глибоко у темі ведичної астрології (на відміну від мене))

Вирішив покопатися. Ділюсь:

"Акшая" на санскриті означає "неминуча" або "вічний", а "Тріття" означає "третій день".

Цей день вважається особливо сприятливим для започаткування нових справ, здійснення важливих покупок (особливо золота) та проведення релігійних церемоній.

В індуїстській традиції Акшая Тріття асоціюється з початком Трета-юги (друга з чотирьох епох в індуїстській космології), а також вважається днем ​​народження Парашурами (шосте втілення Вішну).

Цього дня також відзначають початок складання епосу "Махабхарата" мудрецем В'ясою.

Для багатьох індусів у цей день є традицією купувати золото чи золоті прикраси, бо вважається, що це принесе процвітання та благополуччя. Також у цей день часто проводяться весілля, розпочинають нові бізнес-проекти та здійснюють благодійні пожертви.

З погляду ведичної астрології, підписання угоди між Україною та США у день Акшая Тріття має особливе значення, оскільки цей день вважається виключно сприятливим для започаткування нових підприємств та довгострокових ініціатив.

У ведичній астрологічній традиції Акшая Тріття має кілька важливих характеристик, які можуть інтерпретуватися в контексті міжнародної угоди:

1. Довговічність і стабільність - слово "Акшая" означає "недолугий" або "незруйнований". Угоди, підписані цього дня, згідно з ведичними віруваннями, мають потенціал бути довгостроковими та стійкими до зовнішніх перешкод.

Матеріальне процвітання - цей день традиційно асоціюється з Лакшмі (богинею добробуту) та вважається сприятливим для економічних ініціатив та інвестицій.

Угода щодо інвестиційного фонду відновлення добре відповідає цій енергії.

Свобода від негативних впливів - Акшая Трітя вважається одним із трьох днів на рік (!), коли відсутня вплив Раху (тіньової планети, що асоціюється з перешкодами), що робить його виключно чистим для починань.

Баланс стихій - цього дня, згідно з ведичною астрологією, спостерігається гармонійний баланс між земними та космічними енергіями, що сприяє починанням, які потребують довгострокової стабільності.

Для українсько-американської угоди вибір такого дня може символічно вказувати на намір створити міцні, взаємовигідні відносини з акцентом на довгострокове економічне процвітання та стабільність.

У ведичній традиції це могло б розглядатися як дуже сприятливий початок для партнерства (!), особливо пов'язаного з природними ресурсами та відновленням.

Не знаю хто саме вибрав цю дату, але, схоже, її обрано вдало))

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