Зняття санкцій з РФ і повернення бізнесу. Наскільки це реалістично?

Коротко висновки:

1. Російське законодавство і судова система наразі не демонструє нічого, що дозволило б говорити про те, що процес реприватизації зупинено і повертатися/ заходити в Росію з бізнесами безпечно.

2. Віджимання бізнесів відбувається виключно в ручному режимі. Нема якогось галузевого принципу. Все, що може генерувати прибуток може бути забрано. Механізм відбору наступний: рішення силовиків, через суд передача в Росімущєство, далі або покупка за мінімальною ціною ( цим "грішить" перш за все Ротенберг або ж указами уряду чи особисто Путіна передається у власність комусь.

3. Головними бенефіціарами реприватизації є наступні персони: Чемезов (Ростєх), Ротенберг (Росхім), Росатом ( Кірієнко), структури близькі до сімʼї Патрушева. Значно менше - Роснєфть, Газпром та Кадиров. За окремою процедурою величезну частину держмайна (саме державного, а не реприватизованого) отримали Ковальчуки.

4. Важливо звернути увагу, що четверо з пʼяти найбільших апологетів війни з найближчого оточення Путіна є бенефіціарами реприватизаціі (Чемезов, Патрушев, Кірієнко, Ковальчуки).

5. Поки дуже складно уявити собі повернення в РФ виробничників, тоді як поверненння продажників ( магазини, бренди) достатньо імовірне.