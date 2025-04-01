Снятие санкций с РФ и возврат бизнеса. Как это реалистично?

Кратко выводы:

1. Российское законодательство и судебная система пока не демонстрирует ничего, что позволило бы говорить о том, что процесс реприватизации остановлен и возвращаться/заходить в Россию с бизнесом безопасно.

2. Отжим бизнеса происходит исключительно в ручном режиме. Нет какого-либо отраслевого принципа. Все, что может генерировать прибыль может быть изъято. Механизм отбора следующий: решение силовиков, через суд передача в Россимущество, дальше или покупка по минимальной цене (этим "грешит" прежде всего Ротенберг или указами правительства или лично Путина передается в собственность кому-то.

3. Главными бенефициарами реприватизации являются следующие персоны: Чемезов (Ростех), Ротенберг (Росхим), Росатом (Кириенко), структуры близки к семье Патрушева. Значительно меньше – Роснефть, Газпром и Кадыров. По отдельной процедуре огромную часть госимущества (именно государственного, а не реприватизированного) получили Ковальчуки.

4. Важно обратить внимание, что четверо из пяти крупнейших апологетов войны из ближайшего окружения Путина являются бенефициарами реприватизации (Чемезов, Патрушев, Кириенко, Ковальчуки).

5. Пока очень сложно представить себе возвращение в РФ производственников, тогда как возвращение продажников (магазины, бренды) достаточно вероятно.