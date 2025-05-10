Скільки триватиме холодна погода в Україні: прогноз

Дорогі кияни!

Хто мерзне, трясеться від холоду і вдома, і на вулиці, слабкодухо позирає на любовно вже спаковані зимові речі, на довший пуховик і - о ні! - на шапку - для вас ця прогностична інформація.

Найближчими днями холод нікуди не подінеться. І це краще знати, ніж не знати)

Ну, як холод? Не мороз, звичайно, але й суттєвих зсувів у бік відчутного потепління не видно. Поки що.

Я ж сама завжди кажу, що найімовірніші прогнози погоди на добу-три доби.

Далі - тенденція.

Але й тенденція має право на синоптичне життя. З подальшими уточненнями.

Тому.

Холодна чи прохолодна погода триватиме ще до кінця наступного тижня.

Та ще й з періодичними дощами!

Температура повітря хіба що нервово підскакуватиме вгору при проясненнях - дощ не йтиме ж цілодобово.

Та й травневе сонце, хай і короткочасне, зможе швидко нагрівати довкілля.

Але ті ж таки прояснення можуть бути небезпечними вночі, коли повітря вихолоджуватимуться, не прикрите хмарами, ймовірно до заморозків на ґрунті.

За попередніми прогнозами, реальне потепління очікується з 20-го травня. Внизу - прогностична діаграма.

А поки що не перемерзайте, не соромтеся пуховика, теплішого взуття і навіть шапки!

Весна все одно ж прийшла, бузок із каштанами зацвіли!

І тепло неодмінно порожевить наші підмерзлі носи і щоки)