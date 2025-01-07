Штурм Покровська. Що стоїть за стратегією ворога та як реагують ЗСУ?

Друзі, по Покровську коротко. Ця ділянка фронту сьогодні справді ключова. І тут справді визначиться дуже багато на перспективу. Що маємо сьогодні. До Покровська супротивник проривався давно і завзято. Але у лобовий штурм йти все-таки не наважувалися. Їм вдалося зосередити там живою силою від 50 до 70 тисяч. Для порівняння, у найгарячіший період на штурмі Авдіївки у них там було від 100 до 120 тисяч.

Отже, лобовий штурм агломерації Покровськ-Мирноград міг стати порталом на концерт Кобзона для більшості угруповання окупантів без реального результату. Тому вони й розпочали операцію з оточення цих двох міст із півночі та півдня. На другому, Південному напрямку, противнику вдалося досягти успіху і просунутися досить далеко. На Північному фасі помітних результатів немає. Мінімальний поступ з великими втратами, який не дозволяє навіть мріяти про "охоплення" міста.

Варіантів було два. Перекинути частину угруповання з південного фасу на північ для просування там. Ті, хто залишився на півдні йти у глуху оборону. Діяти одразу на двох напрямках не було достатніх сил, а резерви йдуть на компенсацію втрат. Це до питання про кількість у противника цих резервів. Посилити один напрямок і не послаблювати другий під Покровськом нічим.

Противник вибрав інший сценарій. Північна частина групи продовжує штурми без надії на результат, просто утримуючи там наші сили оборони. А Південна стає основною та ударною. Тепер, як ви бачите по карті, вони мають два варіанти. Штурмувати Покровськ з півдня та одночасно прориватися далі, щоб перерізати трасу на Павлоград. Логістика при обороні – ключове питання.

Є й інший варіант, не менш спокусливий – відкласти Покровськ, який, за великим рахунком, нічого не вирішує. І просуватись на Південь, створюючи велику загрозу для ЗСУ ризиком створення великого казана на Курахівському напрямку. Всі розповіді про наступ на Павлоград і Дніпро – маячня.

Чи може противник розвивати обидва ці варіанти одночасно? Ні. Ресурсів не вистачить. Судячи з того, що від оточення Покровська з півночі відмовилися саме через брак резервів. Зараз працюють за першим сценарієм – штурмують Покровськ із Півдня.

Ну, у нашому Генштабі теж є карти і дії противника напевно прорахували. Ідеальний сценарій – вимотати його в обороні Покровська, змусити зосередити там максимум резервів і обрізати це щупальце повністю. Такий розгром дасть змогу ЗСУ перейти у контрнаступ і почати звільнення Донецької області. Ключове питання для нас таке саме, як і для противника. Резерви особового складу і техніки. Протягом зимової кампанії ми побачимо, як розвиватимуться події...