Шопінг у Римі: 15 найпопулярніших місць в Італії

Рим — це про пам’ятки, стародавню історію, приголомшливу архітектуру, ідеальне морозиво... Список можна продовжувати безкінечно. Однак, подорожуючи до італійської столиці, неможливо не згадати про шопінг у Римі. Від світових брендів до еклектичних крамниць із виробами ручної роботи — тут достатньо місць, щоб задовольнити найвибагливіших поціновувачів шопінгу. Незалежно від того, чи плануєте ви повне оновлення гардеробу, чи просто хочете прогулятися вздовж яскравих, креативних вітрин, наступний список торгових вулиць і магазинів у Римі допоможе вам скласти власний маршрут.

1. Монті

Популярний район Монті. Джерело: Pixabay

Посилання на туристичний сайт: http://www.turismoroma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Monti,+00184+Roma+RM,+Italy

Куди піти за покупками в Римі насамперед? Рекомендуємо почати своє дослідження з району Монті. Це ідеальний вибір для прогулянок класичними брукованими вуличками, розглядаючи вітрини та унікальні речі у вінтажних крамницях і маленьких, але дуже затишних бутиках.

Цей торговий район Рима, розташований у самому серці столиці, має велику кількість незалежних брендів одягу. Тож тут можна знайти дизайнерський одяг від маловідомих модельєрів. Але хто знає, можливо, це майбутні Крістіан Діор чи Коко Шанель? Рекомендуємо почати прогулянку на перехресті двох вулиць — Via Panisperna та Via del Boschetto. Найкраще відвідувати Монті вдень або рано ввечері.

2. Віа дель Говерно Веккьо

Прогулянки з користю. Джерело: https://anamericaninrome.com/

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+del+Governo+Vecchio,+00186+Roma+RM,+Italy

Ця римська торгова вулиця розташована поруч із площею Навона та проходить через Centro Storico. Тут є невелика кількість розкішних ексклюзивних бутиків і ювелірних крамниць. Однак Via del Governo Vecchio приваблює передусім своїми вінтажними магазинами, де можна знайти справжні скарби. До того ж усі крамниці розташовані поруч одна з одною, тож ви легко можете маневрувати між ними.

3. Віа деї Коронарі

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+dei+Coronari,+00186+Roma+RM,+Italy

В Італії, зокрема в столиці, існувала традиція розміщувати ательє, крамниці та подібні заклади на одній вулиці. Це досі можна побачити на Via dei Coronari, де працюють численні торговці антикваріатом. Ця торгова вулиця пропонує найкращий шопінг у Римі для поціновувачів ювелірних виробів, картин, старовинних гравюр чи бюстів; тут навіть можна придбати романтичний спальний гарнітур у стилі бідермаєр.

4. Віа Кола ді Ріенцо

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+Cola+di+Rienzo,+00192+Roma+RM,+Italy

На цій вулиці ви знайдете переважно звичайні магазини Рима із глобальними брендами, такими як Zara, Benetton, COIN або Calvin Klein. Це не найкраще місце для покупки сувенірів чи дизайнерських речей, але ви легко можете придбати стильні джинси чи інші новинки для вашого гардеробу.

5. Трастевере

Посилання на туристичний сайт: http://www.turismoroma.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Trastevere,+00153+Roma+RM,+Italy

Якщо ви не знаєте, куди піти за покупками в Римі, Італія, ми наполегливо рекомендуємо відвідати цей унікальний район, де зосереджено так багато різних крамниць, деякі з яких є справжніми скарбами для шопоголіків і не тільки. Тут можна купити майже все — від одягу та взуття до подарунків і предметів мистецтва.

Варто зазначити, що цей торговий район Рима — це мережа заплутаних вуличок, розташованих між Viale Trastevere та Via Garibaldi. Проте, навіть якщо ви заблукаєте, це не страшно, адже це чудовий спосіб знайти місця з унікальними товарами, прихованими від натовпів туристів. Серед обов’язкових для відвідування крамниць:

Polvere di Tempo — знахідка для любителів антикварних годинників, карт і глобусів;

— знахідка для любителів антикварних годинників, карт і глобусів; RomaStore Profumi, де можна підібрати індивідуальний аромат.

Найкращі місця для шопінгу в Римі краще відвідувати вдень, коли після довгих прогулянок і примірок одягу можна насолодитися аперитивом у затишному барі.

6. Віа деї Джуббонарі

Затишні вулички для шопінгу. Джерело: https://www.tiffany-parks.com/

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+dei+Giubbonari,+00186+Roma+RM,+Italy

Колись давно Кампо деї Фіорі було місцем, заповненим найкращими магазинами Рима, які продавали одяг ручної роботи, взуття, сумки та інші аксесуари на будь-який смак. Нині Via dei Giubbonari більше асоціюється з ресторанами, що туляться один до одного. Цей район особливо популярний серед любителів бюджетного одягу. Хоча варто зазначити, що одяг тут переважно виготовлений у Китаї, а не в Італії. Тим не менш, Via dei Giubbonari залишається хорошим місцем для шопінгу в Римі, а атмосфера тут приємна та дружня.

7. Галерея Альберто Сорді

Посилання на сайт: http://www.galleriaalbertosordi.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Galleria+Alberto+Sordi,+Via+del+Corso,+00187+Roma+RM,+Italy

Шопінг у Римі, Італія, не буде повним без відвідування цього невеликого, але дуже приємного торговельного центру, розташованого на Via del Corso. Галерея Альберто Сорді розміщена в елегантній будівлі 1922 року з мармуровими підлогами та високими скляними стелями, прикрашеними вітражами.

Відповідно до свого оточення, торговий центр є домом для деяких із найкращих магазинів Рима, що пропонують переважно італійські бренди, такі як Furla. Тут можна не лише зробити хороші покупки, але й просто прогулятися красивими галереями, якщо ви втомилися від гамірних натовпів на Корсо. У галереї Альберто Сорді також є кілька затишних барів, де подають якісне еспресо та смачні паніні.

8. Порта ді Рома

Посилання на сайт: http://www.portadiroma.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Porta+di+Roma,+Via+Alberto+Lionello,+201,+00139+Roma+RM,+Italy

Серед найкращих місць для шопінгу в Римі — цей багаторівневий торговий центр, розташований на далеких околицях столиці. Незважаючи на те, що "centro commerciale" не так близько, він точно сподобається не лише дорослим, а й дітям. У Порта ді Рома є різноманітні магазини, універмаги, кінотеатр і навіть IKEA та великий фудкорт. Радимо уникати цього найкращого торговельного району Рима влітку, коли сюди стікаються багато місцевих жителів у пошуках прохолоди від безкоштовного кондиціонування. Найзручніше дістатися до Порта ді Рома автобусами №38 і №80, які курсують із центру міста.

9. Фаусто Сантіні

Посилання на сайт: http://www.faustosantini.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Fausto+Santini,+Via+Frattina,+120,+00187+Roma+RM,+Italy

Куди піти за покупками в Римі, якщо вам потрібна справжня італійська сумка ручної роботи або якісна пара взуття? У цьому випадку радимо вирушити до Fausto Santini, розташованого на Via Frattina, 120. Тут ви знайдете вироби найвищої якості та майстерності, що відображається на цінниках. Наприклад, елегантна пара взуття коштуватиме близько 350 євро. Однак ці витрати компенсуються бездоганним стилем і якістю. Дизайнерські вироби Fausto Santini також доступні в іншому магазині в Римі, Італія, розташованому за адресою Via Cavour, 106.

10. Іспанські сходи

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Piazza+di+Spagna,+00187+Roma+RM,+Italy

Якщо ви вважаєте, що поїздка до столиці не буде повною без гарної покупки у вигляді дрібнички від Gucci чи класичної сумки від Prada або Fendi, то місце для найкращого шопінгу в Римі, Італія — це розкішні вулиці, що розходяться від площі П’яцца ді Спанья, включаючи:

Via del Babuino;

Via Borgognona;

Via Condotti;

Via Frattina.

Будьте готові до того, що після відвідування цих крутих магазинів у Римі ваш гаманець, швидше за все, буде напівпорожнім або на кредитній картці з’явиться мінус, адже тут розташовані всі найбільші гравці бізнесу.

11. Станція Терміні

Посилання на сайт: http://www.romatermini.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Stazione+Termini,+Piazza+dei+Cinquecento,+00185+Roma+RM,+Italy

Жвава залізнична станція на перший погляд може не здаватися найкращим місцем для шопінгу в Римі, але станція Терміні тепер набагато приємніше місце для відвідування, ніж раніше. Тут розташовані такі найпопулярніші магазини:

Sephora;

Desigual;

Victoria's Secret;

COIN та багато інших.

На верхньому поверсі є хороший фудкорт, а також варто відвідати Mercato Centrale за смачною вуличною їжею.

12. Віа дель Корсо

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Via+del+Corso,+00186+Roma+RM,+Italy

Чим далі на північ ви йдете від площі Венеція, тим більше змінюється Корсо. Головна торгова зона Рима, де розташовані сувенірні магазини з футболками за 10 євро, поступається місцем магазинам, як-от Lush або Gap. Однак, чим ближче до Іспанських сходів, тим розкішнішими стають бутики. Будьте готові до великих натовпів туристів, особливо якщо подорожуєте у вихідні або під час піку високого сезону.

13. Аутлет Кастель Романо

Розкішні магазини. Джерело: https://en.italy4.me/

Посилання на сайт: http://www.castelromanooutlet.com

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Castel+Romano+Designer+Outlet,+Via+Ponte+di+Piscina+Cupa,+64,+00128+Castel+Romano+RM,+Italy

Куди піти за покупками в Римі, Італія, якщо ви любите аутлети та вигідні пропозиції? У цьому випадку варто вирушити до аутлету Кастель Романо. Тут зосереджено понад 150 дизайнерських аутлетів різних класів. У липні та серпні, а також у січні та лютому, ви знайдете грандіозні сезонні розпродажі з великими знижками. Найзручніше дістатися до аутлету шатл-бусом, який відправляється від станції Терміні. Квиток туди-назад коштує 15 євро.

14. Ла Рінашенте

Посилання на сайт: http://www.rinascente.it

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=La+Rinascente,+Via+del+Tritone,+61,+00187+Roma+RM,+Italy

Цей розкішний і сучасний універмаг розташований поблизу фонтану Треві за фасадом величного палацу. Одне з найкращих місць для шопінгу в Римі, Італія, пропонує п’ять поверхів, де можна купити майже все — від жіночого та чоловічого одягу до косметики та посуду.

На шостому поверсі розташований великий фудкорт, тож ви можете відновити сили після вдалого дня шопінгу в Римі. Крім того, звідси відкривається чудовий панорамний вид на місто.

15. Італі

Посилання на сайт: http://www.eataly.net

Місце на Google Maps: http://maps.google.com/?q=Eataly,+Piazzale+della+Stazione+Ostiense,+00154+Roma+RM,+Italy

Eataly — це вражаючий, навіть гігантський, торговий напрямок у Римі, який славиться насамперед своєю кількістю харчових продуктів — справжній мегаполіс усього смачного та виготовленого в Італії.

Найбільший аутлет у місті розташований на старій залізничній станції Остінсе. Тут ви знайдете кілька поверхів магазинів, які варто відвідати в Римі, якщо хочете насолодитися італійськими делікатесами. У Eataly є кілька чудових ресторанів, можна відвідати кулінарні курси та скуштувати багато смачної їжі. Ви навіть не очікували, що існує стільки різновидів пармезану!