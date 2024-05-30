Шмигаль заявив, що графіки відключень світла можуть повернути: від чого це залежить

Якщо в українській енергосистемі знову виникне значний дефіцит, "Укренерго" буде змушене повернутися до графіків відключень. Наслідки російського терору залишатимуться відчутними ще тривалий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду. Шмигаль зазначив, що стан української енергетики залишається в центрі уваги уряду.

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За словами Шмигаля, завдяки сонячній генерації та виходу з ремонту двох енергоблоків АЕС, планові відключення споживачів не застосовуються вже кілька днів. Однак, це не знімає потреби системно економити електроенергію.

Водночас він повідомив, що в Україні щодня активно працюють над відновленням об'єктів там, де це можливо. Крім того, Шмигаль зазначив важливість перебудови енергосистеми з метою зробити її децентралізованою та більш стійкою до атак ворога.

Нагадаємо, у травні в Україні знову почали відключати світло через відновлення інтенсивних обстрілів російськими військами інфраструктури країни. Було зруйновано кілька великих ТЕС та ТЕЦ. Проте останніми днями ситуація покращилася, і світло не вимикали. Як пояснив генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко, це може бути пов'язано з виходом з ремонту одного енергоблоку АЕС.

Графік відключення світла в Києві та Київській області публікується на сайті ДТЕК, а також в акаунтах компанії у Viber і Telegram.

Тим часом, експерти вважають, що ударами по інфраструктурних об'єктах росія прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні, посіяти хаос та паніку серед населення.

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